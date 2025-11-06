AI στην υπηρεσία του Τραμπ: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη χτίζει το προφίλ του «πλανητάρχη»

Σε μια παράλληλη πραγματικότητα ο Ντόναλντ Τραμπ είναι βασιλιάς, πιλότος μαχητικού αεροσκάφους ή υπερήρωας, ενώ οι πολιτικοί του αντίπαλοι εικονίζονται σαν εγκληματίες ή γελωτοποιοί: στον Αμερικανό πρόεδρο αρέσει να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να φτιάχνει εικόνες προκειμένου να περνά μηνύματα προς τους υποστηρικτές του.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Ρεπουμπλικάνος αναρτά τακτικά περιεχόμενο που παράγεται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην πλατφόρμα του Truth Social, με την κυβέρνησή του να γίνεται η πρώτη που εντάσσει σουρεαλιστικές εικόνες και ψεύδη στην κεντρική στρατηγική επικοινωνίας της.

Συνηθισμένος να υποστηρίζει θεωρίες συνωμοσίας και να κάνει αβάσιμους ισχυρισμούς, ο Τραμπ χρησιμοποιεί αυτό το περιεχόμενο στα σχόλιά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δοξάσει τον εαυτό του και να επιτεθεί στους επικριτές του – ειδικά σε περιόδους εσωτερικής έντασης στις ΗΠΑ.

Τον περασμένο μήνα, δημοσίευσε ένα επεξεργασμένο βίντεο που τον έδειχνε εστεμμένο, να πιλοτάρει ένα μαχητικό αεροσκάφος με το όνομα «Βασιλιάς Τραμπ» και να ρίχνει περιττώματα σε ειρηνικούς διαδηλωτές.

Trump mocks 'No Kings' protests with shocking AI videos pic.twitter.com/SRdQdeWJ9D — The Independent (@Independent) October 21, 2025

Το βίντεο αναρτήθηκε την ημέρα που πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ διαδηλώσεις με το σύνθημα “No Kings” για να καταγγείλουν τη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου.

Σε μια άλλη ανάρτηση ο Λευκός Οίκος παρουσίασε τον Τραμπ ως Σούπερμαν, σε μια εποχή που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν γεμάτα εικασίες για την υγεία του. Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη φράση: «ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ, Ο ΤΡΑΜΠ ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ».

Διαστρέβλωση της πραγματικότητας

Ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος έχουν επίσης δημοσιεύσει εικόνες φτιαγμένες από τεχνητή νοημοσύνη για να τον δείξουν ντυμένο ως Πάπα, να βρυχάται δίπλα σε ένα λιοντάρι και να διευθύνει μια ορχήστρα στο Kennedy Center.4

Αυτές οι κατασκευασμένες εικόνες έχουν παραπλανήσει κάποιους χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι διερωτώνται στα σχόλια αν είναι πραγματικές.

Δεν είναι σαφές εάν αυτές οι εικόνες δημιουργήθηκαν από τον ίδιο τον Τραμπ ή από το προσωπικό του. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε στο αίτημα του AFP για σχολιασμό.

«Ο Τραμπ επιδίδεται σε παραπληροφόρηση εντός και εκτός διαδικτύου για να ενισχύσει την εικόνα του, να επιτεθεί στους αντιπάλους του και να ελέγξει τον δημόσιο διάλογο», καταγγέλλει η Νόρα Μπεναβίντεζ, σύμβουλος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Free Press, η οποία υπερασπίζεται την ελευθερία της πληροφόρησης.

Τον Σεπτέμβριο ο Αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε οργή μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο, που φαινόταν να έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο υποσχόταν σε όλους τους Αμερικανούς πρόσβαση σε κρεβάτια “MedBed”, που υποτίθεται ότι είναι ικανά να θεραπεύσουν οποιαδήποτε ασθένεια. Στην πραγματικότητα τα “MedBeds”, τα φουτουριστικά ιατρικά κρεβάτια που θεραπεύουν όλες τις ασθένειες και αναζωογονούν, δεν υπάρχουν. Αλλά για τους ακροδεξιούς συνωμοσιολόγους υπάρχουν και προορίζονται για την ελίτ.

Το ψεύτικο βίντεο με τον Τραμπ – το οποίο αργότερα διαγράφηκε χωρίς εξήγηση – παρουσίαζε τη νύφη του, Λάρα Τραμπ, να προωθεί την έναρξη αυτού του «ιστορικού νέου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης».

Εκστρατεία τρολαρίσματος

«Πώς μπορούμε να επαναφέρουμε τους ανθρώπους στην κοινή πραγματικότητα όταν αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία συνεχίζουν να τους χειραγωγούν;», αναρωτιέται η Νοέλ Κουκ ερευνήτρια που ειδικεύεται στις θεωρίες συνωμοσίας.

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί τις πιο προκλητικές δημοσιεύσεις του μέσω της τεχνητής νοημοσύνης για να επιτεθεί στους αντιπάλους του και να κινητοποιήσει τη συντηρητική του βάση.

Τον Ιούλιο ανήρτησε ένα βίντεο φτιαγμένο από την AI στο οποίο παρουσίαζε τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα να συλλαμβάνεται στο Οβάλ Γραφείο και στη συνέχεια πίσω από τα κάγκελα της φυλακής να φορά την πορτοκαλί στολή των κρατουμένων.

Λίγο αργότερα έδωσε στη δημοσιότητα άλλο βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν ο Χακίμ Τζέφρις, ο Αφροαμερικανός επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, να έχει ψεύτικο μουστάκι και να φορά σομπρέρο. Ο Τζέφρις κατήγγειλε το βίντεο ως ρατσιστικό.

«Αν και θα ήταν σωστό ο πρόεδρος των ΗΠΑ να παραμένει εκτός των αντιπαραθέσεων και να αποφεύγει την κοινοποίηση εικόνων που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι θεωρεί την προεδρία του μια συνεχή προεκλογική εκστρατεία», εκτίμησε ο Τζόσουα Τάκερ, συνδιευθυντής του Κέντρου Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

«Θεωρώ τη συμπεριφορά του περισσότερο προεκλογική εκστρατεία μέσω του τρολαρίσματος, παρά μια ενεργή απόπειρα να μας πείσει ότι οι εικόνες αυτές είναι πραγματικές», πρόσθεσε.

Την Τρίτη ο Δημοκρατικός Κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ μιμήθηκε τη στρατηγική του Τραμπ δημοσιεύοντας ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη στο X, στο οποίο χλεύαζε τους Ρεπουμπλικάνους μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη.

Now that’s what we call a takedown. pic.twitter.com/f6wTK6FCjx — Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 5, 2025

Το βίντεο έδειχνε παλαιστές σε ένα ρινγκ με τα πρόσωπα στελεχών των Δημοκρατικών να επιτίθενται και να ακινητοποιούν στο έδαφος τους Ρεπουμπλικάνους αντιπάλους τους, περιλαμβανομένου του Τραμπ.

Διαβάστε επίσης:

Θύελλα στη Γαλλία: Να κλείσει το κατάστημα του Shein μελετά η κυβέρνηση, μετά το σάλο με τα όπλα και τις κούκλες του σεξ

Mira Nair: Η πολιτικοποιημένη μητέρα του Μαμντάνι που σκηνοθέτησε χολιγουντιανούς σταρ και αρνήθηκε το «The Devil wears Prada»

Νέο «μήνυμα» Μαμντάνι στο Ισραήλ: Θα συλλάβουμε τον Νετανιάχου αν έλθει στη Νέα Υόρκη (Video)