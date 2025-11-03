Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

Φάλαινες δολοφόνοι έχουν βιντεοσκοπηθεί να τρώνε συκώτια μεγάλων λευκών καρχαριών στον Κόλπο της Καλιφόρνια.

Τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, οι ερευνητές που απαθανάτισαν τις στιγμές έγραψαν για τα συμπεράσματά τους στο περιοδικό Frontiers in Marine Science, εξηγώντας ότι μέχρι πρόσφατα, τα πλάσματα είχαν παρατηρηθεί να θηρεύουν αυτούς τους καρχαρίες μόνο στη Νότια Αφρική.

Το νέο βίντεο καταγράφει «ομάδες κυνηγιού καρχαριών» στον Κόλπο της Καλιφόρνια που φαίνεται να στοχεύουν νεαρούς λευκούς καρχαρίες. Τα νεαρά πλάσματα αναποδογυρίστηκαν πριν αφαιρεθεί το «πλούσιο σε ενέργεια» συκώτι τους για να μοιραστεί στην υπόλοιπη ομάδα. Οι ερευνητές σημείωσαν στο περιοδικό ότι πίστευαν ότι οι όρκες εκμεταλλεύονταν ένα τοπικό φυτώριο καρχαριών για να κυνηγήσουν νεότερους καρχαρίες που είναι πιο εύκολο να αιχμαλωτιστούν.

Οι όρκες — επίσης γνωστές ως φάλαινες δολοφόνοι — είναι γνωστό ότι είναι οι μόνοι φυσικοί θηρευτές των λευκών καρχαριών και το βίντεο καταγράφηκε σε δύο ξεχωριστά περιστατικά το 2020 και το 2022.

Στο πρώτο βίντεο που τραβήχτηκε τον Αύγουστο του 2020, πέντε θηλυκές όρκες εθεάθησαν να σπρώχνουν έναν νεαρό μεγάλο λευκό καρχαρία στην επιφάνεια του ωκεανού, σύμφωνα με το New Scientist.

«Οι όρκες χτυπούσαν τον μεγάλο λευκό καρχαρία για να τον αναποδογυρίσουν», δήλωσε στο πρακτορείο ο βιολόγος Erick Higuera-Rivas, ο οποίος κατέγραψε το βίντεο και ηγήθηκε της μελέτης.

Η τεχνική χρησιμοποιείται για την προσωρινή παράλυση του καρχαρία, επιτρέποντας στις φάλαινες να αφαιρέσουν το συκώτι του θηράματος.

Στη συνέχεια, οι όρκες μοιράστηκαν το συκώτι μεταξύ τους πριν επαναλάβουν την επίθεση σε έναν άλλο νεαρό μεγάλο λευκό καρχαρία.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές κατέγραψαν μια άλλη ομάδα φαλαινών να επιτίθενται σε έναν νεαρό μεγάλο λευκό καρχαρία τον Αύγουστο του 2022.

«Είδα στην οθόνη ότι ο καρχαρίας είχε το συκώτι να κρέμεται στο πλάι, ήδη πεταμένο. Και λίγα λεπτά αργότερα, βγήκαν με το συκώτι στο στόμα τους», δήλωσε η Higuera Rivas στο NBC News. «Με εξέπληξε το γεγονός ότι θα μπορούσε να είναι ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας. Δεν το πίστευα».

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης πρόσθεσε στο BBC Wildlife Magazine ότι η συμπεριφορά έδειξε «την προηγμένη νοημοσύνη, τη στρατηγική σκέψη και την εξελιγμένη κοινωνική μάθηση των φαλαινών, καθώς οι τεχνικές κυνηγιού μεταδίδονται από γενιά σε γενιά μέσα στις ομάδες τους».

Διαβάστε επίσης:

Γιατί η Ρωσία θέλει πάση θυσία να καταλάβει την στρατηγικής σημασίας ουκρανική πόλη Ποκρόφσκ;

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Βρετανία στέλνει επιπλέον πυραύλους Storm Shadow στο Κίεβο για επιθέσεις εντός Ρωσίας

Στην Κνεσέτ νομοσχέδιο για την εκτέλεση Παλαιστινίων κρατουμένων – Θα το στηρίξει ο Νετανιάχου