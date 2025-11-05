search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

05.11.2025 07:15

Ρωσία: Κατάρριψη 40 ουκρανικών drones

05.11.2025 07:15
Οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν 40 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS την Τετάρτη.

Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για το πού σημειώθηκαν οι επιθέσεις ή εάν προκλήθηκαν ζημιές ή θύματα.

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη

artificilal_intelligence_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο επενδυτής που προέβλεψε την κρίση του 2008 τώρα «σορτάρει» Nvidia και Palantir

mandani new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντάνι: Πως ο 34χρονος μουσουλμάνος σοσιαλιστής νίκησε τον Τραμπ αλλά και το στάτους κβο του κόμματός του

elena-kremlidou-new
LIFESTYLE

Κρεμλίδου μετά την καταδίκη του αστυνομικού για το revenge porn: «Οι φωτογραφίες δεν θα κατέβουν – Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μένει για πάντα» (Video)

mice_prisma_electronics_new
BUSINESS

Ο πρώτος ελληνικός νανοδορυφόρος στο διάστημα από την Prisma Electronics – Οι εφαρμογές στη ναυτιλία

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

lamine-yamal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λαμίν Γιαμάλ χώρισε ... αλλά παντρεύεται ο πατέρας του

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

