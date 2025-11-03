search
03.11.2025 15:02

Γάζα: Το Ισραήλ παρέδωσε 45 σορούς Παλαιστινίων, μετά την παραλαβή των τριών νεκρών ομήρων

03.11.2025 15:02
gaza_new

Το υπουργείο Υγείας που λειτουργεί στην υπό τον έλεγχο της Χαμάς στη Γάζα ανακοίνωσε σήμερα ότι το Ισραήλ παρέδωσε τις σορούς 45 Παλαιστινίων στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου στο παλαιστινιακό έδαφος.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, το Ισραήλ πρέπει να παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο που επιστρέφει από τη Γάζα.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα ότι μία ημέρα νωρίτερα παρέλαβε τις σορούς τριών ομήρων.

Το υπουργείο στη Γάζα ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι «σήμερα λάβαμε τις σορούς 45 μαρτύρων που παραδόθηκαν από τον Ισραηλινό κατακτητή με τη μεσολάβηση της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, το οποίο ανεβάζει σε 270 τον συνολικό αριθμό των μαρτύρων που έχουν παραληφθεί», στο πλαίσιο της ανταλλαγής.

