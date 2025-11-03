Στην Κνεσέτ νομοσχέδιο για την εκτέλεση Παλαιστινίων κρατουμένων – Θα το στηρίξει ο Νετανιάχου

Ο συντονιστής του Ισραήλ για τους ομήρους και τους αγνοούμενους δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστηρίζει ένα νομοσχέδιο που θα επιτρέπει την εκτέλεση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Το ακροδεξιό κόμμα Εβραϊκή Δύναμη, με επικεφαλής τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, υπέβαλε το νομοσχέδιο, το οποίο θα περάσει σε πρώτη ανάγνωση στην Κνεσέτ την Τετάρτη.

Το νομοσχέδιο ορίζει ότι «η θανατική ποινή επιβάλλεται σε οποιοδήποτε άτομο που σκόπιμα ή από αδιαφορία προκαλεί τον θάνατο ενός Ισραηλινού πολίτη από ρατσιστικά κίνητρα, μίσος ή πρόθεση να βλάψει το Κράτος του Ισραήλ».

Breaking : The Knesset National Security Committee approves a bill to execute Palestinian prisoners and refers it to the General Assembly. pic.twitter.com/KyW58VQFp9 — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) November 3, 2025

Τα νομοσχέδια στο Ισραήλ πρέπει να περάσουν τρεις αναγνώσεις στην Κνεσέτ για να γίνουν νόμοι.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ KAN ανέφερε ότι ο Συντονιστής Γκαλ Χιρς δήλωσε στην Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας της Κνεσέτ τη Δευτέρα ότι ο Νετανιάχου είχε εκφράσει την υποστήριξή του για το μέτρο.

Ο Χιρς δήλωσε ότι είχε προηγουμένως αντιταχθεί στο νομοσχέδιο «λόγω του κινδύνου που έθετε για τη ζωή των ζωντανών ομήρων στη Γάζα».

«Οι όμηροι είναι τώρα ζωντανοί και επομένως η αντίθεσή του δεν ισχύει πλέον», πρόσθεσε.

Τον Οκτώβριο, η Χαμάς απελευθέρωσε 20 ζωντανούς Ισραηλινούς αιχμαλώτους στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Επίσης τη Δευτέρα, η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας της Κνεσέτ ενέκρινε την αποστολή του νομοσχεδίου σε πρώτη ανάγνωση.

Ο Μπεν-Γκβιρ έχει επανειλημμένα ζητήσει την ψήφιση νόμου που να επιτρέπει την εκτέλεση Παλαιστινίων κρατουμένων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Palestinians imprisoned by 🇮🇱, forced to lie face down, bound, under an 🇮🇱 flag.



Israel’s 🇮🇱 National Security Minister Ben Gvir:



“Do you see them? …one thing remains to be done, and that is to execute them”



This is Fascism.



The Hague now.pic.twitter.com/B9AVM4k7hr November 1, 2025

Περισσότεροι από 10.000 Παλαιστίνιοι κρατούνται σήμερα σε ισραηλινές φυλακές, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, και αντιμετωπίζουν βασανιστήρια, πείνα και ιατρική παραμέληση, σύμφωνα με παλαιστινιακές και ισραηλινές ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αρκετοί κρατούμενοι έχουν πεθάνει υπό κράτηση.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι το Μπεν-Γκβιρ έχει επιδεινώσει απότομα τις συνθήκες στις φυλακές, περιορίζοντας τις οικογενειακές επισκέψεις, μειώνοντας τις μερίδες τροφίμων και περιορίζοντας την πρόσβαση των κρατουμένων σε ντους.

