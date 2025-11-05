Ρωσία: Κατάρριψη 40 ουκρανικών drones

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν 40 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS την Τετάρτη.
Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για το πού σημειώθηκαν οι επιθέσεις ή εάν προκλήθηκαν ζημιές ή θύματα.
