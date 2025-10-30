search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 23:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 23:16

ΗΠΑ: Μεγάλες καθυστερήσεις σε διεθνή αεροδρόμια, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας ελέω shutdown

30.10.2025 23:16
aerodromio newark ipa – new

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι καθυστερεί πτήσεις στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσιγκτον και στο διεθνές αεροδρόμιο του Φορτ Γουορθ, στο Ντάλας, λόγω προβλημάτων στη στελέχωσή τους με ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, αφού συνεχίζεται η παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους για 30ή ημέρα.

Σύμφωνα με την FAA παρατηρούνται καθυστερήσεις 91 λεπτών, κατά μέσο όρο, στο αεροδρόμιο Ρέιγκαν και 21 λεπτών στο Ντάλας. Αναμένονται επίσης καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο του Ορλάντο, για τον ίδιο λόγο.

Δεκάδες χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν λόγω έλλειψης προσωπικού στα αεροδρόμια αυτές τις ημέρες. Η κακοκαιρία στις βορειοανατολικές ΗΠΑ εντείνει επίσης το πρόβλημα.

Περισσότεροι από 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 στελέχη της Διοίκησης Ασφάλειας των Μεταφορών εργάζονται χωρίς μισθό. Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι είπε αυτήν την εβδομάδα ότι το 44% των καθυστερήσεων την Κυριακή και το 24% τη Δευτέρα οφείλονται στην απουσία ελεγκτών. Το ποσοστό αυτό ήταν κατά μέσο όρο 5% πριν ξεκινήσει το shutdown.

Η FAA έχει περίπου 3.500 ελεγκτές λιγότερους από όσους είναι ο στόχος της για τη στελέχωση των αεροδρομίων. Πολλοί εργάζονταν υποχρεωτικά υπερωρίες και έξι ημέρες την εβδομάδα ακόμη και πριν από το shutdown.

Διαβάστε επίσης:

Bloomberg: Η μάχη των γιγάντων – Τραμπ και Σι δεν έλυσαν τις στρατηγικές διαφορές τους, κέρδισαν απλά χρόνο

Προελαύνει η Ρωσία στο Ποκρόβσκ: Δύσκολη η κατάσταση παραδέχεται ο αρχηγός των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά, για έκτη φορά σε ένα μήνα, το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
andreadakis mour festival 99- new
ΣΙΝΕΜΑ

Αυλαία για το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με τη λαμπερή παρουσία της Ίντια Μουρ

pakistasn-afghanistan
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν θα επαναληφθούν στις 6 Νοεμβρίου στην Τουρκία

lyon ekrixi
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Συνελήφθησαν έξι άτομα για ένοπλη ληστεία, με χρήση εκρηκτικών, σε εργαστήριο εξευγενισμού χρυσού στη Λιόν – Πέντε υπάλληλοι τραυματίστηκαν (Video)

aerodromio newark ipa – new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μεγάλες καθυστερήσεις σε διεθνή αεροδρόμια, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας ελέω shutdown

limeniko pnigmos
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πτώμα άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της παραλίας του Φόδελε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 23:34
andreadakis mour festival 99- new
ΣΙΝΕΜΑ

Αυλαία για το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με τη λαμπερή παρουσία της Ίντια Μουρ

pakistasn-afghanistan
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν θα επαναληφθούν στις 6 Νοεμβρίου στην Τουρκία

lyon ekrixi
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Συνελήφθησαν έξι άτομα για ένοπλη ληστεία, με χρήση εκρηκτικών, σε εργαστήριο εξευγενισμού χρυσού στη Λιόν – Πέντε υπάλληλοι τραυματίστηκαν (Video)

1 / 3