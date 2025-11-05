Zόραν Μαμντάνι: Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, που ανοίγει τον δρόμο «για να ηττηθεί ο Τραμπ» – Η ατζέντα του και οι προκλήσεις

Με την υπόσχεση να μεταμορφώσει την αυτοδιοίκηση της πόλης για να ξαναδώσει την εξουσία στην εργατική τάξη και να αντισταθεί στην επιθετική κυβέρνηση Τραμπ εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης ο 34χρονος Ζόραν Μαμντάνι.

Σε μια νίκη για την προοδευτική πτέρυγα του Δημοκρατικού κόμματος, ο Μαμντάνι επικράτησε του πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο και του ρεπουμπλικανού Κέρτις Σλάουα.

Ο Μαμντάνι πρέπει τώρα να διαχειριστεί τις ατελείωτες απαιτήσεις της μεγαλύτερης πόλης της Αμερικής και να υλοποιήσει φιλόδοξες -οι σκεπτικιστές τις χαρακτηρίζουν μη ρεαλιστικές- προεκλογικές υποσχέσεις.

Με τη συντριπτική του νίκη, ο δημοκρατικός σοσιαλιστής θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης, ο πρώτος με καταγωγή από τη Νότια Ασία και ο πρώτος που γεννήθηκε στην Αφρική. Όταν αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου, θα γίνει επίσης ο νεότερος δήμαρχος της Νέας Υόρκης εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Zohran Mamdani has won New York City’s mayoral race. He will be the first Muslim and first person of South Asian descent to serve as the city’s mayor. At 34 years old, he will also be the youngest person to run City Hall in modern history. https://t.co/sQYB8IgyJ7 pic.twitter.com/uCA94npIWr — New York Magazine (@NYMag) November 5, 2025

«Η συμβατική άποψη θα σας έλεγε ότι απέχω πολύ από τον τέλειο υποψήφιο. Είμαι νέος, παρά τις καλύτερες προσπάθειές μου να μεγαλώσω. Είμαι Μουσουλμάνος. Είμαι δημοκρατικός σοσιαλιστής. Και το πιο καταδικαστικό από όλα, αρνούμαι να ζητήσω συγγνώμη για όλα αυτά», δήλωσε ο Μαμντάνι σε ένα ενθουσιασμένο πλήθος στο πάρτι νίκης του.

Χαρακτήρισε τη νίκη του ως ευλογία για τους εργάτες που αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα. «Νέα Υόρκη, απόψε δώσατε μια εντολή για αλλαγή», είπε, υποσχόμενος να «ξυπνάει κάθε πρωί με έναν μόνο σκοπό: Να κάνει αυτή την πόλη καλύτερη για εσάς από ό,τι ήταν την προηγούμενη μέρα».

Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Νεοϋορκέζοι ψήφισαν στην εκλογική αναμέτρηση, η μεγαλύτερη προσέλευση σε δημαρχιακή αναμέτρηση εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, σύμφωνα με το εκλογικό συμβούλιο της πόλης. Με καταμετρημένο περίπου το 90% των ψήφων, ο Μαμντάνι είχε προβάδισμα περίπου 9 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του Κουόμο.

The New York Times explains Mandami's win:



“Addicted to their screens, strapped for cash, spiritually unmoored and socially stunted by the pandemic, young New Yorkers needed a reason to get out of the house. They found it in Zohran Mamdani’s mayoral run.”



"Volunteering for Mr.… pic.twitter.com/nDxmB6xOCq November 5, 2025

Η απίθανη άνοδος του Μαμντάνι δίνει κύρος στους Δημοκρατικούς, οι οποίοι έχουν προτρέψει το κόμμα να αγκαλιάσει πιο προοδευτικούς υποψηφίους αντί να συσπειρωθεί πίσω από κεντρώους με την ελπίδα να κερδίσει πίσω τους ψηφοφόρους που έχουν εγκαταλείψει το κόμμα.

Έχει ήδη αντιμετωπίσει κριτική από τους Ρεπουμπλικάνους σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι δεν έχουν διστάσει να τον χαρακτηρίσουν ως «απειλή» και το πρόσωπο ενός πιο ριζοσπαστικού Δημοκρατικού Κόμματος που δεν συμβαδίζει με την κυρίαρχη Αμερική. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να μειώσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στην πόλη και ακόμη και να την αναλάβει- εάν κερδίσει ο Μαμντάνι.

Ο Μαμντάνι δείχνει τον δρόμο για να «ηττηθεί» ο Τραμπ

Ο Ζόραν Μαμντάνι, δεν έχασε χρόνο να επικρίνει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκινώντας επίσημα τη μάχη που πιθανότατα θα καθορίσει τις σχέσεις μεταξύ του 34χρονου δημάρχου και του προέδρου, του οποίου η διασημότητα συνδέεται με την πόλη.

«Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς, έχω τέσσερις λέξεις για σένα: ανέβασε την ένταση!» είπε ο Μαμντάνι, σε ένα θορυβώδες πλήθος υποστηρικτών λίγο μετά την ανακήρυξή του ως νικητή.

«Άκουσέ με, λοιπόν, πρόεδρε Τραμπ, όταν το λέω αυτό: Για να φτάσεις σε οποιονδήποτε από εμάς θα πρέπει να περάσεις από όλους μας», πρόσθεσε ο Μαμντάνι.

Ο Μαμντάνι έκανε την αντιμετώπιση των ενεργειών του 79χρονου Ρεπουμπλικάνου προέδρου στην πόλη -ειδικά στο θέμα της μετανάστευσης- κεντρικό στοιχείο της καμπάνιας του. Τα επόμενα τρία χρόνια θα δοκιμάσουν την ικανότητά του να αντιμετωπίσει τον Τραμπ.

«Αν κάποιος μπορεί να δείξει σε ένα έθνος που προδόθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ πώς να τον νικήσει, αυτή είναι η πόλη που τον γέννησε», δήλωσε ο Μαμντάνι στους υποστηρικτές του. «Και αν υπάρχει τρόπος να τρομοκρατήσεις έναν δεσπότη, είναι διαλύοντας τις ίδιες τις συνθήκες που του επέτρεψαν να συσσωρεύσει εξουσία. Αυτός δεν είναι μόνο ο τρόπος με τον οποίο σταματάμε τον Τραμπ, είναι ο τρόπος με τον οποίο σταματάμε τον επόμενο».

Ποιος είναι ο Ζόραν Μαμντάνι

Ο πρώην σύμβουλος πρόληψης κατασχέσεων και κάποτε ράπερ, γεννήθηκε στην Καμπάλα της Ουγκάντα ​​από Ινδούς γονείς και έγινε Αμερικανός πολίτης το 2018, λίγο μετά την αποφοίτησή του από το κολέγιο.

Έζησε με την οικογένειά του για λίγο στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, πριν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη όταν ήταν 7 ετών.

Η μητέρα του Μίρα Νάιρ είναι βραβευμένη σκηνοθέτης, της οποίας το έργο περιλαμβάνει τις ταινίες «Monsoon Wedding», «The Namesake» και «Mississippi Masala». Ο πατέρας του, Μαχμούντ, είναι καθηγητής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Ο Mamdani παντρεύτηκε την Ράμα Ντουβάτζι, μια Συροαμερικανή καλλιτέχνιδα και ζουν στη γειτονιά Αστόρια του δήμου Κουίνς της πόλης.

Ο Μαμντάνι αποφοίτησε από το Κολλέγιο Bowdoin στο Μέιν, με πτυχίο στις αφρικανικές αφρικανικής και συνίδρυσε το παράρτημα Φοιτητές για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη του κολεγίου του. Μετά το κολέγιο, εργάστηκε ως σύμβουλος πρόληψης κατασχέσεων στο Κουίνς, βοηθώντας τους κατοίκους να αποφύγουν την έξωση, μια δουλειά που λέει ότι τον ενέπνευσε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα.

Είχε επίσης μια αξιοσημείωτη παράλληλη δραστηριότητα στην τοπική σκηνή χιπ χοπ, ραπάροντας με το ψευδώνυμο Young Cardamom και αργότερα Mr. Cardamom.

Πρώτη του εμπειρία στην τοπική πολιτική, ήταν η εργασία του σε εκστρατείες για δημοκρατικούς υποψηφίους στο Κουίνς και το Μπρούκλιν.

Εξελέγη για πρώτη φορά στη Συνέλευση της Νέας Υόρκης το 2020, εκθρονίζοντας έναν μακροχρόνιο δημοκρατικό για μια περιφέρεια του Κουίνς που καλύπτει την Αστόρια και τις γύρω γειτονιές. Έχει επανεκλεγεί εύκολα δύο φορές.

The son of two worlds — and two remarkable people — Zohran was born to Mahmood Mamdani, one of East Africa’s most influential scholars of anti-colonial thought, and Mira Nair, the Oscar-nominated filmmaker from Odisha whose camera brought Indian stories to global screens. His… pic.twitter.com/HeITkIYBV8 — Mojo Story (@themojostory) November 4, 2025

Το πιο αξιοσημείωτο νομοθετικό επίτευγμα του δημοκρατικού σοσιαλιστή ήταν η προώθηση ενός πιλοτικού προγράμματος που έκανε κάποια αστικά λεωφορεία δωρεάν για ένα χρόνο. Έχει επίσης προτείνει νομοθεσία που απαγορεύει σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να «συμμετέχουν σε μη εξουσιοδοτημένη υποστήριξη της ισραηλινής εποικιστικής δραστηριότητας».

Υποστηρικτής των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων εδώ και πολύ καιρό, ο Μαμντάνι συνέχισε την αδιάκοπη κριτική του στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Στις δηλώσεις του μετά την επικράτησή του, δεσμεύτηκε ότι υπό την ηγεσία του, το Δημαρχείο θα αντιταχθεί στον αντισημιτισμό.

Οι αντίπαλοι του Μαμντάνι, ιδιαίτερα ο Κουόμο, τον απέρριψαν ως θλιβερά απροετοίμαστο για τη διαχείριση των πολυπλοκοτήτων της διοίκησης της μεγαλύτερης πόλης της Αμερικής.

Αλλά ο Μαμντάνι χαρακτήρισε τη σχετική απειρία του ως πιθανό πλεονέκτημα, λέγοντας σε μια δημαρχιακή συζήτηση ότι είναι «περήφανος» που δεν έχει την «εμπειρία διαφθοράς, σκανδάλων και ντροπής» του Κουόμο.

«Θα ξυπνάω κάθε πρωί με έναν μόνο σκοπό: Να κάνω αυτή την πόλη καλύτερη για εσάς από ό,τι ήταν την προηγούμενη μέρα», υποσχέθηκε ο Μαμντάνι στους Νεοϋορκέζους στην ομιλία του για τη νίκη.

Ποια είναι η ατζέντα του 34χρονου

Μεταξύ των υποσχέσεων της εκστρατείας του 34χρονου δημάρχου, είναι η δωρεάν φροντίδα παιδιών, η δωρεάν υπηρεσία αστικών λεωφορείων, τα παντοπωλεία που διαχειρίζεται η πόλη και ένα νέο Τμήμα Κοινοτικής Ασφάλειας που θα στέλνει εργαζόμενους ψυχικής υγείας για να χειρίζονται ορισμένες κλήσεις έκτακτης ανάγκης αντί για αστυνομικούς. Δεν είναι σαφές πώς θα πληρώσει ο Μαμντάνι για τέτοιες πρωτοβουλίες, δεδομένης της σταθερής αντίθεσης της δημοκρατικής κυβερνήτη Κάθι Χότσουλ στις εκκλήσεις του για αύξηση των φόρων στους πλούσιους.

Every politician says New York is the greatest city in the world. But what good is that if no one can afford to live here?



I'm running for Mayor to lower the cost of living for working class New Yorkers.



Join the fight. https://t.co/ooNzX0rccz pic.twitter.com/xqKTHNNWRO — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) October 23, 2024

Οι αποφάσεις του σχετικά με την ηγεσία του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης θα παρακολουθούνται επίσης στενά. Ο Μαμντάνι ήταν σφοδρός επικριτής του τμήματος το 2020, ζητώντας την αποχρηματοδότηση «αυτού του αφηνιασμένου οργανισμού» και το κατακεραύνωσε ως «ρατσιστική, αντικουίρ και σημαντική απειλή για τη δημόσια ασφάλεια». Έκτοτε ζήτησε συγγνώμη για αυτά τα σχόλια και δήλωσε ότι θα ζητήσει από τον νυν επίτροπο του Τμήματος να παραμείνει στη θέση του.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: Παραδέχτηκε ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις χθεσινές εκλογές – Το shutdown «σημαντικός παράγοντας»

Σπάνια δημόσια εμφάνιση Μπάιντεν στη Βιρτζίνια – Ήταν αδύναμος, περπατούσε με δυσκολία (Video)

Ζοχράν Μαμντάνι: Οι δισεκατομμυριούχοι που έριξαν χρήμα για να τον σταματήσουν (αλλά δεν τα κατάφεραν)