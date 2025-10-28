Σεισμός στην Τουρκία: Τρομακτικά βίντεο με πανικόβλητους πολίτες να τρέχουν να σωθούν – Πηδούσαν από τα μπαλκόνια

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του σεισμού των 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία, με τους πολίτες να πηδούν πανικόβλητοι από το μπαλκόνι του σπιτιού τους, με αποτέλεσμα 22 άνθρωποι να τραυματιστούν.

«Υπάρχουν πολίτες που, πανικόβλητοι, πήδηξαν από μπαλκόνια και υπέστησαν ελαφρά τραύματα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνήτης της επαρχίας Μπαλικεσίρ, Ισμαήλ Ουστάογλου.

Όπως ενημέρωσε ο ίδιος «22 πολίτες έχουν μεταβεί στα νοσοκομεία μας. Τέσσερις από αυτούς έχουν λάβει εξιτήριο. «Δεν υπάρχουν πολίτες που να απειλείται η ζωή τους» ανέφερε.

Να σημειωθεί ότι, πολλοί άνθρωποι πέρασαν το βράδυ στα αυτοκίνητα τους και έξω στους δρόμους.

Από την ισχυρή σεισμική δόνηση κατέρρευσαν επίσης τρία εγκαταλελειμμένα κτήρια και ένα κατάστημα, όπως σημείωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια. Σύμφωνα με τον ίδιο, συνεργεία πραγματοποιούν επιτόπιες αυτοψίες για να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα.

Τουλάχιστον 22 άτομα τραυματίστηκαν και αρκετά κτίρια κατέρρευσαν έπειτα από τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ. Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλες πόλεις, όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη, προκαλώντας πανικό και μαζική έξοδο των κατοίκων στους δρόμους.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τρία παλαιά κτίρια κατέρρευσαν πλήρως, ενώ ένα διώροφο κατάστημα υπέστη σοβαρές ζημιές. Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν κυρίως από πτώσεις αντικειμένων και πανικόβλητες προσπάθειες διαφυγής. Ορισμένοι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα κοντινά νοσοκομεία, ενώ οι περισσότεροι έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

Οι διασώστες και τα συνεργεία πολιτικής προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή, πραγματοποιώντας ελέγχους στα κτίρια και επιχειρήσεις εντοπισμού πιθανών εγκλωβισμένων. Δημόσια κτίρια, όπως σχολεία και αθλητικές αίθουσες, έχουν μετατραπεί σε προσωρινά καταφύγια για τους κατοίκους που φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Λέκκας: «Καμία επίδραση στον ελλαδικό χώρο, ούτε και στο ρήγμα της Ανατολίας»

Καθησυχαστικός ήταν ο Ευθύμης Λέκκας αναφορικά με πιθανή επίδραση του σεισμού της Τουρκίας στον ελλαδικό χώρο.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας μίλησε στο Action24 για τον χθεσινοβραδινό σεισμό στην Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επηρεάζονται οι σεισμογενείς πλάκες πάνω στις οποίες «πατάει» η χώρα μας κι ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία ανησυχία.

Η περιοχή που επλήγη είναι απομονωμένη και δεν συνδέεται με την ελλαδική επικράτεια, γεγονός που ελαχιστοποιεί τις ανησυχίες για τυχόν επιπτώσεις, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας.

Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, ήταν ξεκάθαρος ότι η δόνηση «αφορά μόνο την περιοχή που εκδηλώθηκε, δεν επηρεάζει τον ελλαδικό χώρο, αλλά ούτε και την Τουρκία προς τα βόρεια, εκεί που υπάρχει το ρήγμα της Ανατολίας».

Όσον αφορά στο γεγονός ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Λέσβο και σε άλλα νησιά του βόρειοανατολικού Αιγαίου, ο κ. Λέκκας είπε ότι «ήταν επιφανειακός σεισμός, η απόσταση είναι σχετικά μικρή (σ.σ.: περίπου 50 χλμ. από το επίκεντρο), οπότε είναι λογικό να είχαμε αίσθηση και στα νησιά. Είναι εύλογο να γίνεται αντιληπτός σε κάποιες αποστάσεις από το επίκεντρο» ξεκαθάρισε.

«Σεισμική καταιγίδα»

«Για σεισμική καταιγίδα» προειδοποιούν μιλώντας στο CNΝTurk, οι Τούρκοι καθηγητές Νατσί Γκιογκιούρ και Χασάν Σοζμπιλίρ, προτρέποντας τους πολίτες να μείνουν μακριά από τα επικίνδυνα σπίτια.

Ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος που καταγράφεται μέσα σε τρεις μήνες με επίκεντρο την πόλη Σιντίργκι της δυτικής Τουρκίας, ενώ έγινε αισθητός στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Ο Τούρκος σεισμολόγος Σενέρ Ουσομέζσοϊ, μιλώντας στο CNN Turk υποστήριξε ότι ο σεισμός είναι συνέχεια της ίδιας ακολουθίας.

«Ένα ρήγμα 15 χιλιομέτρων είχε σπάσει, με συνέχεια προς τα νότια και τμήμα επιφάνειας μήκους περίπου 100 χιλιομέτρων έχει ραγίσει» ανέφερε και δήλωσε πως δεν πρόκειται για μετασεισμό, αλλά για σεισμό που προκλήθηκε από τη δόνηση της 10ης Αυγούστου.

«Οι μετασεισμοί επεκτείνονται συνεχώς προς τα νότια προς ένα νέο ρήγμα» υποστήριξε.

