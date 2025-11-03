search
ΚΟΣΜΟΣ

03.11.2025 16:02

Νέος σεισμός 4,9 Ρίχτερ στη Τουρκία – Συνεχίζονται οι μετασεισμοί μετά τα 6,1 Ρίχτερ της περασμένης εβδομάδας

03.11.2025 16:02
seismos

Νέος σεισμός, μεγέθους 4,9 Ρίχτερ, σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 3/11, στην επαρχία Μπαλικεσίρ της δυτικής Τουρκίας, η οποία προ ολίγων ημερών είχε «χτυπηθεί» από ισχυρή σεισμική δόνηση, 6,1 Ρίχτερ

Η νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:30 το μεσημέρι, με το εστιακό βάθος του σεισμού να υπολογίζεται σε 11 χιλιόμετρα.

Η περιοχή συνεχίζει να πλήττεται από μετασεισμούς μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στις 27 Οκτωβρίου.

1 / 3