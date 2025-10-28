Σύγκρουση για τη δοκιμή του Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον» διαμηνύει η Μόσχα, μετά την «ενόχληση» Τραμπ

Την ώρα που η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Νορβηγίας επιβεβαίωσε τη δοκιμή του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Burevestnik («Θαλασσοβάτης») που πραγματοποίησε η Ρωσία την περασμένη εβδομάδα, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού η Ουάσιγκτον εμφανίστηκε ενοχλημένη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διαμηνύει ότι η Ρωσία θα έπρεπε να εστιάζει σε μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία και όχι στη δοκιμή του νέου της πυραύλου.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε μια δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Skyfall (Burevestnik) από τη Νέα Γη», ανέφερε με δήλωσή του ο αντιναύαρχος Νιλς Αντρέας Στενσοένς, επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νορβηγίας.

Η δοκιμή του πυραύλου Burevestnik «πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ρωσίας», δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ, Κονσταντίν Βοροντσόφ, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πρώτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, απαντώντας στις καταγγελίες της αμερικανικής πλευράς.

«Σχετικά με την προαναφερθείσα δοκιμή, θα θέλαμε επίσης να υπενθυμίσουμε στους Αμερικανούς αντιπροσώπους ότι αυτή η δοκιμή διεξήχθη σε πλήρη συμμόρφωση με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις», δήλωσε ο Βοροντσόφ.

Η αντίδραση του Τραμπ

Σχολιάζοντας τη δοκιμή του πυρηνοκίνητου πυραύλου, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία αντί να δοκιμάσει έναν πυρηνοκίνητο πύραυλο. Και απαντώντας στις αναφορές ότι ο πύραυλος έχει απεριόριστο βεληνεκές, πρόσθεσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τοποθετήσει ένα πυρηνικό υποβρύχιο στα ανοιχτά των ακτών της Ρωσίας.

«Ξέρουν ότι έχουμε ένα πυρηνικό υποβρύχιο, το μεγαλύτερο στον κόσμο, ακριβώς στα ανοιχτά των ακτών τους, οπότε εννοώ ότι δεν χρειάζεται να διανύσει 8.000 μίλια», δήλωσε.

Και πρόσθεσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο. Ένας πόλεμος που θα έπρεπε να είχε διαρκέσει μία εβδομάδα βρίσκεται τώρα στον τέταρτο χρόνο του. Αυτό πρέπει να κάνουν αντί να δοκιμάζουν πυραύλους».

Ο Τραμπ τόνισε ότι και οι ΗΠΑ «δοκιμάζουν πυραύλους συνέχεια». «Δεν παίζουν παιχνίδια μαζί μας και ούτε εμείς παίζουμε παιχνίδια μαζί τους», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προειδοποιήσει για την επιβολή νέων κυρώσεων, αν η Ρωσία καθυστερήσει να λήξει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όταν ρωτήθηκε αν εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Θα το μάθετε».

Η απάντηση της Μόσχας στην «ενόχληση» Τραμπ

Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία θα καθοδηγείται από τα δικά της εθνικά συμφέροντα, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία αντί να δοκιμάσει έναν πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν υπήρχε τίποτα στη δοκιμή του πυραύλου Burevestnik που θα μπορούσε να επιδεινώσει τις σχέσεις με την Ουάσιγκτον.

Νωρίτερα, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλέρι Γκερασίμοφ ανέφερε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την ολοκλήρωση των δοκιμών του πυραύλου κρουζ απεριόριστου βεληνεκούς Burevestnik.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, ο πύραυλος παρέμεινε στον αέρα για περίπου 15 ώρες και κάλυψε 14.000 χιλιόμετρα, τα οποία, σύμφωνα με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, δεν είναι το όριο.

Τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης του Burevestnik, πραγματοποιήθηκαν όλοι οι καθορισμένοι κάθετοι και οριζόντιοι ελιγμοί, «αποδεικνύοντας έτσι τις υψηλές δυνατότητές του να αποφεύγει τα πυραυλικά και αντιαεροπορικά συστήματα».

Οι δυνατότητες του «αθέατου» πυραύλου

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει δηλώσει ότι ο πύραυλος 9M730 Burevestnik είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης. Μετά τη δοκιμή, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, δήλωσε ότι οι κρίσιμης σημασίας δοκιμές του Burevestnik ολοκληρώθηκαν και ότι θα ξεκινήσουν εργασίες για το τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει παρουσιάσει τον πύραυλο Burevestnik ως απάντηση στα σχέδια των ΗΠΑ να κατασκευάσουν μια ασπίδα αντιπυραυλικής άμυνας. Η δημιουργία της ανακοινώθηκε μετά την μονομερή αποχώρηση της Ουάσιγκτον το 2001 από τη Συνθήκη Αντιβαλλιστικών Πυραύλων του 1972 και για τη διεύρυνση της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Τι θέλει να διαμηνύσει η Ρωσία στη Δύση

Σύμφωνα με το Reuters, για τον Τραμπ, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει τη Ρωσία ως «χάρτινη τίγρη» επειδή δεν κατάφερε να νικήσει γρήγορα την Ουκρανία, το μήνυμα είναι ότι η Ρωσία παραμένει ένας παγκόσμιος στρατιωτικός ανταγωνιστής, ειδικά στα πυρηνικά όπλα, και ότι οι προτάσεις της Μόσχας για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων θα πρέπει να εφαρμοστούν.

Το μήνυμα του Πούτιν προς την ευρύτερη Δύση, μετά την κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να παράσχουν στην Ουκρανία πληροφορίες σχετικά με στόχους ενεργειακής υποδομής μεγάλου βεληνεκούς στη Ρωσία, είναι ότι η Μόσχα μπορεί να αντεπιτεθεί αν το θέλει.

Αφού η Wall Street Journal ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήρε έναν βασικό περιορισμό στη χρήση από την Ουκρανία ορισμένων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που παρέχονται από δυτικούς συμμάχους, ο Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι εάν η Ρωσία δεχθεί επίθεση, η απάντηση θα είναι «πολύ σοβαρή, αν όχι συντριπτική».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε αυτό το μήνυμα στην ρωσική κρατική τηλεόραση σε δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή.

«Ο εκσυγχρονισμός των πυρηνικών αποτρεπτικών δυνάμεών μας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο», είπε ο Πούτιν, υψηλότερος από οποιαδήποτε άλλη πυρηνική δύναμη.

Διαβάστε επίσης:

Τι σηματοδοτεί η συμφωνία για τα Eurofighter που υπέγραψαν Ερντογάν και Στάρμερ – Ποια η πολιτική και στρατιωτική διάσταση του ντιλ

Συνάντηση Μελόνι–Όρμπαν στη Ρώμη – Στο επίκεντρο Ουκρανία, Μέση Ανατολή και μεταναστευτικό

Στην… αγκαλιά του Τραμπ ξανά ο Μασκ μετά το καλοκαιρινό μπρα ντε φερ