Η Ιαπωνία στέλνει στρατεύματα για να σταματήσει τις επιθέσεις αρκούδων μετά από ρεκόρ θυμάτων

Η Ιαπωνία ανέπτυξε στρατεύματα την Τετάρτη για να βοηθήσει στον περιορισμό διαδοχικών επιθέσεων από αρκούδες που έχουν τρομοκρατήσει τους κατοίκους σε μια ορεινή περιοχή στη βόρεια επαρχία Ακίτα.

Συναντήσεις με καφέ αρκούδες και ασιατικές μαύρες αρκούδες αναφέρονται σχεδόν καθημερινά ενόψει της περιόδου χειμερίας νάρκης, καθώς οι αρκούδες αναζητούν τροφή. Έχουν θεαθεί κοντά σε σχολεία, σιδηροδρομικούς σταθμούς, σούπερ μάρκετ και σε ένα θέρετρο με θερμές πηγές.

Από τον Απρίλιο, περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και τουλάχιστον 12 έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις αρκούδων σε όλη την Ιαπωνία, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος στα τέλη Οκτωβρίου.

Η αυξανόμενη εισβολή του πληθυσμού αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές συμβαίνει σε μια περιοχή με ραγδαία γήρανση και μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού, με λίγους ανθρώπους εκπαιδευμένους να κυνηγούν τα ζώα.

Η κυβέρνηση έχει εκτιμήσει τον συνολικό πληθυσμό αρκούδων σε περισσότερες από 54.000.

Το Υπουργείο Άμυνας και η επαρχία Ακίτα υπέγραψαν συμφωνία την Τετάρτη για την ανάπτυξη στρατιωτών που θα τοποθετήσουν παγίδες με τρόφιμα, θα μεταφέρουν τοπικούς κυνηγούς και θα βοηθήσουν στην εξόντωση των αρκούδων. Οι αξιωματούχοι λένε ότι οι στρατιώτες δεν θα χρησιμοποιήσουν πυροβόλα όπλα για να σκοτώσουν τις αρκούδες.

«Κάθε μέρα, αρκούδες εισβάλλουν σε κατοικημένες περιοχές στην περιοχή και ο αντίκτυπός τους επεκτείνεται», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Φουμιτόσι Σάτο. «Οι απαντήσεις στο πρόβλημα των αρκούδων είναι επείγουσα υπόθεση».

Η επιχείρηση ξεκίνησε σε μια δασώδη περιοχή στην πόλη Καζούνο, όπου έχουν αναφερθεί αρκετές θεάσεις και τραυματισμοί από αρκούδες. Στρατιώτες με αλεξίσφαιρα γιλέκα εξοπλισμένοι με ειδικά σπρέι και εκτοξευτές διχτυών έστησαν παγίδες για αρκούδες κοντά σε έναν οπωρώνα.

Ο Τακαχίρο Ικέντα, ένας ιδιοκτήτης οπωρώνα, δήλωσε ότι οι αρκούδες έχουν φάει περισσότερα από 200 από τα μήλα του που ήταν έτοιμα για συγκομιδή. «Η καρδιά μου είναι ραγισμένη», δήλωσε στην τηλεόραση NHK.

Ο κυβερνήτης της Ακίτα, Κέντα Σουζούκι, δήλωσε ότι οι τοπικές αρχές «απελπίζονται» λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού.

Ο υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι δήλωσε την Τρίτη ότι η αποστολή για τις αρκούδες στοχεύει να βοηθήσει στην ασφάλεια της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, αλλά ότι η κύρια αποστολή των στρατιωτικών είναι η εθνική άμυνα και δεν μπορούν να παρέχουν απεριόριστη υποστήριξη για την αντιμετώπιση των αρκούδων. Οι Ιαπωνικές Δυνάμεις Αυτοάμυνας έχουν ήδη υποστελεχωμένο προσωπικό.

Το υπουργείο δεν έχει λάβει αιτήματα από άλλες νομαρχίες για βοήθεια με στρατεύματα σχετικά με το ζήτημα των αρκούδων, είπε.

Στην νομαρχία Ακίτα, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 880.000, αρκούδες έχουν επιτεθεί σε περισσότερους από 50 ανθρώπους από τον Μάιο, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις, σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση. Οι ειδικοί λένε ότι οι περισσότερες επιθέσεις έχουν σημειωθεί σε κατοικημένες περιοχές.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα που πήγε για κυνήγι μανιταριών στο δάσος βρέθηκε νεκρή σε μια φαινομενική επίθεση το Σαββατοκύριακο στην πόλη Γιουζάβα. Μια άλλη ηλικιωμένη γυναίκα στην πόλη Ακίτα σκοτώθηκε αφού συνάντησε μια αρκούδα ενώ εργαζόταν σε ένα αγρόκτημα στα τέλη Οκτωβρίου. Ένας διανομέας εφημερίδων δέχτηκε επίθεση και τραυματίστηκε στην πόλη Ακίτα την Τρίτη.

Την Τετάρτη, μια κάτοικος της πόλης Ακίτα εντόπισε δύο αρκούδες σε ένα δέντρο λωτού στον κήπο της. Ήταν μέσα και βιντεοσκόπησε τις αρκούδες καθώς περπατούσαν για περίπου 30 λεπτά. Είπε σε ένα τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι οι αρκούδες εμφανίστηκαν σε κάποιο σημείο να θέλουν να μπουν στο δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν, και απομακρύνθηκε από το παράθυρο.

Οι εγκαταλελειμμένες γειτονιές και οι γεωργικές εκτάσεις με λωτούς ή καστανιές συχνά προσελκύουν αρκούδες σε κατοικημένες περιοχές. Μόλις οι αρκούδες βρουν τροφή, συνεχίζουν να επιστρέφουν, λένε οι ειδικοί.

Οι ειδικοί λένε ότι η γήρανση και η μείωση του πληθυσμού της Ιαπωνίας στις αγροτικές περιοχές είναι ένας λόγος για το αυξανόμενο πρόβλημα. Λένε ότι οι αρκούδες δεν απειλούνται με εξαφάνιση και χρειάζονται θανάτωση για να διατηρηθεί ο πληθυσμός υπό έλεγχο.

Οι ειδικοί λένε ότι η αστυνομία και άλλες αρχές θα πρέπει να εκπαιδευτούν ως «κυνηγοί της κυβέρνησης» για να βοηθήσουν στη θανάτωση των ζώων.

Η κυβέρνηση συγκρότησε μια ομάδα εργασίας την περασμένη εβδομάδα για να δημιουργήσει μια επίσημη απάντηση για τις αρκούδες μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Οι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο ερευνών για τον πληθυσμό των αρκούδων, τη χρήση συσκευών επικοινωνίας για την έκδοση προειδοποιήσεων για τις αρκούδες και αναθεωρήσεων των κανόνων κυνηγιού.

Η έλλειψη προληπτικών μέτρων στις βόρειες περιοχές έχει οδηγήσει σε αύξηση του πληθυσμού των αρκούδων, ανέφερε το υπουργείο.

