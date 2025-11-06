Φρίκη στο Τέξας: Γυναίκα βασανίστηκε και κρατήθηκε αλυσοδεμένη σε αυλή για μήνες «από φίλους που δεν τη συμπαθούσαν πια»

Φρίκη προκαλεί η υπόθεση μιας γυναίκας στο Τέξας, η οποία φέρεται να βασανίστηκε και να κρατήθηκε αλυσοδεμένη για μήνες σε αυλή σπιτιού από πέντε «φίλους» της που «δεν την συμπαθούσαν πια».

Όπως αναφέρει η New York Post, οι τοπικές Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη πέντε ατόμων, οι οποίοι φέρονται να την άφηναν τη γυναίκα νηστική και να την πυροβολούσαν με αεροβόλα όπλα, ενώ η ίδια ήταν αλυσοδεμένη και ανίκανη να αντιδράσει.

Τέξας: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης

Η υπόθεση ήρθε στο «φως» όταν το αστυνομικό τμήμα του Όστιν ανταποκρίθηκε σε κλήση για βοήθεια σε σπίτι στη νότια πλευρά της πόλης γύρω στις 9 π.μ. στις 30 Οκτωβρίου.

Της παρέμβασης της αστυνομίας είχε προηγηθεί τηλεφώνημα στο 911 σχετικά με γυναίκα που καλούσε σε βοήθεια και ήταν δεμένη με χειροπέδες σε μεταλλικό όργανο γυμναστικής στην αυλή ενός σπιτιού.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα να υποφέρει από σοβαρά τραύματα, γυμνή από τη μέση και κάτω, και δεμένη σε βάση για σάκο του μποξ.

Οι διασώστες που βρέθηκαν στο σημείο επιχείρησαν αμέσως να την απελευθερώσουν, αλλά τελικά χρειάστηκε να καλέσουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Όστιν για να φέρει ειδικό εξοπλισμό, ώστε να κόψουν το μέταλλο.

«Η γυναίκα παρουσίαζε σημάδια σωματικής εξάντλησης και ορατά τραύματα που συνάδουν με παρατεταμένο περιορισμό», ανέφερε η αστυνομία.

Καθώς οι Αρχές προσπαθούσαν να την απελευθερώσουν, πέντε ενήλικες που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και προσπάθησαν να διαφύγουν, αλλά συνελήφθησαν αμέσως.

Η αστυνομία βρήκε επίσης δύο μικρά παιδιά που ζούσαν στο σπίτι και τα παρέδωσε στην Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων.

Οι ύποπτοι – η Michelle Garcia, 51 ετών, η Crystal Garcia, 21, η Mache Carney, 32, ο Juan Pablo Castro, 30, και ο Maynard Lefevers, 21 – φέρονται να κρατούσαν τη γυναίκα αιχμάλωτη για μήνες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το θύμα είπε στους ανακριτές ότι ήταν φίλη με τη Michelle Garcia, αλλά «σε κάποια φάση η ομάδα αποφάσισε ότι δεν τη συμπαθούσε πια» και οι πέντε αποφάσισαν να την κρατήσουν αιχμάλωτη, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που εξασφάλισε η εφημερίδα Austin American-Statesman.

Η γυναίκα είπε ότι οι 5 «φίλοι» της την ανάγκασαν να ζει στην αυλή για εβδομάδες και τη χτυπούσαν κάθε φορά που προσπαθούσε να δραπετεύσει.

Σύμφωνα με πηγές της τοπικής αστυνομίας, η γυναίκα λάμβανε μόνο ένα πιάτο φαγητό την ημέρα και ήταν δεμένη σε μεταλλική βάση γυμναστικής.

Από την πλευρά της, η Michelle Garcia –εκ των κατηγορουμένων– φέρεται να είπε στους ανακριτές ότι έδινε στη γυναίκα μόνο ένα γεύμα τη μέρα επειδή πίστευε ότι το θύμα είχε «παχύνει». Ωστόσο, οι ερευνητές ανέφεραν ότι η γυναίκα έδειχνε σοβαρά υποσιτισμένη.

Το θύμα είπε επίσης ότι το βράδυ πριν τη βρουν, της έπεσε το παντελόνι και «την τιμώρησαν». Τότε την πυροβόλησαν με αεροβόλο όπλο, την έδεσαν σε μια μεταλλική βάση στην αυλή και την άφησαν εκεί μισόγυμνη όλη τη νύχτα ως «τιμωρία», ενώ η θερμοκρασία είχε πέσει στους 4-5 βαθμούς Κελσίου, όπως αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση.

Κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της η γυναίκα υπέστη εκτεταμένα τραύματα, όπως ανοιχτές πληγές, έντονο πρήξιμο στους καρπούς, απώλεια ιστού στα χέρια και τα πόδια, σημάδια από σφαίρες αεροβόλου και σημαντικά τραύματα στο πρόσωπο.

Μετά τη μεταφορά της σε τοπικό νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματά της «μαρτυρούσαν» εβδομάδες βασανισμού και περιορισμού. Οι ακτινογραφίες αποκάλυψαν, επίσης, ότι μία σφαίρα αεροβόλου είχε σφηνωθεί στο δεξί της μάτι.

Ο Castro φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι πυροβόλησε τη γυναίκα με αεροβόλο όπλο γιατί «δεν ήθελε να την αγγίξει». Ο ίδιος φέρεται, επίσης, να παραδέχτηκε ότι, όταν γύριζε σπίτι από τη δουλειά, έπαιρνε το όπλο από την ντουλάπα του και «την κυνηγούσε στην αυλή», λέγοντας ότι «τη μισεί».

Ένα από τα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι – ένα αγόρι 4 ετών, που αναγνωρίστηκε ως γιος του Castro – είπε ότι ο πατέρας του πυροβολούσε τη γυναίκα όποτε ήταν «κακιά» και ότι η μητέρα του, Carney, συνήθως παρακολουθούσε χωρίς να επεμβαίνει.

Και οι πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για απαγωγή με επιβαρυντικές περιστάσεις, επικίνδυνη σωματική βλάβη, πρόκληση βλάβης σε ηλικιωμένο ή ανάπηρο άτομο και παράνομο περιορισμό. Όλοι τους κρατούνται στη φυλακή της κομητείας Travis με εγγύηση ύψους 305.000 δολαρίων.

Η Carney και η Michelle Garcia θα εμφανιστούν ξανά στο δικαστήριο στις 18 και 21 Νοεμβρίου, ενώ η Crystal Garcia, ο Castro και ο Lefevers αναμένεται να παρουσιαστούν στις 15 Δεκεμβρίου.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

