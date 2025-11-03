search
03.11.2025 15:45

Βέλγιο: Επιχείρηση κατασκοπείας «βλέπει» ο υπουργός Άμυνας πίσω από τις νέες πτήσεις drones κοντά σε στρατιωτική βάση 

03.11.2025 15:45
drone

Ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου εξέφρασε τη Δευτέρα, 3/11, την ανησυχία του για μια σειρά από μη ταυτοποιημένες πτήσεις drones που σημειώθηκαν το σαββατοκύριακο κοντά σε στρατιωτική βάση όπου φυλάσσονται αμερικανικά πυρηνικά όπλα, λέγοντας ότι φαίνεται να αποτελούν μέρος επιχείρησης κατασκοπείας.

Όπως αναφέρει το Associated Press, ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Τέο Φράνκεν, επιβεβαίωσε ότι drones πέταξαν στην περιοχή κοντά στη βάση Kleine Brogel, στη βορειοανατολική πλευρά του Βελγίου, σε δύο φάσεις, το βράδυ του Σαββάτου και της Κυριακής.

Η πρώτη φάση περιλάμβανε «μικρά drones για να δοκιμάσουν τις ραδιοσυχνότητες» των βελγικών υπηρεσιών ασφαλείας, ενώ αργότερα ήρθαν «μεγαλύτερα drones που προσπάθησαν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή», είπε ο Φράνκεν στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTBF.

«Μοιάζει με επιχείρηση κατασκοπείας. Από ποιον, δεν ξέρω. Έχω μερικές ιδέες, αλλά θα είμαι προσεκτικός» σχετικά με το να κάνω εικασίες, είπε. 

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, αρκετά drones εντοπίστηκαν πάνω από άλλη στρατιωτική βάση του Βελγίου, κοντά στα γερμανικά σύνορα. Οι χειριστές τους δεν ταυτοποιήθηκαν.

Με το βλέμμα στη Ρωσία

Ο Φράνκεν, αν και απέφυγε να αποδώσει τις τελευταίες παραβιάσεις του εναέριου χώρου του Βελγίου στους Ρώσους, υπαινίχθηκε ότι δεν υπάρχουν άλλοι προφανείς ύποπτοι: «Οι Ρώσοι προσπαθούν να το κάνουν αυτό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι οι Ρώσοι τώρα; Δεν μπορώ να το πω, αλλά τα κίνητρα είναι ξεκάθαρα και οι τρόποι με τους οποίους γίνεται αυτό είναι επίσης πολύ ξεκάθαροι».

Τους τελευταίους μήνες η Ρωσία έχει κατηγορηθεί για μια σειρά παραβιάσεων εναέριου χώρου, ιδιαίτερα στην Εσθονία και την Πολωνία. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι για σειρά μυστηριωδών πτήσεων drones που έχουν καταγραφεί τον τελευταίο καιρό στη Δανία και τη Γερμανία είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν.

Ο Φράνκεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι πτήσεις drones στο Βέλγιο το σαββατοκύριακο να ήταν φάρσα. Ο ίδιος εξήγησε ότι το «σύστημα παρεμβολής» των υπηρεσιών ασφαλείας «δε λειτούργησε, επειδή δοκίμασαν τη ραδιοσυχνότητά μας και άλλαξαν συχνότητα. Έχουν τις δικές τους συχνότητες. Ένας ερασιτέχνης δεν ξέρει πώς να το κάνει αυτό».

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν ήταν δυνατόν να καταρριφθούν, ο Φράνκεν σημείωσε ότι: «Όταν είναι πάνω από στρατιωτική βάση, μπορούμε να τα καταρρίψουμε. Όταν είναι κοντά, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί μπορεί να πέσουν πάνω σε σπίτι, αυτοκίνητο ή άνθρωπο. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό».

Αυτό μπορεί επίσης να δημιουργήσει νομικές προκλήσεις. «Δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο. Πρέπει να διευκρινίσουμε το νομικό πλαίσιο», τόνισε ο Φράνκεν, εκφράζοντας τη λύπη του που το Βέλγιο «τρέχει πίσω από την απειλή» που θέτουν τέτοιες πτήσεις drones. 

«Θα έπρεπε να είχαμε αγοράσει συστήματα αεράμυνας πριν από πέντε ή δέκα χρόνια», που να μπορούν να αντιμετωπίσουν drones, είπε.

