Η Κίνα βάζει φρένο στους influencers: Συμβουλές για σοβαρά ζητήματα μόνο με πτυχίο

Να ρυθμίσει το «άτακτο» πεδίο των ινφλουένσερ επιχειρεί η Κίνα. Σύμφωνα με νέα νομοθεσία οι δημιουργοί περιεχομένου, που δίνουν συμβουλές για σοβαρά ζητήματα, όπως τα οικονομικά, την υγεία, την εκπαίδευση και τα νομικά, θα πρέπει να έχουν σχετικό πτυχίο.

Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ στα τέλη του Οκτώβρη και έχει στόχο να προστατεύσει τους πολίτες από παραπλανητικές και δυνητικά επικίνδυνες συμβουλές.

Οι ινφλουένσερς θα πρέπει να αναφέρουν στα βίντεο τους αν χρησιμοποιούν στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία ή αν έχουν χρησιμοποιήσει κάποια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια ώρα, οι πλατφόρμες θα πρέπει να επαληθεύουν τα διαπιστευτήρια των δημιουργών περιεχομένου και να διασφαλίζουν ότι τα βίντεο έχουν παραπομπές.

