Σάλος με την κράτηση της ισραηλινής εισαγγελέως που αποκάλυψε βίντεο με τον ομαδικό βιασμό Παλαιστίνιου κρατούμενου

Ο πρώην στρατιωτικός εισαγγελέας Συνταγματάρχης Ματάν Σολομός θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης, αποφάνθηκε το Ειρηνοδικείο του Τελ Αβίβ, λίγο μετά την απόφαση για την κράτηση της πρώην στρατιωτικού νομικού Υποστράτηγου Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι.

Και οι δύο συνελήφθησαν την Κυριακή το βράδυ ως ύποπτοι για προσπάθεια παρεμπόδισης έρευνας σχετικά με τη διαρροή βίντεο που φέρεται να έδειχνε τον ομαδικό βιασμό ενός Παλαιστίνιου κρατούμενου στο στρατόπεδο κράτησης Σντε Τεϊμάν από εφέδρους των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων πέρυσι.

Η Τομέρ-Γερουσάλμι παραιτήθηκε από τη θέση της την Παρασκευή και παραδέχτηκε ότι διέρρευσε το βίντεο.

Τον περασμένο Αύγουστο το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει την κακοποίηση Παλαιστίνιων κρατουμένων στο κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν στο νότιο τμήμα της χώρας. Πλάνα που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας έδειχναν Ισραηλινούς στρατιώτες να βιάζουν ομαδικά έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο. Το συμβάν σημειώθηκε στα τέλη Ιουλίου στο κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν στην έρημο Νεγκέβ στο νότιο Ισραήλ.

Πέντε στρατιώτες συνελήφθησαν και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες τον Φεβρουάριο για το συμβάν, το οποίο δίχασε την ισραηλινή κοινωνία, τις τάξεις του στρατού και την πολιτική τάξη, με ορισμένους να εκφράζουν οργή για το περιστατικό και άλλους να υπερασπίζονται τους στρατιώτες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι στρατιώτες «ενήργησαν εναντίον του κρατουμένου με ακραία βία» και προκάλεσαν «σοβαρά τραύματα», όπως σπασμένα πλευρά και διάτρηση πνεύμονα, τόνισε ο στρατός τον Φεβρουάριο.

Στην επιστολή παραίτησής της, που δημοσιεύθηκε σήμερα από μέσα ενημέρωσης, η Τομέρ-Γερουσάλμι παραδέχθηκε ότι το βίντεο διέρρευσε από το γραφείο της σε μέσα ενημέρωσης.

«Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) είναι ένας στρατός με ήθος που σέβεται τον νόμο και, συνεπώς, ακόμη και κατά τη διάρκεια ενός οδυνηρού πολέμου, πρέπει να διερευνά παράνομες πράξεις», δήλωσε η εισαγγελέας στην επιστολή παραίτησής της.

«Ενέκρινα τη δημοσιοποίηση υλικού σε μέσα ενημέρωσης σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της ψευδούς προπαγάνδας που στρέφεται κατά των στρατιωτικών αρχών επιβολής του νόμου. Φέρω την πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό δημοσιοποιήθηκε σε μέσα ενημέρωσης από τη μονάδα», τόνισε επίσης η ίδια, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Το Ισραήλ όχι μόνο συγκάλυψε τα βασανιστήρια και την κακοποίηση, όχι μόνο εξανάγκασε σε παραίτηση την γενική εισαγγελέα γιατί αποκαλύφθηκε το βίντεο του βιασμού, αλλά την προφυλάκισε.

Δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Τομέρ-Γερουσάλμι και ο Σολομός ήταν ύποπτοι για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης σχετικά με τη διαρροή του βίντεο και μια φερόμενη επακόλουθη συγκάλυψη, με ψευδείς αναφορές που δόθηκαν σε αξιωματούχους σχετικά με μια εσωτερική έρευνα για τη διαρροή.

Η αστυνομία υποψιάζεται ότι ο πρώην γενικός εισαγγελέας των IDF, Συνταγματάρχης Σόλομος, γνώριζε ότι η πρώην νομική επικεφαλής των IDF βρισκόταν πίσω από τη διαρροή πληροφοριών και προσπάθησε να βοηθήσει στην κάλυψη του ρόλου της, σύμφωνα με εκπρόσωπο των αρχών επιβολής του νόμου στο δικαστήριο.

Η Τομέρ-Γερουσάλμι αναμενόταν να κληθεί για ανάκριση από την αστυνομία μετά την παραίτησή της, αλλά εξαφανίστηκε χθες για ώρες στην ακτή του Τελ Αβίβ. Όταν η αστυνομία τη βρήκε, δεν μπόρεσε να εντοπίσει το τηλέφωνό της, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να υποψιαστούν ότι σκηνοθέτησε απόπειρα αυτοκτονίας σε μια προσπάθεια να κρύψει στοιχεία στη συσκευή.

