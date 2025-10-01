Σε shutdown οι ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 2018 – Οι επιπτώσεις από τη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης (video)

Σε shutdown μπήκαν και επίσημα οι ΗΠΑ τα μεσάνυχτα της Τρίτης (7 το πρωί της Τετάρτης ώρα Ελλάδος), καθώς δεν υπήρξε κάποια συμφωνία ανάμεσα σε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς.

Η αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έρχεται λίγες ώρες μετά την αποτυχία της Γερουσίας, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, να ψηφίσει το νομοσχέδιο για τις κυβερνητικές δαπάνες.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Τρίτης (30/9) η Γερουσία καταψήφισε τα ανταγωνιστικά σχέδια των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών για την αποφυγή της διακοπής λειτουργίας.

Η αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ πιθανότατα θα αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους σε άδεια άνευ αποδοχών και θα διακόψει πολλά κυβερνητικά προγράμματα και υπηρεσίες.

Το μη κομματικό Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) εκτίμησε ότι η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης θα οδηγήσει σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών περίπου 750.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

Nωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει «πιθανό» το ενδεχόμενο δημοσιονομικής παράλυσης, με το shutdown, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι θέλουν «να κλείσουν τα πάντα» και προειδοποίησε για «μη αναστρέψιμες» επιπτώσεις.

Πιθανές συνέπεις του shutdown στην οικονομία

Η διακοπή λειτουργίας θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε ένα ευρύ πλαίσιο υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, ορισμένα από τα προβλήματα που θα προκληθούν είναι τα εξής:

Αναστολή μη κρίσιμων λειτουργιών : Υπηρεσίες που δεν θεωρούνται «ουσιώδεις» θα σταματήσουν έως ότου εγκριθεί νέα χρηματοδότηση.

: Υπηρεσίες που δεν θεωρούνται «ουσιώδεις» θα σταματήσουν έως ότου εγκριθεί νέα χρηματοδότηση. Ορισμένοι υπάλληλοι θα τεθούν σε αναστολή (furlough) — δηλαδή θα σταματήσουν να εργάζονται ή θα εργάζονται χωρίς πληρωμή μέχρι να επανέλθει η χρηματοδότηση.

(furlough) — δηλαδή θα σταματήσουν να εργάζονται ή θα εργάζονται χωρίς πληρωμή μέχρι να επανέλθει η χρηματοδότηση. Ορισμένες λειτουργίες θα συνεχιστούν κανονικά: π.χ. προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης (Social Security), Medicare, Medicaid — διότι είναι «αυτόματα» προγράμματα με μόνιμη χρηματοδότηση.

π.χ. προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης (Social Security), Medicare, Medicaid — διότι είναι «αυτόματα» προγράμματα με μόνιμη χρηματοδότηση. Αεροπορικές υπηρεσίες & ασφάλεια : Υπάλληλοι όπως ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (air traffic controllers) και προσωπικό ασφάλειας (TSA) μπορεί να συνεχίσουν να εργάζονται, αλλά χωρίς άμεση πληρωμή, ενώ επιθεωρήσεις ασφαλείας μπορεί να καθυστερήσουν.

: Υπάλληλοι όπως ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (air traffic controllers) και προσωπικό ασφάλειας (TSA) μπορεί να συνεχίσουν να εργάζονται, αλλά χωρίς άμεση πληρωμή, ενώ επιθεωρήσεις ασφαλείας μπορεί να καθυστερήσουν. Καθυστερήσεις στις δημόσιες υπηρεσίες : Επεξεργασίες αιτήσεων, άδειες, εγκρίσεις δανείων, ελέγχοι τροφίμων, υγειονομικοί έλεγχοι μπορεί να αργήσουν ή να σταματήσουν.

: Επεξεργασίες αιτήσεων, άδειες, εγκρίσεις δανείων, ελέγχοι τροφίμων, υγειονομικοί έλεγχοι μπορεί να αργήσουν ή να σταματήσουν. Οικονομικό κόστος & εμπιστοσύνη : Κάθε εβδομάδα shutdown εκτιμάται ότι κοστίζει δισεκατομμύρια στην οικονομία, πλήττει την εμπιστοσύνη επενδυτών και καταναλωτών.

: Κάθε εβδομάδα shutdown εκτιμάται ότι κοστίζει δισεκατομμύρια στην οικονομία, πλήττει την εμπιστοσύνη επενδυτών και καταναλωτών. Συμβάσεις & έργα δημοσίου τομέα: Προγράμματα και έργα που βασίζονται σε ετήσια κονδύλια μπορεί να σταματήσουν, εκτός αν υπάρχουν υπόλοιπα από προηγούμενες χρηματοδοτήσεις ή ειδικές ρήτρες.

Συνολικά 15 shutdowns από το 1980

Από το 1980 έχουν καταγραφεί 15 shutdowns, πλήρη ή μερικά, καθώς κάποιες υπηρεσίες είχαν διασφαλισμένη χρηματοδότηση, ενώ άλλες έμεναν χωρίς λειτουργία.

Το επικείμενο θεωρείται πλήρες shutdown, καθώς καμία από τις 12 νομοθετικές πράξεις που συνθέτουν τον προϋπολογισμό δεν έχει περάσει από τη Βουλή και τη Γερουσία.

Το τελευταίο shutdown σημειώθηκε το 2018, κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, με αφορμή τη χρηματοδότηση του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό.

Διήρκεσε 35 ημέρες, το μεγαλύτερο στην ιστορία, και σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία του Κογκρέσου κόστισε περίπου 11 δισ. δολάρια στην οικονομία, εκ των οποίων τα 3 δισ. χάθηκαν οριστικά και οδήγησε 800.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους χωρίς μισθό.

Από τη δεκαετία του 1980, τα shutdowns έχουν καταστεί συχνό φαινόμενο στην αμερικανική πολιτική σκηνή, με οκτώ να καταγράφονται επί προεδρίας Ρόναλντ Ρέιγκαν. Η ιδιαιτερότητα του αμερικανικού συστήματος – όπου ο προϋπολογισμός δεν συνδέεται με ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση – καθιστά τέτοιες κρίσεις πιθανές και επαναλαμβανόμενες.

Η διαφορά με το σημερινό αδιέξοδο είναι ότι η διοίκηση Τραμπ δείχνει διατεθειμένη να αφήσει μεγάλα τμήματα του κράτους να κλείσουν για μεγάλο διάστημα, ακόμη και χρησιμοποιώντας το shutdown ως μέσο για μόνιμη μείωση «μη απαραίτητων» θέσεων εργασίας. Αυτό, όπως εκτιμούν αναλυτές, θα μπορούσε να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού στην αμερικανική διακυβέρνηση.

