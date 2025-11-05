Ποια είναι η Ράμα Ντουάτζι, η σύζυγος του Ζόχραν Μαμντάνι και «πρώτη κυρία» της Νέας Υόρκης

Μετά την ιστορική νίκη του Ζόχραν Μαμντάνι, ως εκλεγμένου δημάρχου της Νέας Υόρκης την Τρίτη το βράδυ — καθιστώντας τον τον πρώτο μουσουλμάνο και νοτιοασιάτη που κερδίζει την κορυφαία θέση στη μεγαλύτερη πόλη της Αμερικής — η προσοχή έχει στραφεί τώρα στη σύζυγό του, τη συριοαμερικανίδα Ράμα Ντουάτζι, η οποία είχε μείνει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Με τη νίκη του Μαμντάνι, η 28χρονη Ντουάτζι έγινε πλέον η νεότερη πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης και η πρώτη συριακής καταγωγής.

Ποια είναι η Ντουάτζι;

Η Ντουάτζι γεννήθηκε στο Χιούστον του Τέξας στις 30 Ιουνίου 1997, από Σύρους μουσουλμάνους γονείς από μια εξέχουσα οικογένεια της Δαμασκού. Ο πατέρας της φέρεται να είναι μηχανικός υπολογιστών και η μητέρα της γιατρός. Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, η οικογένεια περνούσε τα καλοκαίρια της στη Δαμασκό πριν μετακομίσει στο Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όταν ήταν εννέα ετών.

Ως νεαρή ενήλικη, η Ντουάτζι παρακολούθησε ένα πρόγραμμα σχεδιασμού στη Σχολή Τεχνών του Πανεπιστημίου Virginia Commonwealth στο Κατάρ, προτού πάρει μετεγγραφή το 2016 στην κύρια πανεπιστημιούπολη του πανεπιστημίου στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, για να ολοκληρώσει τις σπουδές της στην εικονογράφηση. Αργότερα απέκτησε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στην εικονογράφηση από τη Σχολή Εικαστικών Τεχνών στη Νέα Υόρκη.



Εκεί, η Ντουάτζι γνώρισε τον Μαμντάνι μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Hinge το 2021 λίγο μετά την εκλογή του στη Βουλή της Νέας Υόρκης τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Τον Οκτώβριο του 2024 – λίγες μέρες πριν ο Μαμντάνι ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για δήμαρχος – το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε και δύο μήνες αργότερα πραγματοποίησε μια παραδοσιακή μουσουλμανική γαμήλια τελετή στο Ντουμπάι, όπου διαμένει η οικογένεια της Ντουάτζι.

Τον Φεβρουάριο του 2025, οι δυο τους παντρεύτηκαν σε πολιτικό γάμο στο Γραφείο Γραμματέα της Πόλης του Μανχάταν.

Η Ντουάτζι εργάζεται πλέον ως εικονογράφος και κεραμίστρια, και ο ιστότοπός της περιλαμβάνει τις εταιρείες New Yorker, Washington Post, BBC, Apple, Spotify, VICE και Tate Modern μεταξύ των πελατών της.

Βοήθεια στο παρασκήνιο

Από τότε που ο Μαμντάνι ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για δήμαρχος τον Οκτώβριο του 2024, η Ντουάτζι παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εμφανιζόμενη μόνο με τον σύζυγό της σε σπάνιες περιπτώσεις, όπως κατά τη νίκη του στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών τον Ιούνιο.

Την Τρίτη, η Ντουάτζι συνόδευσε τον σύζυγό της στο εκλογικό τμήμα πριν τον συναντήσει στη σκηνή για να γιορτάσει τη νίκη του αργότερα την ίδια ημέρα.

Αρνήθηκε να δώσει συνεντεύξεις για την εκστρατεία του Μαμντάνι και δεν παρευρέθηκε σε πολιτικές συζητήσεις και άλλες εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας.

Ενώ ο λογαριασμός της στο Instagram φαίνεται να είναι σε μεγάλο βαθμό αφιερωμένος στην τέχνη της, η Ντουάτζι δημοσίευσε ένα καρουζέλ από φωτογραφίες λίγο μετά τη νίκη του στις προκριματικές εκλογές τον Ιούνιο, συμπεριλαμβανομένων αυτής και του Μαμντάνι και μιας από τον ίδιο ως μικρό παιδί, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη».

Παρ’ όλα αυτά, ένα άτομο που γνωρίζει το ζευγάρι αποκάλυψε στο CNN ότι η Ντουάτζι εργάστηκε στο παρασκήνιο και βοήθησε στο σχεδιασμό του υλικού της καμπάνιας του. Οι αναφορές υποδηλώνουν επίσης ότι η καλλιτέχνης εργάστηκε στη στρατηγική του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολιτικός ακτιβισμός

Καθώς φαινόταν να έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα στην καμπάνια του συζύγου της, η Ντουάτζι αφιέρωσε τον χρόνο της στην τέχνη. Η παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνει έργα τέχνης αφιερωμένα σε πολιτικά ζητήματα, όπως η δεινή θέση των Παλαιστινίων εν μέσω ανθρωπιστικής κρίσης από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τη στρατιωτική του εκστρατεία κατά της Λωρίδας της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023.

Αυτές οι αναρτήσεις φαίνεται να ευθυγραμμίζονται με τις φιλοπαλαιστινιακές θέσεις του συζύγου της και την κριτική του προς το Ισραήλ για τον πόλεμο και την πολιορκία της Γάζας.

Στην έναρξη του εμφυλίου πολέμου στο Σουδάν, τον Απρίλιο του 2023, δημιούργησε μια εικονογράφηση μιας Σουδανής γυναίκας, με κείμενο που έγραφε «Μάτια στο Σουδάν». Συμπεριέλαβε πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της σύγκρουσης στους πολίτες και για τρόπους βοήθειας και υποστήριξης.

Ο ιστότοπός της μοιράζεται επίσης διάφορα έργα, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων που προβλήθηκε στο BBC, για την ανεξιχνίαστη δολοφονία του πρώην υπουργού Εξωτερικών της Υεμένης, Μοχάμεντ Νόμαν, το 1974.

«Τα πράγματα είναι σκοτεινά αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη», δήλωσε στο τριμηνιαίο περιοδικό Yung σε συνέντευξή της τον Απρίλιο. «Με τόσους πολλούς ανθρώπους να εκδιώκονται και να φιμώνονται από τον φόβο, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου για να μιλήσω για το τι συμβαίνει στις ΗΠΑ, την Παλαιστίνη και τη Συρία όσο περισσότερο μπορώ».

Ενώ φαίνεται ανένδοτη στη διατήρηση της ιδιωτικότητάς της, η Ντουάτζι έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη συριακή της καταγωγή. Σε μια συνέντευξη με το περιοδικό Shado τον Μάιο του 2019, η καλλιτέχνιδα αφηγήθηκε ότι έγινε περήφανη για τη συριακή της κληρονομιά μόνο αφού μετακόμισε στις ΗΠΑ το 2016.

«Ζούσα στο GCC [Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου] για 10 χρόνια ως η Amreekiya, η Αμερικανίδα (είμαι πλήρως Σύρια, αλλά είχα πιο ανοιχτόχρωμα μαλλιά τότε, είχα «δυτικές» ιδέες και δεν μπορούσα να μιλήσω τόσο άπταιστα αραβικά)», είπε στο περιοδικό. «Αλλά όταν έφτασα στην Αμερική, συνειδητοποίησα ότι σίγουρα δεν ήμουν πραγματικά Αμερικανίδα με την τυπική έννοια, απλώς δεν μπορούσα να ταυτιστώ».

«Η αίσθηση της ταυτότητάς μου δέχτηκε ένα πλήγμα, οπότε νομίζω ότι κάπως προσκολλήθηκα στην ταυτότητά μου στη Μέση Ανατολή, ό,τι κι αν είναι αυτή. Δεν είναι εγγενώς συριακή, αλλά ό,τι κι αν είναι, σίγουρα επηρέασε τη δουλειά μου με σημαντικό τρόπο», πρόσθεσε.

Η Ντουάτζι έχει μοιραστεί φωτογραφίες στο Instagram από αυτό που φαίνεται να είναι οι διακοπές της στη Δαμασκό τον Ιούνιο του 2023 και τον Ιούνιο του 2021.

Επίσης, τον Σεπτέμβριο του 2018, δημοσίευσε ένα καρουζέλ φωτογραφιών με τη λεζάντα «Αρχεία Βηρυτού», υπονοώντας ότι βρισκόταν στην πρωτεύουσα του Λιβάνου εκείνη την εποχή.

Διαβάστε επίσης:

Οι ρωσικές δυνάμεις σφίγγουν τον κλοιό στην στρατηγική πόλη Ποκρόφσκ

Τραμπ: Παραδέχτηκε ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις χθεσινές εκλογές – Το shutdown «σημαντικός παράγοντας»

Σπάνια δημόσια εμφάνιση Μπάιντεν στη Βιρτζίνια – Ήταν αδύναμος, περπατούσε με δυσκολία (Video)