ΗΠΑ: Πάνω από 4.300 καθυστερήσεις πτήσεων λόγω του shutdown – Πιέσεις στους βουλευτές να λύσουν το αδιέξοδο του προϋπολογισμού

Περισσότερες από 4.300 πτήσεις καθυστέρησαν σε εθνικό επίπεδο τη Δευτέρα, μετά από περισσότερες από 8.800 καθυστερήσεις την Κυριακή στις ΗΠΑ, με τις απουσίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας να αυξάνονται καθώς το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (shutdown) έφτασε στην 27η ημέρα του.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας επικαλέστηκε ελλείψεις προσωπικού που επηρέασαν τις πτήσεις σε όλη τη Νοτιοανατολική περιοχή και στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ στο Νιου Τζέρσεϊ, ενώ η υπηρεσία επέβαλε απαγόρευση προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Ώστιν στο Τέξας και πρόγραμμα καθυστέρησης προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας Φορτ Γουόρθ που καθυστέρησε τις πτήσεις κατά μέσο όρο 18 λεπτά.

Η Southwest Airlines είχε 47% ή 2.089 καθυστερήσεις στις πτήσεις της την Κυριακή, ενώ η American Airlines είχε 1.277 ή 36% καθυστερήσεις των πτήσεων της, σύμφωνα με το FlightAware, έναν ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων. Η United Airlines είχε 27% ή 807 καθυστερήσεις στις πτήσεις της και η Delta Air Lines είχε 21% ή 725 καθυστερήσεις τις πτήσεις της.

Περίπου 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 αξιωματικοί της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών πρέπει να εργάζονται άμισθοι. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι οι διακοπές στις πτήσεις θα αυξηθούν καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δεν θα λάβουν την πρώτη πλήρη μισθοδοσία τους την Τρίτη.

Τη Δευτέρα, η Southwest είχε καθυστέρηση στο 24% των πτήσεων, η American στο 18% και η Delta στο 13% έως τις 5:00 μ.μ. ET (2100 GMT), σύμφωνα με το FlightAware.

Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ δήλωσε ότι το 44% των καθυστερήσεων της Κυριακής προήλθε από απουσίες ελεγκτών πτήσεων – το οποίο αυξήθηκε απότομα από το συνηθισμένο 5%.

Οι αυξανόμενες καθυστερήσεις και ακυρώσεις τροφοδοτούν την απογοήτευση του κοινού και εντείνουν τον έλεγχο των επιπτώσεων του shutdown, αυξάνοντας την πίεση στους βουλευτές να επιλύσουν το αδιέξοδο του προϋπολογισμού.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι βρέθηκε στο Κλίβελαντ για συνάντηση με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας τη Δευτέρα, ενώ το συνδικάτο του Εθνικού Συνδέσμου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας σχεδιάζει συγκεντρώσεις σε πολλά αεροδρόμια την Τρίτη για την πρώτη χαμένη μισθοδοσία.

Η FAA έχει περίπου 3.500 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν έχουν επαρκή επίπεδα προσωπικού και πολλοί έκαναν υποχρεωτικές υπερωρίες και εργαζόταν 6 ημέρες την εβδομάδα ακόμη και πριν από το κλείσιμο της κυβέρνησης.

Το 2019, κατά τη διάρκεια ενός 35ήμερου lockdown, ο αριθμός των απουσιών των ελεγκτών και των υπαλλήλων της TSA αυξήθηκε καθώς οι εργαζόμενοι δεν λάμβαναν τους μισθούς τους, με αποτέλεσμα να παραταθούν οι χρόνοι αναμονής σε ορισμένα σημεία ελέγχου των αεροδρομίων. Οι αρχές αναγκάστηκαν να επιβραδύνουν την εναέρια κυκλοφορία στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον.

