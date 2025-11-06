search
ΚΟΣΜΟΣ

06.11.2025 16:26

Αποσύρεται η Νάνσι Πελόζι από την πολιτική – Δεν θα είναι υποψήφια για το Κογκρέσο μετά από σχεδόν 40 χρόνια

06.11.2025 16:26
pelosi

Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη και μόνη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στην πολιτική σκηνή των Δημοκρατικών εδώ και δεκαετίες, ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει επανεκλογή.

«Λέω στους συναδέλφους μου στη Βουλή συνεχώς, ανεξάρτητα από τον τίτλο που μου έχουν απονείμει – ομιλήτρια, ηγέτης, αρχηγός – δεν υπήρξε μεγαλύτερη τιμή για μένα από το να στέκομαι στην αίθουσα της Βουλής και να λέω: “Μιλώ εκ μέρους του λαού του Σαν Φρανσίσκο“. Αγαπούσα πραγματικά να υπηρετώ ως η φωνή σας στο Κογκρέσο και πάντα τιμούσα το τραγούδι του Αγίου Φραγκίσκου, “Κύριε, κάνε την ειρήνη σου όργανο”, τον ύμνο της πόλης μας. Γι’ αυτό θέλω εσείς, οι συμπατριώτες μου, να είστε οι πρώτοι που θα το μάθουν. Δεν θα επιδιώξω επανεκλογή στο Κογκρέσο», δήλωσε η 85χρονη Πελόζι την Πέμπτη σε ένα βίντεο προς την πόλη που εκπροσωπεί για σχεδόν 40 χρόνια στην Ουάσινγκτον.

«Με ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου, ανυπομονώ για το τελευταίο έτος της θητείας μου ως περήφανος εκπρόσωπός σας. Καθώς προχωράμε, το μήνυμά μου προς την πόλη που αγαπώ είναι το εξής: Σαν Φρανσίσκο, γνώρισε τη δύναμή σου. Έχουμε γράψει ιστορία. Έχουμε σημειώσει πρόοδο. Πάντα πρωτοστατούσαμε και τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε παραμένοντας πλήρως συμμετέχοντες στη Δημοκρατία μας και αγωνιζόμενοι για τα αμερικανικά ιδανικά που αγαπάμε.»

Η ανακοίνωση τερματίζει τις αυξημένες εικασίες των τελευταίων ημερών ότι η Πελόζι θα ανακοίνωνε σύντομα την πρόθεσή της να τερματίσει την καριέρα της στο Κογκρέσο μετά από 38 χρόνια, καθώς αναμενόταν ευρέως να αποχωρήσει από το Κογκρέσο μετά από αυτή τη θητεία, την πρώτη της εδώ και δεκαετίες ως απλό μέλος.

