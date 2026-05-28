MotorOil: Άλμα 292% στα καθαρά κέρδη και ισχυρή ώθηση από καύσιμα και διυλιστήρια

Εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η Motor Oil, με τον όμιλο να εμφανίζει ισχυρή άνοδο σε έσοδα, λειτουργικά κέρδη και καθαρή κερδοφορία, ενισχυμένος από τις επιδόσεις του κλάδου καυσίμων και τη δυναμική των διυλιστηρίων.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 332,7 εκατ. ευρώ, έναντι 85 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση περίπου 292%.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 3,358 δισ. ευρώ από 2,679 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας άνοδο 25,4%, ενώ σημαντική ενίσχυση καταγράφηκε και στα λειτουργικά αποτελέσματα.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) διαμορφώθηκαν στα 471,6 εκατ. ευρώ από 133,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 427,7 εκατ. ευρώ από 113,4 εκατ. ευρώ.

Ακόμη πιο ισχυρή ήταν η εικόνα στα μικτά κέρδη, τα οποία εκτοξεύθηκαν στα 609,9 εκατ. ευρώ από 186,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 227%.

Ιδιαίτερα καθοριστική για τα αποτελέσματα ήταν η εκρηκτική άνοδος στον τομέα των αεροπορικών καυσίμων. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 168,3%, φτάνοντας τα 497,4 εκατ. ευρώ από 185,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι όγκοι ενισχύθηκαν κατά 96,2%, αγγίζοντας τους 512 χιλιάδες μετρικούς τόνους.

Σημαντική άνοδο εμφάνισαν και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 898,1 εκατ. ευρώ από 661,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 35,8%.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι πωλήσεις βενζινών, που έφτασαν τα 491 εκατ. ευρώ έναντι 425,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 15,3%.

Αντίθετα, πτώση καταγράφηκε στις πωλήσεις μαζούτ, οι οποίες περιορίστηκαν στα 169,3 εκατ. ευρώ από 216,1 εκατ. ευρώ περίπου το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σε ό,τι αφορά τα αποθέματα, ο όμιλος κατέγραψε επιβάρυνση 1 εκατ. ευρώ περίπου από αποτίμηση στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι σημαντικά υψηλότερης επιβάρυνσης σχεδόν 18 εκατ. ευρώ την περσινή περίοδο.

Παράλληλα, σημειώθηκε και αντιστροφή απομείωσης ύψους 73 χιλιάδων ευρώ, χωρίς αντίστοιχη επίδραση το 2025.

Η διοίκηση της Motor Oil αναμένεται επίσης να εισηγηθεί στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Ιουνίου τη διανομή συνολικού μικτού μερίσματος ύψους 193,87 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 1,75 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025.

Ήδη έχει καταβληθεί προμέρισμα 0,35 ευρώ ανά μετοχή τον Ιανουάριο του 2026, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 1,40 ευρώ ανά μετοχή θα διανεμηθεί μέσα στη φετινή χρήση.

Στην αγορά εκτιμούν ότι η Motor Oil συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρές αντοχές σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές ενεργειακό περιβάλλον, αξιοποιώντας τόσο τη δυναμική των διυλιστηρίων όσο και τη σημαντική ανάκαμψη σε επιμέρους κατηγορίες καυσίμων, όπως τα αεροπορικά.

