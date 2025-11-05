Πυρηνικό ντόμινο: Ο Πούτιν ζητά προετοιμασία για πυρηνικές δοκιμές μετά τις δηλώσεις Τραμπ (videos)

Προετοιμασία για πυρηνικές δοκιμές, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη συζήτηση με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Όπως αναφέρει το RIA Novosti, ο ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε «σοβαρό ζήτημα» τις δηλώσεις του αμερικανού ηγέτη σχετικά με την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών. Πρόσθεσε επίσης ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας ανέλυσε τις δηλώσεις που ακούγονται στους κυβερνητικούς κύκλους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα θα αναγκαστεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, εάν οι συμμετέχοντες στη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT) αποφασίσουν να πραγματοποιήσουν πυρηνικές δοκιμές. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ρωσία δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από τη συνθήκη.

«Ήδη στο μήνυμά μου προς τη Ομοσπονδιακή Συνέλευση το 2023 είχα αναφέρει ότι, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλα κράτη-μέλη της συνθήκης προχωρήσουν σε τέτοιες δοκιμές, τότε και η Ρωσία θα πρέπει να λάβει ανάλογα, επαρκή αντίμετρα», είπε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.

❗️ Russia Has Always Adhered to Obligations on Nuclear Test Ban, Has No Plans to Deviate from Them – Putin



President Putin confirmed however, as stated in an address to the Federal Assembly in 2023, “if the US and other participants in the corresponding treaty conduct tests,… https://t.co/eGt2YuJ5Yj pic.twitter.com/FcMRmqIDoI — RT_India (@RT_India_news) November 5, 2025

Ο ρώσος υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ, δήλωσε από την πλευρά του ότι θεωρεί σκόπιμο να ξεκινήσουν αμέσως προετοιμασίες για πλήρους κλίμακας πυρηνικές δοκιμές. Πρόσθεσε επίσης ότι η Ουάσινγκτον ενισχύει τα στρατηγικά επιθετικά της όπλα.

«Πρέπει να προσανατολιζόμαστε όχι μόνο στις δηλώσεις και τις τοποθετήσεις πολιτικών προσώπων και αμερικανών αξιωματούχων, αλλά, πρωτίστως, στις ίδιες τις πράξεις των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο Μπελούσοφ.

Ο πιθανός τερματισμός του μορατόριουμ των ΗΠΑ για τις πυρηνικές δοκιμές μπορεί να αποτελέσει βήμα προς την αποδόμηση του συστήματος παγκόσμιας στρατηγικής σταθερότητας, υπογράμμισε ο υπουργός.

❗️Trump’s Desire for Armed Nuclear Weapons Tests Greatly Increases Level of Danger for Russia – 🇷🇺Def Min



“Moscow must respond to Washington’s steps to ensure the security of Russia, it is expedient to start preparing for full-scale nuclear tests immediately,” Belousov told… pic.twitter.com/Yx3PFUmlmG November 5, 2025

Ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας, Αλεξάντρ Μπορτνίκοφ, ζήτησε από τον Πούτιν χρόνο για να προετοιμάσει προτάσεις σχετικά με την κατάσταση που συνδέεται με την πιθανότητα η Ουάσιγκτον να προχωρήσει σε πυρηνικές δοκιμές.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και περίπλοκη. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα, αλλά προκύπτουν πολλά ερωτήματα πριν ληφθεί κάποια συγκεκριμένη απόφαση», ανέφερε.

Ο πρέσβης Αλεξάντρ Νταρτσίεφ απέστειλε τηλεγράφημα στη Ρωσία ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τις δηλώσεις του Τραμπ για τις πυρηνικές δοκιμές.

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας, Βιατσεσλάβ Βολόντιν, οι βουλευτές ανησυχούν για τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με την επανέναρξη των αμερικανικών πυρηνικών δοκιμών.

Ο αρχηγός του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, προειδοποίησε ότι «η Ρωσία θα μπορούσε να χάσει πολύτιμο χρόνο αν δεν είναι προετοιμασμένη», υποστηρίζοντας πως η Ουάσινγκτον «επιδιώκει να πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές».

Ο επικεφαλής των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, Σεργκέι Ναρίσκιν, δήλωσε ότι, παρά τις δηλώσεις του Τραμπ για την επανέναρξη των δοκιμών, αμερικανοί αξιωματούχοι «αρνήθηκαν να συζητήσουν το θέμα απευθείας».

Τέλος, ο ρώσος υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, ανέφερε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν υπόγειες πυρηνικές δοκιμές».

