search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 00:41
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 23:16

Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου από τη Γάζα – Απομένουν τα λείψανα 6 ακόμα ομήρων

05.11.2025 23:16
israel_omiroi_new

Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς, ανακοίνωσε απόψε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το φέρετρο, το οποίο παραδόθηκε σήμερα το βράδυ στον ισραηλινό στρατό και στη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, “θα μεταφερθεί στο Ισραήλ όπου θα παραληφθεί κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής”, πριν κατευθυνθεί στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής προκειμένου να ταυτοποιηθεί η σορός, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό στη Λωρίδα της Γάζας ένα φέρετρο με τη σορό ενός ομήρου, το οποίο μεταφέρθηκε με μέριμνά του Ερυθρού Σταυρού και παρελήφθη από τις δυνάμεις του.

Βάσει της συμφωνίας, η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τους τελευταίους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούνταν στη Γάζα, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση εκατοντάδων φυλακισμένων, και άρχισε να παραδίδει τις σορούς εκείνων που σκοτώθηκαν.

Από τις 28 σορούς ομήρων, 21 έχουν ήδη παραδοθεί από τη Χαμάς, χωρίς να υπολογιστεί η σορός που παραδόθηκε απόψε η οποία δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη. Εάν επιβεβαιωθεί ότι η σορός ανήκει σε όμηρο, αυτό θα σημαίνει ότι τα λείψανα έξι ομήρων εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα

Διαβάστε επίσης:

Ποια είναι η Ράμα Ντουάτζι, η σύζυγος του Ζόχραν Μαμντάνι και «πρώτη κυρία» της Νέας Υόρκης

Zόραν Μαμντάνι: Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, που ανοίγει τον δρόμο «για να ηττηθεί ο Τραμπ» – Η ατζέντα του και οι προκλήσεις

Οι ρωσικές δυνάμεις σφίγγουν τον κλοιό στην στρατηγική πόλη Ποκρόφσκ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kargakis
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Βίντεο-ντοκουμέντο με τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί με Καλάσνικοφ

trump

Ακρότητες Τραμπ: «Θα αναζητούν καταφύγιο στο Μαϊάμι όσοι δραπετεύουν από τον κομμουνισμό της Νέας Υόρκης»

sxoleio markopoulo sobas
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Μαρκόπουλου χαρακτηρίζει το περιστατικό με την πτώση σοβάδων «μεμονωμένο και μη προβλέψιμο» – Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν δύο μαθητές για διακίνηση κοκαϊνης στην Ναύπακτο

al-masri
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στην Τρίπολη ο στρατηγός Αλμάσρι – Είχε απελαθεί από την Ιταλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Ανατροπή στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών – Πρώτο το Mega τη Δευτέρα (3/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 00:39
kargakis
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Βίντεο-ντοκουμέντο με τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί με Καλάσνικοφ

trump

Ακρότητες Τραμπ: «Θα αναζητούν καταφύγιο στο Μαϊάμι όσοι δραπετεύουν από τον κομμουνισμό της Νέας Υόρκης»

sxoleio markopoulo sobas
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Μαρκόπουλου χαρακτηρίζει το περιστατικό με την πτώση σοβάδων «μεμονωμένο και μη προβλέψιμο» – Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό

1 / 3