Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτίρια – Αισθητός στο βόρειο Αιγαίο, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στη δυτική Τουρκία το βράδυ της Δευτέρας, 27/10, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Σιντίργκι, στην περιοχή κατέρρευσαν κτίρια, ενώ σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Υγείας, δεν υπάρχουν ακόμα αναφορές για θύματα ή τραυματίες.

Ο υπουργός Υγείας Κεμάλ Μεμισόγλου δήλωσε: «Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τον σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο Σιντίργκι, Μπαλικεσίρ, και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση σε συντονισμό με όλους τους αρμόδιους φορείς. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί αρνητικά γεγονότα στις μονάδες του υπουργείου μας. Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας και τον λαό μας από όλες τις καταστροφές».

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 21.48 (ώρα Ελλάδας) και διήρκησε αρκετά δευτερόλεπτα προκαλώντας ανησυχία για το πού ήταν το επίκεντρο του σεισμού.

Σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, το επίκεντρο βρίσκεται στην περιοχή Σιντίργι του Μπαλίκεσιρ, ενώ το εστιακό βάθος είναι 5,99 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε γύρω περιοχές όπως Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη καθώς και στους γειτονικούς νομούς της Μαγνησίας, της Κιουτάχειας, της Προύσας και των Δαρδανελίων, ενώ ακολούθησαν ισχυροί μετασεισμοί.

Στην περιοχή υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης, ενώ σημειώθηκε ολιγόλεπτη διακοπή πτήσεων σε κοντινά για έλεγχους στους διαδρόμους προσγείωσης – απογείωσης.

Σύμφωνα με τo stonisi.gr ο σεισμός της Τουρκίας έγινε ιδιαίτερα αισθητός τόσο στην πόλη της Μυτιλήνης, όσο και στα χωριά της Λέσβου

Δήλωση για τον σεισμό έκανε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό που έπληξε την περιοχή Sındırgı του Balıkesir και έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες. Οι αρμόδιες μονάδες μας, ιδίως η AFAD, διεξάγουν σχολαστικές έρευνες και ελέγχους στο πεδίο. Παρακολουθούμε επίσης στενά την κατάσταση».

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια δήλωσε στο CNN Türk ότι τρία κτίρια και ένα κατάστημα καταστράφηκαν. Ο Γερλικάγια δήλωσε επίσης ότι δεν υπήρξαν θύματα. «H AFAD και όλες οι ομάδες των αρμόδιων φορέων μας άρχισαν αμέσως να πραγματοποιούν επιτόπιες έρευνες. Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Αλί Γερλίκαγια.

Ο έπαρχος του Σιντιργκί, Ντογούκαν Κογιούντζου, δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται, λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταστροφές σε μερικά σημεία. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εντοπίσει απώλειες ζωών, συνεχίζουμε τις έρευνες. Δεν έχουμε λάβει καμία αρνητική είδηση από τα χωριά. Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται».

Αμέσως μετά τον ισχυρό σεισμό, δεκάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους.

Ο κυβερνήτης της Σμύρνης, Σουλεϊμάν Ελμπάν, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστωθεί αρνητικές επιπτώσεις στη Σμύρνη: «Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί καμία αρνητική επίπτωση και οι εργασίες έρευνας στην περιοχή συνεχίζονται αδιάκοπα. Όλες οι ομάδες μας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού». Ο Ελμπάν ευχήθηκε «περαστικά» σε όσους επλήγησαν από τον σεισμό και πρόσθεσε: «Ο Θεός να προστατεύει τη χώρα και το λαό μας από κάθε είδους καταστροφή».

Τι λένε οι σεισμολόγοι

Είχαμε πριν από δυο μήνες σεισμό ακριβώς στο ίδιο σημείο τόνισε στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος διευκρίνισε ότι ο σεισμός δεν έχει σχέση με το ρήγμα της Κωνσταντινούπολης.

