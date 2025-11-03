Kαμπανάκι ΟΗΕ: Οι οικονομικές ανισότητες φέρνουν πανδημίες

«Καμπανάκι» χτυπάει νέα έκθεση του ΟΗΕ σύμφωνα με την οποία τα υψηλά επίπεδα οικονομικών ανισοτήτων είναι πιθανό να καταστήσουν τον κόσμο «πιο ευάλωτο» σε πανδημίες και να δημιουργήσουν έναν φαύλο κύκλο.

Ο κύκλος αυτός θα απειλεί τόσο τη δημόσια υγεία, όσο και τις οικονομίες.

Η μελέτη εκπονήθηκε για λογαριασμό του προγράμματος του ΟΗΕ για τον ιό HIV και το AIDS (UNAIDS) και αποτελεί το αποτέλεσμα διετούς έρευνας του Παγκοσμίου Συμβουλίου για τις Ανισότητες, το AIDS και τις πανδημίες.

Την επιστημονική προσωπικότητα είχαν εξέχουσες προσωπικότητες, όπως ο νομπελίστας της οικονομίας Τζόζεφ Στίγκλιτς, η πρώην πρώτη κυρία της Ναμίμπια, Μόνικα Γκέινγκος, καθώς και ο διακεκριμένος επιδημιολόγος, Μάικλ Μάρμοτ.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, «οι ανισότητες εντός και μεταξύ χωρών κάνουν τις πανδημίες πιο φονικές, πιο παρατεταμένες και πιο καταστροφικές για την οικονομία».

Ο φαύλος κύκλος

Παράλληλα, οι ίδιες οι πανδημίες εντείνουν τις ανισότητες, δημιουργώντας έναν αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο.

Χαρακτηριστικά, η πανδημία του COVID-19 οδήγησε 165 εκατομμύρια ανθρώπους στη φτώχεια, ενώ οι πλουσιότεροι του πλανήτη αύξησαν τα πλούτη τους κατά περισσότερο από 25%, σημειώνουν οι ερευνητές.

Η Μόνικα Γκέινγκος, μάλιστα, υπογραμμίζει ότι «οι ανισότητες είναι πολιτική επιλογή – και επικίνδυνη επιλογή, που απειλεί την υγεία όλων μας».

Η έκθεση καλεί τις κυβερνήσεις να σπάσουν τον κύκλο πανδημιών–ανισοτήτων, επενδύοντας σε ισχυρά συστήματα κοινωνικής προστασίας και δίνοντας προτεραιότητα στην ισότιμη πρόσβαση σε θεραπείες και τεχνολογίες υγείας.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται και η παγκόσμια παραίτηση από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε περιόδους πανδημίας, ώστε να διασφαλίζεται η καθολική πρόσβαση σε φάρμακα και εμβόλια.

Ο Στίγκλιτς αναμένεται να παρουσιάσει τα συμπεράσματα της έκθεσης στους ηγέτες της G20, στη σύνοδο του Γιοχάνεσμπουργκ στα τέλη του μήνα.

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ, ο Γκάτσμπι και το «μικρό πάρτι που δεν σκότωσε κανέναν» την ώρα που εκατομμύρια Αμερικανοί έμεναν χωρίς επίδομα τροφίμων

Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκαν οι τρεις σοροί ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς, ανήκουν σε δεκανέα, λοχαγό και συνταγματάρχη (Photos)

Νέα Υόρκη: Σταθερά μπροστά ο Μαμντάνι για τη δημαρχία, κλείνει την ψαλίδα ο Κουόμο