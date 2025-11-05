Τουρκία: Στην Κωνσταντινούπολη αντιπροσωπεία της Χαμάς – Διαβουλεύσεις για τις επόμενες φάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα

Στην Τουρκία μετέβη αντιπροσωπεία της Χαμάς, για διαβουλεύσεις σχετικά με τις επόμενες φάσεις του σχεδίου εκεχειρίας στη Γάζα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αντιπροσωπεία του παλαιστινιακού κινήματος υπό τον Χαλίλ αλ Χάγια συναντήθηκε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη με τον επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών (ΜΙΤ) Ιμπραήμ Καλίν, για διαβουλεύσεις σχετικά με την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την εφαρμογή των επόμενων φάσεων του σχεδίου εκεχειρίας στη Γάζα.

Όπως αναφέρουν πηγές από τις τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν, επίσης, τρόποι για να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί.

Διαβάστε επίσης:

Απίστευτο περιστατικό με την επίσκεψη της Τζολί στη Χερσώνα – Στρατολογήθηκε άμα τη εμφανίσει ο σωματοφύλακάς της (Video)

Η FIFA ανακοινώνει την απονομή νέου βραβείου ειρήνης για τα… μάτια του Τραμπ

Η Κίνα βάζει φρένο στους influencers: Συμβουλές για σοβαρά ζητήματα μόνο με πτυχίο