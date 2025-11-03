search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

03.11.2025 18:43

Ύποπτος για εμπλοκή σε άλλα τρία «περιστατικά» ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι σε τρένο στην Αγγλία

03.11.2025 18:43
Ο άνδρας που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι το Σάββατο, 1/11, μέσα σε τρένο στην Αγγλία θεωρείται ύποπτος για την εμπλοκή του σε τρία «περιστατικά», που σημειώθηκαν την προηγουμένη, αλλά και την ίδια μέρα, στην πόλη Πίτερμπορο της ανατολικής Αγγλίας, συγκεκριμένα κατά ενός 14χρονου εφήβου, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του Κέιμπριτζσαϊρ.

Ο 32χρονος Βρετανός, που συνελήφθη μετά την επίθεση μέσα στο τρένο κατά την οποία τραυματίστηκαν δέκα άνθρωποι, κατηγορείται επίσης για μια επίθεση με μαχαίρι που έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο ανατολικό Λονδίνο, σε έναν σταθμό του αυτόματου δικτύου μετρό Docklands Light Rail (DLR).

