ΚΟΣΜΟΣ

03.11.2025 23:50

Ο Τραμπ απειλεί να περικόψει τη χρηματοδότηση της Νέας Υόρκης, αν βγει ο Μαμντάνι: «Θα μου είναι δύσκολο να δώσω χρήματα σε έναν κομμουνιστή»

03.11.2025 23:50
Να κόψει τη φόρα στον υποψήφιο των Δημοκρατικών Ζόχραν Μαμντάνι επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εικοσιτέσσερις ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες για την ανάδειξη του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Ο Μαμντάνι προηγείται στις δημοσκοπήσεις με μεγάλη διαφορά, δεύτερος έρχεται ο πρώην Δήμαρχος Άντριου Κούομο και τρίτος ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Κέρτις Σίλβα.

Έδωσε τη στήριξη του στον Κουόμο

Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε εμμέσως ότι θα κάνει περικοπές στη χρηματοδότηση της Νέας Υόρκης. «Θα μου είναι δύσκολο, ως πρόεδρος, να δώσω πολλά χρήματα στη Νέα Υόρκη, γιατί αν έχεις έναν κομμουνιστή να διοικεί την πόλη, στην ουσία απλώς σπαταλάς τα χρήματα που στέλνεις εκεί», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Μαμντάνι θα έκανε τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Μπιλ ντε Μπλάζιο, να φαίνεται «πολύ καλός». «Θυμάμαι τον Ντε Μπλάζιο, πόσο κακός δήμαρχος ήταν… Αυτός ο άνθρωπος θα κάνει πολύ χειρότερη δουλειά από τον Ντε Μπλάζιο χωρίς αμφιβολία».

Ο Τραμπ έδωσε τη στήριξη του στον Κουόμο, λέγοντας πως «αν πρέπει να διαλέξω ανάμεσα σε έναν κακό Δημοκρατικό και έναν κομμουνιστή, θα επιλέγω πάντα τον κακό Δημοκρατικό, για να είμαι ειλικρινής».

