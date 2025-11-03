Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Βρετανία στέλνει επιπλέον πυραύλους Storm Shadow στο Κίεβο για επιθέσεις εντός Ρωσίας

Η βρετανική κυβέρνηση προμήθευσε πρόσφατα την Ουκρανία με περισσότερους πυραύλους πλεύσης τύπου Storm Shadow, ώστε να μπορέσει το Κίεβο να συνεχίσει την εκστρατεία του για επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας εντός ρωσικού εδάφους, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το ζήτημα.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η παράδοση -άγνωστου αριθμού πυραύλων- έγινε για να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα διαθέτει επαρκές απόθεμα ενόψει των χειμερινών μηνών, περίοδο κατά την οποία η Βρετανία ανησυχεί ότι το Κρεμλίνο θα εντείνει τις επιθέσεις κατά ουκρανών αμάχων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που μίλησαν ανώνυμα.

Τη στιγμή που η Ρωσία αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις λόγω των κυρώσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του προσπαθούν να δείξουν στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η δυτική υποστήριξη προς την Ουκρανία θα διαρκέσει περισσότερο από ό,τι η ικανότητα της ρωσικής οικονομίας να στηρίξει την πολεμική της προσπάθεια.

Η βρετανική κίνηση έρχεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέκλεισε εκ νέου την αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία. Οι Storm Shadow έχουν βοηθήσει την κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πλήξει ευάλωτους στόχους εντός Ρωσίας. Τον Οκτώβριο, ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε ρωσικό χημικό εργοστάσιο.

«Μια μαζική συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και αεροσκάφη πραγματοποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εκτοξευόμενων από αέρος πυραύλων Storm Shadow, οι οποίοι διείσδυσαν επιτυχώς στο ρωσικό σύστημα αεράμυνας», ανέφερε το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή ήταν η πρώτη επιβεβαιωμένη χρήση των πυραύλων Storm Shadow εντός Ρωσίας από τότε που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Οι Storm Shadow είναι κατευθυνόμενοι πύραυλοι εκτοξευόμενοι από αέρος, με εμβέλεια άνω των 250 χιλιομέτρων (155 μιλίων). Πετούν χαμηλά πάνω από το έδαφος με υψηλές ταχύτητες, χρησιμοποιώντας συνδυασμό «αδρανειακής πλοήγησης» με σύστημα GPS και πλοήγηση με αναφορά στο έδαφος, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της κατασκευάστριας εταιρείας MBDA.

Η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει πόσους πυραύλους Storm Shadow έχει παραχωρήσει στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου και δεν δημοσιοποιεί τακτικά τέτοιες μεταφορές.

Οι ουκρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν για πρώτη φορά το μακράς εμβέλειας βρετανικό όπλο εναντίον στρατιωτικών στόχων εντός Ρωσίας τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. Η επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα αφότου η Ουκρανία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τα αμερικανικά Army Tactical Missile Systems (ATACMS), μετά από απόφαση της τότε κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν να εγκρίνει τον περιορισμένο βομβαρδισμό ρωσικών στόχων εντός Ρωσίας. Οι Storm Shadow απαιτούν αμερικανικά δεδομένα στόχευσης για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές τους.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οι προοπτικές για την Ουκρανία βελτιώνονται, μετά την απόφαση του Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο – μια ένδειξη ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι πως η αυστηρότερη στάση των ΗΠΑ μπορεί να υπονομεύσει την ικανότητα του Κρεμλίνου να συνεχίσει τον πόλεμο.

«Βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση», δήλωσε ο Στάρμερ στο Bloomberg, χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές κυρώσεις κατά των ρωσικών πετρελαϊκών κολοσσών ως «σημαντικές εξελίξεις».

