Shutdown στις ΗΠΑ: Κλείσιμο του εναέριου χώρου εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ, σε περίπτωση που υπάρξει θέμα ασφάλειας

Το ενδεχόμενο να κλείσει το σύστημα εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ, εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ, σε περίπτωση που εκτιμήσει ότι η συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας ομοσπονδιακών υπηρεσιών, γνωστή ως shutdown, καθιστά μη ασφαλή τα ταξίδια.

Το παραπάνω δήλωσε σήμερα, Δευτέρα 3/11, ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, μιλώντας στο δίκτυο CNBC.

«Αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι ασφαλές… θα κλείσουμε όλο τον εναέριο χώρο. Δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους να ταξιδέψουν. Δε βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Πρόκειται απλώς για σημαντικές καθυστερήσεις», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών, προσθέτοντας πως «υπάρχει οπωσδήποτε μεγαλύτερος κίνδυνος» όσο συνεχίζεται το shutdown.

Με το shutdown στις ΗΠΑ να συνεχίζεται για 34η ημέρα, οι μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων έχουν γίνει κανόνας.

Περί τους 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών αναγκάζονται είτε να εργάζονται αμισθί, είτε να δηλώνουν ασθένεια, προκειμένου να μείνουν σπίτι τους, εφόσον δεν πρόκειται να πληρωθούν, με αποτέλεσμα να έχουν μπλοκαριστεί δεκάδες χιλιάδες πτήσεις.

Κανονικότητα οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις πτήσεων

Όπως αναφέρει το Reuters, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας United, Scott Kirby, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το συνεχιζόμενο shutdown επηρεάζει τις κρατήσεις πτήσεων και οι αεροπορικές εταιρείες ανησυχούν για την επικείμενη έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Ο Ντάφι, από την πλευρά του, τόνισε ότι δεν σκοπεύει να απολύσει ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δηλώνουν ασθένεια, λέγοντας ότι «προσπαθούν να βάλουν φαγητό στο τραπέζι των οικογενειών τους. Ζητώ από όλους να έρθουν στη δουλειά».

Ο αυξανόμενος αριθμός απουσιών ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του 34ήμερου κλεισίματος της κυβέρνησης έχει οδηγήσει σε δραματικές καθυστερήσεις στα αεροδρόμια των ΗΠΑ.

Η απουσία υπαλλήλων ασφάλειας της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλες ουρές στα αεροδρόμια του Σαν Ντιέγκο και του Χιούστον τις τελευταίες ημέρες. Το αεροδρόμιο Bush του Χιούστον είχε ουρές ασφαλείας άνω των τριών ωρών την Κυριακή.

Την Παρασκευή, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας δήλωσε ότι σχεδόν τα μισά από τα 30 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια των ΗΠΑ αντιμετώπιζαν ελλείψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οδηγώντας σε περισσότερες από 6.200 καθυστερημένες πτήσεις και 500 ακυρωμένες, σύμφωνα με το FlightAware, μια ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων. .

Στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, το 80% των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας απουσίαζαν, δήλωσε η υπηρεσία. Ο Ντάφι είπε ότι το 65% των καθυστερήσεων της Παρασκευής προκλήθηκαν από απουσίες ελεγκτών.

Το Σάββατο καταγράφηκαν 4.600 καθυστερήσεις και 173 ακυρωμένες πτήσεις, και την Κυριακή 5.800 καθυστερήσεις και 244 ακυρωμένες πτήσεις.

