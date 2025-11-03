«Μαύρο» Campari: Έρευνα για τεράστια φοροδιαφυγή και κάθετη πτώση στο χρηματιστήριο για την εταιρεία

Οι ιταλικές φορολογικές αρχές κατάσχεσαν μετοχές της Campari αξίας 1,29 δισεκατομμυρίων ευρώ από την εταιρεία χαρτοφυλακίου Lagfin με έδρα το Λουξεμβούργο, εν μέσω κατηγοριών για φορολογική απάτη. Η οικογένεια Γκαραβόλια, που ελέγχει τον όμιλο, αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Οι ιταλικές αρχές ισχυρίζονται ότι η εταιρεία χαρτοφυλακίου Lagfin, η οποία ελέγχεται από την οικογένεια Γκαραβόλια, διέπραξε φορολογική απάτη. Η αξία των κατασχεθέντων μετοχών αντιστοιχεί στο εν λόγω φόρο και θα παραμείνουν στα χέρια των αρχών έως ότου επιλυθεί η υπόθεση. Η Lagfin ελέγχει το 51,3% των μετοχών της Campari και το 38,8% των δικαιωμάτων ψήφου της Davide Campari Milano NV, η οποία είναι πλέον εγγεγραμμένη στην Ολλανδία. Ο όμιλος ποτών μετέφερε την επίσημη έδρα του στο Άμστερνταμ το 2020, προκειμένου να επωφεληθεί από ευνοϊκούς φορολογικούς νόμους και να ασκήσει αυστηρότερο έλεγχο της εταιρείας μέσω του ολλανδικού εταιρικού δικαίου.

Η Lagfin απορρίπτει τις κατηγορίες. Όταν η υπόθεση ανακοινώθηκε για πρώτη φορά πέρυσι, δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι των κατηγοριών «ενεργά και με ηρεμία σε όλα τα αρμόδια φόρουμ». Η Campari δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ούτε και καμία από τις θυγατρικές της. Το φερόμενο αδίκημα είναι «ψευδής δήλωση με δόλο» και «διοικητική ευθύνη νομικών προσώπων» μεταξύ 2018 και 2020. Η έρευνα ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, μετά τη συγχώνευση των συμμετοχών στην Campari. Οι κατηγορούμενοι ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Lagfin είναι ο Λούκα Γκαραβόλια, επικεφαλής του οικογενειακού ομίλου και πρόεδρος της εταιρείας, και ο Τζοβάνι Μπέρτο, που ηγείται του ιταλικού υποκαταστήματος της Campari.

Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι η οικογένεια Γκαραβόλια δεν κατέβαλε τον φόρο εξόδου που προέκυψε από τη διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της Alicros, της προηγούμενης εταιρείας χαρτοφυλακίου του ομίλου, με έδρα την Ιταλία, και της Lagfin, με έδρα το Λουξεμβούργο. Αναφέρουν ότι διαπίστωσαν ότι τα κεφαλαιακά κέρδη από τον φόρο εξόδου, ύψους άνω των 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, που συγκέντρωσε η ιταλική εταιρεία όταν πωλήθηκε στην εταιρεία του Λουξεμβούργου, δεν είχαν δηλωθεί κατά τη στιγμή της συγχώνευσης.

Υποστηρίζουν επίσης ότι η συγχώνευση δεν ήταν μια διοικητική αναγκαιότητα, αλλά ένα τέχνασμα για τη μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Οι μετοχές της Campari υπέστησαν απώλειες της τάξης του 5% μετά τις δραματικές εξελίξεις.

