Αντιδράσεις για τη Shein: Πουλάει κούκλα για σεξ με τη μορφή παιδιού

Η γαλλική υπηρεσία προστασίας καταναλωτών κατήγγειλε την κινεζικής ίδρυσης διαδικτυακή πλατφόρμα γρήγορης μόδας Shein για την πώληση κούκλων του σεξ που μοιάζουν με παιδιά.

«Η γαλλική Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Ελέγχου της Απάτης (DGCCRF) διαπίστωσε ότι ο ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου Shein πουλούσε παιδικές κούκλες του σεξ», δήλωσε η υπηρεσία το Σάββατο το βράδυ, προσθέτοντας ότι «παραπέμφθηκε το θέμα στον εισαγγελέα».

Η Shein κατηγορείται στη Γαλλία και όχι μόνο για πώληση αγαθών που δεν συμμορφώνονται με τους νόμους της ΕΕ. Τον Ιούλιο, η DGCCRF επέβαλε πρόστιμο 40 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία για παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά με τις τιμές.

Τον Μάιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών είχαν επίσης ειδοποιήσει την πλατφόρμα για φερόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων ψεύτικων εκπτώσεων και παραπλανητικών ισχυρισμών βιωσιμότητας. Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ, Michael McGrath, δήλωσε αργότερα ότι ήταν αποφασισμένος να καταπολεμήσει την πώληση αγαθών στις Temu και Shein που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της ΕΕ.

Moi je veux voir quel genre de poupée dégueulasse ces pervers ont reçue parce qu'on sait très bien que les photos de #Shein ressemblent rarement à ce qu'on reçoit hein? #bhv pic.twitter.com/g2PYtp24hJ — Emma Peel (@Emmapioupiou) November 3, 2025

«Υπενθυμίζεται ότι η διανομή παιδικής πορνογραφίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών τιμωρείται με φυλάκιση έως και επτά ετών και πρόστιμο 100.000 ευρώ», ανέφερε η γαλλική DGCCRF σε ανακοίνωση του Σαββάτου. Η υπηρεσία επικοινώνησε επίσης με τη γαλλική ρυθμιστική αρχή πλατφορμών Arcom, η οποία είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση εταιρειών όπως η Shein.

Η πλατφόρμα διατάχθηκε να λάβει άμεσα τα κατάλληλα μέτρα. Ο Shein δήλωσε στο Agence France-Presse ότι τα αντικείμενα έχουν αφαιρεθεί από την πλατφόρμα και ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθεί πώς οι πωλητές κατάφεραν να παρακάμψουν τις διαδικασίες ελέγχου.

Η DGCCRF ανέφερε επίσης στον εισαγγελέα και την Arcom ότι πορνογραφικό περιεχόμενο, όπως κούκλες σεξ που μοιάζουν με ανήλικα, είναι διαθέσιμο χωρίς μέτρα φιλτραρίσματος για τον περιορισμό της πρόσβασης σε ανηλίκους, κάτι που είναι επίσης παράνομο στη γαλλική νομοθεσία.

Το Shein είναι ιδιαίτερη αμφιλεγόμενη στη Γαλλία: Το πιο πρόσφατο περιστατικό είναι η άφιξη της πλατφόρμας στο κεντρικό πολυκατάστημα BHV στο Παρίσι, η οποία προκάλεσε οργή μεταξύ των προμηθευτών.

Διαβάστε επίσης:

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

Γιατί η Ρωσία θέλει πάση θυσία να καταλάβει την στρατηγικής σημασίας ουκρανική πόλη Ποκρόφσκ;

Στην Κνεσέτ νομοσχέδιο για την εκτέλεση Παλαιστινίων κρατουμένων – Θα το στηρίξει ο Νετανιάχου