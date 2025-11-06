Νέο «μήνυμα» Μαμντάνι στο Ισραήλ: Θα συλλάβουμε τον Νετανιάχου αν έλθει στη Νέα Υόρκη (Video)

Μια από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, η οποία είχε προκαλέσει αρκετές συζητήσεις ήταν η δήλωσή του ότι οι αρχές της πόλης θα συλλάβουν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, αν αυτός πατήσει πόδι στο «Μεγάλο Μήλο».

Υπενθυμίζεται ότι για τον Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλάντ, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνής Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Βέβαια, οι ΗΠΑ, αλλά και το Ισραήλ, δεν αναγνωρίζουν το ΔΠΔ (άσχετα αν έχουν ενισχύσει το ρόλο του, π.χ. στις δίκες του Μιλόσεβιτς και του Κάρατζιτς), όπερ σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουν και τα εντάλματα.

Ωστόσο, ο Μαμντάνι, ο οποίος είναι από τους ισχυρότερους υποστηρικτές των δικαίων των Παλαιστινίων στον πόλεμο της Γάζας, επανέλαβε μετά την εκλογή του ότι «η πόλη της Νέας Υόρκης θα συλλάβει τον Νετανιάχου. Αυτή είναι μια πόλη που σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και είναι καιρός να το κάνουμε πράξη», προσθέτοντας ότι η πόλη «θα δείξει ότι διαθέτει την ηγεσία που λείπει από την κυβέρνηση».

Βέβαια, εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι χώρες που έχουν υπογράψει για την ίδρυση του ΔΠΔ (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα), έχουν αγνοήσει το ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου και έχουν επιτρέψει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό να ταξιδέψει μέσω του εναέριου χώρου τους.

