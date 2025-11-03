search
03.11.2025 14:49

Ρώμη: Κατέρρευσε τμήμα πύργου κοντά στο Κολοσσαίο – Άγνωστος αριθμός τραυματιών

03.11.2025 14:49
rwmi-katarrefsi

Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, μέχρι τώρα, είναι ο απολογισμός μερικής κατάρρευσης πύργου κοντά στο Κολοσσαίο, στην Ρώμη.

Σύμφωνα με το ANSA, ένας εργάτης νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι.

Ένας άλλος εργάτης εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια, αλλά σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, έχει τις αισθήσεις του.

Δύο ακόμη εργάτες τραυματίστηκαν ελαφρά, αλλά αρνήθηκαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές απέκλεισαν την κυκλοφορία στην περιοχή για να διευκολύνουν την επιχείρηση διάσωσης.

Οι Αρχές εξετάζουν τις αιτίες της κατάρρευσης.

Huppert_Isabelle_Driu__Tiago_5329_169_P
ΣΙΝΕΜΑ

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης – Δέκα ατάκες όλες κι όλες

Yifat Tomer-Yerushalmi
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την κράτηση της ισραηλινής εισαγγελέως που αποκάλυψε βίντεο με τον ομαδικό βιασμό Παλαιστίνιου κρατούμενου

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

lyriki-aithousa-stavros-niarxos
ADVERTORIAL

Η προπώληση για τις παραγωγές Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ξεκινάει στις 5 Νοεμβρίου 2025

pompi-kideia-vorizia
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Κηδεύτηκε ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης – Σπαραγμός από την οικογένειά του, φρούριο το χωριό (video)

kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

klisi new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες - Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

DRUCKFARBEN
BUSINESS

Νέο εργοστάσιο στη Χαλκίδα εγκαινίασε ο Όμιλος DRUCKFARBEN – Επένδυση σε τεχνολογία, βιωσιμότητα και παραγωγική αυτονομία

