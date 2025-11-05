Μακάβρια συγκατοίκηση με… Τζιμ Μόρισον και Όσκαρ Ουάιλντ: Κλήρωση για τους Παριζιάνους ώστε να μοιραστούν χώρο στο ίδιο νεκροταφείο

Η πόλη του Παρισιού ανακοίνωσε μια λαχειοφόρο αγορά με μακάβρια εσάνς: Αντί για χρηματικό έπαθλο, οι συμμετέχοντες μπορούν να κερδίσουν την ευκαιρία να ταφούν σε ένα από τα πιο φημισμένα νεκροταφεία της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το ασυνήθιστο σχέδιο στοχεύει στην αποκατάσταση τάφων που έχουν ερειπωθεί, δίνοντας παράλληλα στους κατοίκους του Παρισιού μια σπάνια ευκαιρία να εξασφαλίσουν ένα από τα περιζήτητα σημεία ταφής, ανέφερε το δημαρχείο σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Τα νεκροταφεία εντός των τειχών της πόλης είναι σχεδόν γεμάτα από τις αρχές του 20ού αιώνα, με την εκκαθάριση των εγκαταλελειμμένων τάφων να περιπλέκεται από τους τοπικούς κανονισμούς, εξήγησε η αρχή.

Αλλά τώρα, οι νικητές της λαχειοφόρου αγοράς θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν και να αποκαταστήσουν έναν από τους 30 τάφους σε τρία διαφορετικά νεκροταφεία, με το δημαρχείο να συμφωνεί να τον μισθώσει σε όσους πληρούν ορισμένα πρότυπα.

«Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επισκέπτες νεκροταφείων σε όλη τη Γαλλία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την αποκατάσταση ενός ιστορικού ταφικού μνημείου, προκειμένου να λάβουν ως αντάλλαγμα παραχώρηση ενός τάφου», ανέφερε το δημαρχείο στην ανακοίνωσή του.

Ωστόσο, το να τους δοθεί η ευκαιρία να το κάνουν έχει περιπλακεί από τους νόμους που διέπουν τη γη στην οποία βρίσκεται ένας τάφος, η οποία ανήκει στο κράτος, και τις συμβάσεις παραχώρησης, βάσει των οποίων μια οικογένεια ενοικιάζει το οικόπεδο για καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Τώρα, το δημαρχείο ελπίζει ότι έχει βρει μια λύση, με 10 τάφους προς πώληση στο νεκροταφείο Περ-Λασέζ, όπου μεταξύ των επιφανών κατοίκων του βρίσκονται ο frontman των «The Doors», Τζιμ Μόρισον, ο θεατρικός συγγραφέας Όσκαρ Ουάιλντ και η τραγουδίστρια Εντίθ Πιάφ.

Υπάρχουν επίσης 10 τάφοι στο νεκροταφείο του Μονπαρνάς, όπου βρίσκονται οι συγγραφείς Ζαν-Πολ Σαρτρ, Σιμόν ντε Μποβουάρ και Σούζαν Σόνταγκ, καθώς και άλλοι 10 στο νεκροταφείο της Μονμάρτρης, όπου είναι θαμμένοι ο ζωγράφος Έντγκαρ Ντεγκά, ο συγγραφέας Εμίλ Ζολά και ο χορευτής Βασλάβ Νιζίνσκι.

Κάθε τάφος θα είναι διαθέσιμος προς αγορά για 4.000 ευρώ, με τους νικητές να επιβαρύνονται επίσης με το κόστος αποκατάστασης.

Στη συνέχεια, θα μπορούν να αγοράσουν ένα συμβόλαιο μίσθωσης, το κόστος του οποίου ξεκινά από 976 ευρώ για 10ετές συμβόλαιο και αυξάνεται στα 17.668 ευρώ για το δικαίωμα να αναπαύεται εκεί επ’ αόριστον.

Οι αιτήσεις για την κλήρωση ξεκίνησαν τη Δευτέρα και θα ολοκληρωθούν στις 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το δημαρχείο, με κάθε συμμετέχοντα να υπόκειται σε τέλος εγγραφής 125 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Προαναγγελία «πολέμου» στη Σερβία – Υποστηρικτές και αντίπαλοι του Βούτσιτς διαδηλώνουν στον ίδιο χώρο

Πυρηνικό ντόμινο: Ο Πούτιν ζητά προετοιμασία για πυρηνικές δοκιμές μετά τις δηλώσεις Τραμπ (videos)

Ποια είναι η Ράμα Ντουάτζι, η σύζυγος του Ζόχραν Μαμντάνι και «πρώτη κυρία» της Νέας Υόρκης