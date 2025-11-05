search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 21:53
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 21:03

Η Κίνα βάζει φρένο στους influencers: Συμβουλές για σοβαρά ζητήματα μόνο με πτυχίο

05.11.2025 21:03
china

Να ρυθμίσει το «άτακτο» πεδίο των ινφλουένσερ επιχειρεί η Κίνα. Σύμφωνα με νέα νομοθεσία οι δημιουργοί περιεχομένου, που δίνουν συμβουλές για σοβαρά ζητήματα, όπως τα οικονομικά, την υγεία, την εκπαίδευση και τα νομικά, θα πρέπει να έχουν σχετικό πτυχίο.

Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ στα τέλη του Οκτώβρη και έχει στόχο να προστατεύσει τους πολίτες από παραπλανητικές και δυνητικά επικίνδυνες συμβουλές.

Οι ινφλουένσερς θα πρέπει να αναφέρουν στα βίντεο τους αν χρησιμοποιούν στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία ή αν έχουν χρησιμοποιήσει κάποια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια ώρα, οι πλατφόρμες θα πρέπει να επαληθεύουν τα διαπιστευτήρια των δημιουργών περιεχομένου και να διασφαλίζουν ότι τα βίντεο έχουν παραπομπές.

Διαβάστε επίσης

Η Ιαπωνία στέλνει στρατεύματα για να σταματήσει τις επιθέσεις αρκούδων μετά από ρεκόρ θυμάτων

Μεξικό: Συνελήφθη άνδρας για σεξουαλική παρενόχληση της προέδρου Σέινμπαουμ (Video)

Ζόχραν Μαμντάνι: Θα υπερασπιστεί την Νέα Υόρκη ενάντια στον Τραμπ, αλλά θα αφήσει την «πόρτα ανοιχτή» – Το μήνυμά του στους Εβραίους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός τενόρος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον 15χρονο γιο του – Μήνυση από την πρώην σύζυγό του

jolie
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο περιστατικό με την επίσκεψη της Τζολί στη Χερσώνα – Στρατολογήθηκε άμα τη εμφανίσει ο σωματοφύλακάς της (Video)

eon 1
ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση με … εμφυλιοπολεμικά συνθήματα από την Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία για τη συμμετοχή της στην παρέλαση

restaurant
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ψυχικό: Σόμπα εξερράγη σε γνωστό εστιατόριο

trump infantino
ΚΟΣΜΟΣ

Η FIFA ανακοινώνει την απονομή νέου βραβείου ειρήνης για τα… μάτια του Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Ανατροπή στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών – Πρώτο το Mega τη Δευτέρα (3/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 21:52
xylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός τενόρος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον 15χρονο γιο του – Μήνυση από την πρώην σύζυγό του

jolie
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο περιστατικό με την επίσκεψη της Τζολί στη Χερσώνα – Στρατολογήθηκε άμα τη εμφανίσει ο σωματοφύλακάς της (Video)

eon 1
ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση με … εμφυλιοπολεμικά συνθήματα από την Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία για τη συμμετοχή της στην παρέλαση

1 / 3