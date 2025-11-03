Νέος σεισμός 4,9 Ρίχτερ στη Τουρκία – Συνεχίζονται οι μετασεισμοί μετά τα 6,1 Ρίχτερ της περασμένης εβδομάδας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Νέος σεισμός, μεγέθους 4,9 Ρίχτερ, σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 3/11, στην επαρχία Μπαλικεσίρ της δυτικής Τουρκίας, η οποία προ ολίγων ημερών είχε «χτυπηθεί» από ισχυρή σεισμική δόνηση, 6,1 Ρίχτερ.
Η νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:30 το μεσημέρι, με το εστιακό βάθος του σεισμού να υπολογίζεται σε 11 χιλιόμετρα.
Η περιοχή συνεχίζει να πλήττεται από μετασεισμούς μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στις 27 Οκτωβρίου.
