Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου από τη Γάζα – Απομένουν τα λείψανα 6 ακόμα ομήρων

Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς, ανακοίνωσε απόψε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το φέρετρο, το οποίο παραδόθηκε σήμερα το βράδυ στον ισραηλινό στρατό και στη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, “θα μεταφερθεί στο Ισραήλ όπου θα παραληφθεί κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής”, πριν κατευθυνθεί στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής προκειμένου να ταυτοποιηθεί η σορός, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Israel has received, via the Red Cross, the coffin of a fallen hostage, which was handed over to an IDF and ISA force inside the Gaza Strip. From there, it will be transferred to Israel, where it will be received in a military ceremony with the participation of an IDF rabbi. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 5, 2025

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό στη Λωρίδα της Γάζας ένα φέρετρο με τη σορό ενός ομήρου, το οποίο μεταφέρθηκε με μέριμνά του Ερυθρού Σταυρού και παρελήφθη από τις δυνάμεις του.

Βάσει της συμφωνίας, η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τους τελευταίους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούνταν στη Γάζα, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση εκατοντάδων φυλακισμένων, και άρχισε να παραδίδει τις σορούς εκείνων που σκοτώθηκαν.

Από τις 28 σορούς ομήρων, 21 έχουν ήδη παραδοθεί από τη Χαμάς, χωρίς να υπολογιστεί η σορός που παραδόθηκε απόψε η οποία δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη. Εάν επιβεβαιωθεί ότι η σορός ανήκει σε όμηρο, αυτό θα σημαίνει ότι τα λείψανα έξι ομήρων εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα

