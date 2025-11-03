Ύποπτος για εμπλοκή σε άλλα τρία «περιστατικά» ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι σε τρένο στην Αγγλία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο άνδρας που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι το Σάββατο, 1/11, μέσα σε τρένο στην Αγγλία θεωρείται ύποπτος για την εμπλοκή του σε τρία «περιστατικά», που σημειώθηκαν την προηγουμένη, αλλά και την ίδια μέρα, στην πόλη Πίτερμπορο της ανατολικής Αγγλίας, συγκεκριμένα κατά ενός 14χρονου εφήβου, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του Κέιμπριτζσαϊρ.
Ο 32χρονος Βρετανός, που συνελήφθη μετά την επίθεση μέσα στο τρένο κατά την οποία τραυματίστηκαν δέκα άνθρωποι, κατηγορείται επίσης για μια επίθεση με μαχαίρι που έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο ανατολικό Λονδίνο, σε έναν σταθμό του αυτόματου δικτύου μετρό Docklands Light Rail (DLR).
Διαβάστε επίσης:
Αντιδράσεις για τη Shein: Πουλάει κούκλα για σεξ με τη μορφή παιδιού
Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)
Γιατί η Ρωσία θέλει πάση θυσία να καταλάβει την στρατηγικής σημασίας ουκρανική πόλη Ποκρόφσκ;
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.