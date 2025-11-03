Ρώμη: Κατέρρευσε τμήμα πύργου κοντά στο Κολοσσαίο – Άγνωστος αριθμός τραυματιών

Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, μέχρι τώρα, είναι ο απολογισμός μερικής κατάρρευσης πύργου κοντά στο Κολοσσαίο, στην Ρώμη.

Σύμφωνα με το ANSA, ένας εργάτης νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι.

Ένας άλλος εργάτης εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια, αλλά σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, έχει τις αισθήσεις του.

Δύο ακόμη εργάτες τραυματίστηκαν ελαφρά, αλλά αρνήθηκαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές απέκλεισαν την κυκλοφορία στην περιοχή για να διευκολύνουν την επιχείρηση διάσωσης.

Crolla parte della Torre dei Conti ai Fori, grave un operaio. L'edificio nel centro della capitale era in ristrutturazione #ANSA https://t.co/9Itj9O7lVd pic.twitter.com/egmdIWg75U November 3, 2025

Οι Αρχές εξετάζουν τις αιτίες της κατάρρευσης.

