03.11.2025 12:59

Η Μόσχα καθέλκυσε το νέο πυρηνικό υποβρύχιο Khabarovsk – Θα χρησιμοποιείται για εκτόξευση των πυρηνικών drones «Poseidon»

03.11.2025 12:59
Η Ρωσία καθέλκυσε την Κυριακή το νέο της πυρηνικό υποβρύχιο Khabarovsk (Χαμπάροφσκ).

Πρόκειται για το υποβρύχιο το οποίο είναι οπλισμένο με το drone Poseidon, γνωστό και ως όπλο της «Ημέρας της Κρίσης» κατά τη Μόσχα.

Το Χαμπάροφσκ διαθέτει ένα οπλικό σύστημα επόμενης γενιάς και είναι σχεδιασμένο να πραγματοποιεί πυρηνικά πλήγματα «σε όλους τους ωκεανούς του κόσμου».

Το πυρηνικό υποβρύχιο καθελκύστηκε από τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ στα ναυπηγεία Σεβμάς στην περιοχή Αρκανγκέλσκ στη Λευκή Θάλασσα.

Το σύστημα Poseidon είναι ένα αυτόνομο υποβρύχιο σκάφος που τροφοδοτείται ενεργειακά από πυρηνικό αντιδραστήρα. Μπορεί να ταξιδεύει σε μεγάλα βάθη, να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις και να κινείται ταχύτερα από τα τρέχοντα υποβρύχια και τις τορπίλες, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ.

Φέρει ένα συμπαγές πυρηνικό σύστημα, η οποία λέγεται ότι είναι πολύ μικρότερο από έναν αντιδραστήρα που χρησιμοποιείται σε ένα συμβατικό πυρηνικό υποβρύχιο.

Σύμφωνα με ρωσικές αμυντικές πηγές, το υποβρύχιο σκάφος είναι ικανό να μεταφέρει έως και 12 τορπίλες Poseidon το πυρηνοκίνητο όπλο με «απεριόριστη εμβέλεια» που ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε ως «ασταμάτητο».

Το Khabarovsk σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου ως πλατφόρμα εκτόξευσης των Poseidon, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή ευελιξία.

Τα υποβρύχια drone Poseidon μπορούν θεωρητικά να εκτοξευθούν από οπουδήποτε και από βάθη 1.000 μέτρων, καθιστώντας τα ουσιαστικά μη ανιχνεύσιμα.

