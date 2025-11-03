search
03.11.2025 18:43

Ιταλία: Αγωνιώδης επιχείρηση διάσωσης για εγκλωβισμένο εργάτη, μετά την κατάρρευση τμήματος του «Πύργου των Κόμηδων»

03.11.2025 18:43
romi diasosi 998- new

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν, στο κέντρο της Ρώμης, τις προσπάθειες απεγκλωβισμού του εργάτη που βρίσκεται ακόμη κάτω από τα συντρίμμια, εξαιτίας της κατάρρευσης τμήματος του Πύργου των Κόμηδων, κοντά στο Κολοσσαίο.

Για τον τελευταίο αυτό απεγκλωβισμό, που παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία, έχουν κινητοποιηθεί ομάδες ειδικά εκπαιδευμένων πυροσβεστών. Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης διάσωσης έκαναν γνωστό πως «θα χρειαστεί χρόνος και ιδιαίτερη προσοχή».

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, πρώτα κατέρρευσε ένα στήριγμα του πύργου – το οποίο είχε προστεθεί κατά την δεκαετία του ’30 του περασμένου αιώνα – και στην συνέχεια μια σοφίτα.

Οι διασώστες έκαναν γνωστό ότι ο εργάτης που παραμένει εγκλωβισμένος, είναι ζωντανός.

Η εισαγγελία της Ρώμης ξεκίνησε έρευνα, στο μεταξύ, για εξ αμέλειας πρόκληση σωματικής βλάβης. Στο μεσαιωνικό κάστρο, εδώ και αρκετές εβδομάδες πραγματοποιούνταν έργα συντήρησης.

