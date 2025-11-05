Ρωσία: Κατάρριψη 40 ουκρανικών drones

Οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν 40 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS την Τετάρτη.

Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για το πού σημειώθηκαν οι επιθέσεις ή εάν προκλήθηκαν ζημιές ή θύματα.

Διαβάστε επίσης

Stern: Για σκηνοθετημένα περιστατικά με «ρωσικά drones» από τον Μερτς κάνει λόγο δημοσίευμα-βόμβα

ΗΠΑ: Για «μαζικό χάος» στις αερομεταφορές προειδοποιεί ο υπουργός Μεταφορών, εάν συνεχιστεί το shutdown

Επική ατάκα Μακρόν για την φορολόγηση των πλουσίων: Δεν κάνεις μια χώρα πιο ευτυχισμένη εμποδίζοντας τους πρωταθλητές