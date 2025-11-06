Θύελλα στη Γαλλία: Να κλείσει το κατάστημα του Shein μελετά η κυβέρνηση, μετά το σάλο με τα όπλα και τις κούκλες του σεξ

Η Γαλλία προχώρησε σε διαδικασίες για την αναστολή της λειτουργίας του διαδικτυακού καταστήματος γρήγορης μόδας Shein, μετά την ανακάλυψη ότι στο site του πωλούνταν κούκλες σεξ που έμοιαζαν με παιδιά και όπλα, γεγονός που αμαύρωσε τα εγκαίνια του πρώτου καταστήματος της κινεζικής εταιρείας σε πολυκατάστημα του Παρισιού.

Αναστολή

Η ανακάλυψη των προϊόντων αυτών στον ιστότοπο της Shein από την γαλλική αρχή προστασίας των καταναλωτών το Σάββατο προκάλεσε έντονη αντίδραση και αύξησε την πίεση στην Shein, η οποία ήδη βρισκόταν στο επίκεντρο της κριτικής λόγω του φυσικού καταστήματός της. «Κατόπιν οδηγιών του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση κινεί διαδικασία για την αναστολή της Shein για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, ώστε η πλατφόρμα να αποδείξει στις αρχές ότι όλο το περιεχόμενό της συμμορφώνεται τελικά με τους νόμους και τους κανονισμούς μας», ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών.

Η Shein δήλωσε ότι επέβαλε κυρώσεις στους πωλητές των προϊόντων αυτών, εφάρμοσε παγκόσμια απαγόρευσή τους στον ιστότοπό της και αποφάσισε ανεξάρτητα να αναστείλει προσωρινά την αγορά της στη Γαλλία για να «επανεξετάσει και να ενισχύσει» τον τρόπο λειτουργίας των τρίτων πωλητών στον ιστότοπο. Ο βουλευτής Αντουάν Βερμορέλ-Βασκέζ είχε επισημάνει νωρίτερα καταχωρήσεις στον ιστότοπο της Shein για όπλα, όπως σιδερογροθιές κι ένα τσεκούρι.

«Αρκετά με τις κούκλες που προωθούν την παιδική πορνογραφία και τώρα τα όπλα», δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου και Μικρών Επιχειρήσεων Σερζ Παπέν στο κοινοβούλιο, πριν διατάξει την αναστολή της λειτουργίας της πλατφόρμας.

Έρευνα και ακρόαση

Ο ιστότοπος της Shein πωλεί τόσο ρούχα της δικής της μάρκας, για τα οποία είναι πιο γνωστή, όσο και μια μεγάλη γκάμα προϊόντων από τρίτους πωλητές. Το υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι θα αναστείλει ολόκληρο τον ιστότοπο της Shein στη Γαλλία, όχι μόνο την αγορά, εάν συνεχίσουν να πωλούνται απαγορευμένα προϊόντα. Η υπουργός Ψηφιακής Οικονομίας Αν λε Ενάνφ ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει έρευνα για τις πρακτικές της Shein, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικοινώνησε με την Shein σχετικά με το θέμα αυτό, σύμφωνα με εκπρόσωπό της, αλλά δεν έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα. Η Γαλλία έχει εμπειρία στην καταστολή των διαδικτυακών πλατφορμών – ανέστειλε τη λειτουργία της αμερικανικής ηλεκτρονικής αγοράς Wish το 2021, αφού η αρχή προστασίας των καταναλωτών εντόπισε επικίνδυνα προϊόντα προς πώληση στον ιστότοπο, επιτρέποντας την επανέναρξή της μόνο ενάμιση χρόνο αργότερα.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει «αρχική εξέταση» των ευρημάτων της σχετικά με τη Shein εντός 48 ωρών. Οι νομοθέτες κάλεσαν επίσης τη Shein σε ακρόαση στο κοινοβούλιο στις 18 Νοεμβρίου στις 6 μ.μ., και η εταιρεία δέχτηκε, δήλωσε ο Βερμορέλ-Μαρκέζ. Το κατάστημα της Shein στον έκτο όροφο του ιστορικού πολυκαταστήματος BHV έχει προκαλέσει σάλο μεταξύ των πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της δημάρχου του Παρισιού Αν Ινταλγκό, και των λιανοπωλητών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας έχει αθέμιτο πλεονέκτημα και έχει υπονομεύσει το γαλλικό εμπόριο.

«Ντροπή σας!»

Επίσης, πλήθος διαδηλωτών φώναζε «Ντροπή σας!» σε δεκάδες αγοραστές που περίμεναν για ώρες στην ουρά έξω από το BHV, από την απέναντι πλευρά του δρόμου, όπου τους κρατούσαν πίσω φράγματα, ενώ η αστυνομία παρακολουθούσε. «Αυτό (σ.σ. η αναστολή της Shein) θα ήταν ένα πλήγμα για πολλούς ανθρώπους, νομίζω, οικονομικά, και στην πραγματικότητα επειδή είναι τόσο μεγάλη, έχουν τόσες πολλές επιλογές στην πλατφόρμα», είπε ο Μπενουά Γκιγιέμ, ένας σεφ, καθώς περιηγούνταν στο κατάστημα Shein. «Αυτό είναι το βολικό, ακόμη και όσον αφορά την παράδοση, είναι αρκετά γρήγοροι».

Για άλλους, η εικόνα της Shein έχει αμαυρωθεί από τις σεξουαλικές κούκλες. Έξω από το κατάστημα, η καλλιτέχνιδα Λέσλι Γκριν δήλωσε στο Reuters: «Περνούσα απλώς από εκεί, αλλά έχω ήδη ενημερωθεί ότι πωλούν μια μικρή κούκλα που μοιάζει με κοριτσάκι και ενθαρρύνει την παιδοφιλία, οπότε αυτό με αηδιάζει πολύ». Ο εισαγγελέας του Παρισιού ερευνά την Shein και την AliExpress για την υποτιθέμενη διάδοση εικόνων ή αναπαραστάσεων ανηλίκων πορνογραφικού χαρακτήρα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πέντε χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 75.000 ευρώ.

Ο Αρνό Γκαλέ, συνιδρυτής της οργάνωσης Mouv’Enfants, που καταπολεμά τη βία κατά των παιδιών, ήταν μεταξύ των διαδηλωτών που συγκεντρώθηκαν πριν από το άνοιγμα του καταστήματος. «Είμαστε εδώ με τα πλακάτ μας για να υπενθυμίσουμε ότι πίσω από αυτές τις σεξουαλικές κούκλες κρύβονται εν δυνάμει αρπακτικά και παιδεραστές εγκληματίες», είπε.

Παραχωρήσεις

Η Shein προσεγγίστηκε για κάποιες παραχωρήσεις από την Société des Grands Magasins (Ένωση Μεγάλων Καταστημάτων – SGM), η οποία ελπίζει ότι η έναρξη θα προσελκύσει νεότερη πελατεία στο BHV, που αντιμετωπίζει δυσκολίες, και σε πέντε ακόμη πολυκαταστήματα που διαθέτει σε περιφερειακές πόλεις, όπου τα καταστήματα Shein πρόκειται να ανοίξουν τις επόμενες εβδομάδες.

Αφού η Shein ανέστειλε τη λειτουργία της αγοράς της στη Γαλλία, ο πρόεδρος της SGM, Φρεντερίκ Μερλέν, δήλωσε: «Χαιρετίζω αυτή την απόφαση… Ελπίζω ότι τελικά θα καταφέρουμε να σταματήσουμε την πώληση παράνομων προϊόντων σε αυτές τις πλατφόρμες». Είπε ότι είναι σίγουρος για την ποιότητα των προϊόντων που πωλούνται στο κατάστημα Shein, «αλλά δυστυχώς αυτό δεν ισχύει για τους πωλητές στην αγορά τους».

