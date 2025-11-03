Γιατί η Ρωσία θέλει πάση θυσία να καταλάβει την στρατηγικής σημασίας ουκρανική πόλη Ποκρόφσκ;

Ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν εντός της ανατολικής ουκρανικής πόλης Ποκρόφσκ, εξαρθρώνοντας παγιδευμένους ουκρανικούς στρατιωτικούς σχηματισμούς και αποκρούοντας τις ουκρανικές προσπάθειες να ξεφύγουν από την ρωσική μέγγενη, δήλωσε τη Δευτέρα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σύρσκι, ο οποίος εκτιμά ότι η Ρωσία έχει πάνω από 100.000 στρατιώτες να πολεμούν στην περιοχή, λέει ότι οι δυνάμεις του πιέζουν σκληρά για να προσπαθήσουν να εκδιώξουν τις ρωσικές δυνάμεις και σε γενικές γραμμές κρατούν τις θέσεις τους.

Τι είναι το Ποκρόφσκ;

Το Ποκρόφσκ είναι ένας οδικός και σιδηροδρομικός κόμβος στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ της Ουκρανίας με πληθυσμό περίπου 60.000 κατοίκων πριν από τον πόλεμο. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πλέον φύγει, όλα τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί και λίγοι πολίτες παραμένουν ανάμεσα στις κονιορτοποιημένες πολυκατοικίες και τους γεμάτους κρατήρες δρόμους.

Το μόνο ορυχείο της Ουκρανίας που παράγει άνθρακα οπτανθρακοποίησης – που χρησιμοποιείτο στην κάποτε τεράστια χαλυβουργία της – βρίσκεται περίπου έξι μίλια (10 χλμ.) δυτικά του Ποκρόφσκ. Η ουκρανική χαλυβουργία Metinvest δήλωσε τον Ιανουάριο ότι είχε αναστείλει τις εξορυκτικές δραστηριότητες εκεί.

Η πόλη βρίσκεται σε έναν κεντρικό δρόμο που χρησιμοποιούνταν τακτικά από τον ουκρανικό στρατό για τον ανεφοδιασμό άλλων εμπόλεμων φυλακίων.

Ένα τεχνικό πανεπιστήμιο στο Ποκρόφσκ, το μεγαλύτερο και παλαιότερο της περιοχής, στέκει τώρα εγκαταλελειμμένο, κατεστραμμένο από τους βομβαρδισμούς.

Γιατί η Ρωσία θέλει το Ποκρόφσκ;

Η Ρωσία θέλει να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή Ντονμπάς, η οποία περιλαμβάνει τις επαρχίες Λουγκάνσκ και Ντόνετσκ. Η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 10% του Ντονμπάς – μια περιοχή περίπου 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων (1.930 τετραγωνικά μίλια) στο δυτικό Ντόνετσκ.

Η κατάληψη του Ποκρόφσκ, που χαρακτηρίζεται ως «η πύλη προς το Ντόνετσκ» από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, και της Κοστιαντίνοβκα στα βορειοανατολικά του, την οποία οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν επίσης να περικυκλώσουν, θα έδινε στη Μόσχα μια πλατφόρμα για να κινηθεί βόρεια προς τις δύο μεγαλύτερες εναπομένουσες πόλεις που ελέγχονται από την Ουκρανία στο Ντόνετσκ – το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ.

Θα έδινε επίσης στη Μόσχα το πιο σημαντικό εδαφικό της κέρδος εντός της Ουκρανίας από τότε που κατέλαβε την κατεστραμμένη πόλη Αβντιίβκα στις αρχές του 2024.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν λέει ότι το Ντονμπάς αποτελεί πλέον νομικά μέρος της Ρωσίας. Το Κίεβο και τα περισσότερα δυτικά έθνη απορρίπτουν την κατάληψη της περιοχής από τη Μόσχα ως παράνομη αρπαγή γης.

Ορισμένοι δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές, όπως ο Ρομπ Λι, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Έρευνας Εξωτερικής Πολιτικής με έδρα τις ΗΠΑ, λένε ότι η κατάληψη του Ποκρόφσκ θα έδινε στη Ρωσία μια σημαντική νίκη, ειδικά αν μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος του έτους.

Αλλά αν και σημαντικό για επιχειρησιακούς λόγους, ο Λι λέει ότι η κατάληψη του Ποκρόφσκ θα άφηνε ακόμα πολλή δουλειά στη Ρωσία όσον αφορά την ανάληψη του ελέγχου του υπόλοιπου Ντόνετσκ και των δύο σημαντικών πόλεων-φρουρίων του Κραματόρσκ και του Σλαβιάνσκ.

Γιατί καθυστερεί η κατάληψη;

Η Ρωσία απειλεί το Ποκρόφσκ για περισσότερο από ένα χρόνο. Αντί για τις ολομέτωπες επιθέσεις που χρησιμοποίησε σε προηγούμενες μάχες, όπως η αιματηρή εκστρατεία για την πόλη Μπαχμούτ παρόμοιου μεγέθους, ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί μια στρατηγική σταδιακής περικύκλωσης του Ποκρόφσκ και να απειλήσει τις ουκρανικές γραμμές ανεφοδιασμού.

Οι ρωσικές δυνάμεις παρενοχλούν τα ουκρανικά στρατεύματα στέλνοντας μικρές μονάδες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να διαταράξουν την εφοδιαστική αλυσίδα και να σπείρουν χάος στα νώτα τους, πριν στείλουν μεγαλύτερες ενισχύσεις.

Η Μόσχα λέει ότι η Ουκρανία, με τον σημαντικά μικρότερο πληθυσμό της, κινδυνεύει να ξεμείνει από άνδρες και ότι οι δικές της πιο αργές τακτικές έχουν σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες.

Μια εισβολή στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας από ουκρανικές δυνάμεις πέρυσι, την οποία η Μόσχα απέκρουσε, επιβράδυνε και τη ρωσική επίθεση στο Ποκρόφσκ.

Ποια είναι η κατάσταση τώρα;

Η Ουκρανία έσπευσε να ενισχύσει τις θέσεις της στην πόλη.

«Υπάρχουν σφοδρές μάχες στην πόλη και στις προσβάσεις προς την πόλη… Ο ανεφοδιασμός είναι δύσκολος. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να καταστρέφουμε τους κατακτητές», δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ανώτατος στρατηγός της Ρωσίας, Βαλέρι Γκερασίμοφ, Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, δήλωσε στον Πούτιν την Κυριακή ότι η Ρωσία είχε μπλοκάρει μεγάλο αριθμό Ουκρανών στρατιωτών στην περιοχή.

Το DeepState, ένα ουκρανικό έργο που χαρτογραφεί την πρώτη γραμμή με βάση επαληθευμένες εικόνες ανοιχτού κώδικα, δείχνει ρωσικές δυνάμεις να προχωρούν στην πόλη, αν και μεγάλο μέρος της είναι ακόμα γκρι, πέρα ​​από τον σταθερό έλεγχο των δυνάμεων εκατέρωθεν.

«Η κατάσταση στο Ποκρόφσκ βρίσκεται στα πρόθυρα της κρίσιμης κατάστασης και συνεχίζει να επιδεινώνεται σε σημείο που μπορεί να είναι πολύ αργά για να διορθωθεί», ανέφερε το DeepState.

