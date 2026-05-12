Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες – Εικασίες ότι μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες υποβρυχίων στη Βόρεια Κορέα

Ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο που πιθανότατα μετέφερε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες για υποβρύχια, πιθανώς με προορισμό τη Βόρεια Κορέα, υπέστη μια σειρά εκρήξεων και βυθίστηκε υπό ανεξήγητες συνθήκες, περίπου 60 μίλια ανοικτά των ακτών της Ισπανίας, σύμφωνα με έρευνα του CNN.

Η ασυνήθιστη μοίρα του Ursa Major καλύπτεται από μυστικότητα από τότε που βυθίστηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2024. Αλλά μπορεί να σηματοδοτεί μια σπάνια και υψηλού ρίσκου παρέμβαση ενός δυτικού στρατού για να αποτρέψει τη Ρωσία από το να στείλει μια αναβάθμιση πυρηνικής τεχνολογίας σε έναν βασικό σύμμαχο, τη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN. Το πλοίο απέπλευσε μόλις δύο μήνες αφότου ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε στείλει στρατεύματα για να βοηθήσουν στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Μια σειρά πρόσφατων στρατιωτικών δραστηριοτήτων γύρω από το ναυάγιό του έχει εμβαθύνει το μυστήριο γύρω από το φορτίο και τον προορισμό του. Αμερικανικά αεροσκάφη «ανίχνευσης» πυρηνικών όπλων έχουν πετάξει πάνω από το βυθισμένο πλοίο δύο φορές τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία δημόσιων πτήσεων. Και τα συντρίμμια του επισκέφθηκε επίσης μια εβδομάδα μετά τη βύθισή του ένα ύποπτο ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο, το οποίο προκάλεσε τέσσερις ακόμη εκρήξεις, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει την ισπανική έρευνα για το περιστατικό.

Η ισπανική κυβέρνηση έχει κάνει ελάχιστα σχόλια, δημοσιεύοντας μια δήλωση στις 23 Φεβρουαρίου μετά από πιέσεις πολιτικών της αντιπολίτευσης. Επιβεβαίωσε ότι ο Ρώσος καπετάνιος του πλοίου είχε πει στους Ισπανούς ερευνητές ότι το Ursa Major μετέφερε «εξαρτήματα για δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες παρόμοιους με αυτούς που χρησιμοποιούνται στα υποβρύχια» και ότι δεν ήταν σίγουρος αν ήταν φορτωμένοι με πυρηνικό καύσιμο.

Η σειρά γεγονότων που οδήγησαν το Ursa Major να βυθιστεί στον πυθμένα της Μεσογείου παραμένει ασαφής. Μπορεί να περιελάμβανε τη χρήση ενός σπάνιου τύπου τορπίλης για πλήγμα του κύτους του πλοίου, σύμφωνα με την ισπανική έρευνα, όπως περιγράφεται από την πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενό της. Το περιστατικό συνέβη τις τελευταίες εβδομάδες της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, όταν ο πόλεμος στην Ουκρανία κορυφωνόταν υπέρ της Μόσχας και υπήρχε έντονη επιθυμία των ΗΠΑ να μην κλιμακωθεί άμεσα με τη Μόσχα.

Το Ursa Major, γνωστό και ως Sparta 3 και βετεράνος της στρατιωτικής εκστρατείας της Ρωσίας στη Συρία – όπου χρησιμοποιήθηκε για την εκκένωση ρωσικού εξοπλισμού – έδεσε στο λιμάνι καυσίμων του Ust-Luga στον Κόλπο της Φινλανδίας στις 2 Δεκεμβρίου, πριν μετακινηθεί σε μια εγκατάσταση εμπορευματοκιβωτίων στις αποβάθρες της Αγίας Πετρούπολης. Το δημόσιο ημερολόγιο του πλοίου ανέφερε ότι είχε προορισμό το Βλαδιβοστόκ, στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, όταν αναχώρησε στις 11 Δεκεμβρίου, μεταφέροντας δύο μεγάλα «καλύμματα φρεατίων», 129 άδεια εμπορευματοκιβώτια και δύο μεγάλους γερανούς Liebherr.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η ιδιοκτήτρια εταιρεία, η κρατική Oboronlogistics, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι τα πλοία της είχαν λάβει άδεια μεταφοράς πυρηνικού υλικού. Πλάνα βίντεο time-lapse από τη φόρτωση του Ursa Major στο Ust-Luga, που αναλύθηκαν από το CNN, δείχνουν εμπορευματοκιβώτια να τοποθετούνται μέσα στο κύτος, με ένα κενό να αφήνεται από κάτω όπου αργότερα θα τοποθετούνταν τα «καλύμματα φρεατίων».

🛳️🇰🇵 NATO country may have hit Russian ship to prevent transfer of nuclear technology to North Korea, — CNN.



The cargo ship Ursa Major, which was carrying components for two nuclear reactors, sank under mysterious circumstances in December 2024 off the coast of Spain.



According… pic.twitter.com/575Dbm5tSy May 12, 2026

Το πλοίο κινήθηκε κατά μήκος των γαλλικών ακτών, πριν αεροσκάφη και σκάφη του Πορτογαλικού Ναυτικού το εντοπίσουν στα ύδατά τους, σύμφωνα με δήλωση του Ναυτικού. Δύο ρωσικά στρατιωτικά πλοία, το Ivan Gren και το Aleksandr Otrakovsky, συνόδευσαν το πλοίο.

Περίπου τέσσερις ώρες αργότερα, σε ισπανικά ύδατα, το πλοίο επιβράδυνε δραματικά, ωθώντας τους Ισπανούς διασώστες να επικοινωνήσουν μέσω ασυρμάτου και να ελέγξουν αν βρισκόταν σε κίνδυνο, σύμφωνα με έρευνα της ισπανικής κυβέρνησης, η οποία διεξήχθη από τις τοπικές ναυτιλιακές αρχές στο νότιο λιμάνι της Καρθαγένης. Το πλήρωμα του πλοίου απάντησε ότι ήταν καλά.

Αλλά περίπου 24 ώρες αργότερα, το πλοίο παρέκκλινε απότομα από την πορεία του και, στις 11:53 π.μ. UTC στις 23 Δεκεμβρίου, εξέδωσε επείγουσα κλήση για βοήθεια, ανέφερε η έρευνα. Είχε υποστεί τρεις εκρήξεις στη δεξιά πλευρά του, πιθανώς κοντά στο μηχανοστάσιο του, που σκότωσαν δύο μέλη του πληρώματος. Αυτό έκανε το πλοίο να πάρει κλίση, όπως δείχνει βίντεο του σκάφους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

❗❗❗ If this is confirmed, it will be a very big deal:



According to CNN, one NATO member country may have sunk a Russian ship to stop the transfer of nuclear technology to North Korea.



The cargo ship Ursa Major, which was carrying components of two nuclear reactors, sank… pic.twitter.com/OsgJ14oJII May 12, 2026

Τα 14 επιζώντα μέλη του πληρώματος εκκενώθηκαν με μια σωσίβια λέμβο και αργότερα περισυνελέγησαν από το Salvamar Draco, ένα ισπανικό σκάφος διάσωσης. Στις 7:27 μ.μ., ένα ισπανικό στρατιωτικό σκάφος έφτασε για να βοηθήσει. Αλλά μισή ώρα αργότερα, ένα από τα ρωσικά στρατιωτικά πλοία που είχαν συνοδεύσει το Ursa Major, το Ivan Gren, διέταξε τα κοντινά πλοία να μείνουν δύο ναυτικά μίλια μακριά και αργότερα τους ζήτησε να επιστρέψουν αμέσως το διασωθέν πλήρωμα.

Οι ισπανικές αρχές θαλάσσιας διάσωσης επέμειναν ότι πρέπει να διεξάγουν επιχείρηση διάσωσης και έστειλαν ένα ελικόπτερο στο πλοίο για να ελέγξουν για επιζώντες. Πλάνα που είδε το CNN δείχνουν έναν διασώστη να προσπαθεί να εισέλθει στο μηχανοστάσιο του πλοίου, αλλά να το βρίσκει σφραγισμένο. Ο Ισπανός διασώστης ελέγχει τους χώρους διαβίωσης για επιζώντες και κοιτάζει μέσα στα κοντέινερ των πλοίων για να δει δύο γεμάτα με σκουπίδια, δίχτυα ψαρέματος και άλλο εξοπλισμό, σύμφωνα με το βίντεο.

Το Ursa Major φαινόταν σταθερό και απίθανο να βυθιστεί σύντομα, σύμφωνα με την πηγή που γνωρίζει την έρευνα. Αλλά στις 9:50 μ.μ. το Ivan Gren εκτόξευσε μια σειρά από κόκκινες φωτοβολίδες πάνω από το σημείο και ακολούθησαν τέσσερις εκρήξεις. Τέσσερα παρόμοια σεισμικά σημάδια καταγράφηκαν ακριβώς εκείνη την ώρα, σε αυτήν την κατά προσέγγιση περιοχή, το μοτίβο των οποίων έμοιαζε με υποβρύχιες εκρήξεις λατομείων, δήλωσε το Ισπανικό Εθνικό Σεισμικό Δίκτυο στο CNN.

Μέχρι τις 11:10 μ.μ., η Μεγάλη Άρκτος αναφέρθηκε βυθισμένη, σύμφωνα με την πηγή που γνωρίζει την ισπανική έρευνα.

Οι 14 Ρώσοι επιζώντες μεταφέρθηκαν στην ακτή της πόλης-λιμάνι της Καρθαγένης, όπου παραλήφθηκαν από την ισπανική αστυνομία και τους ερευνητές. Ο Ρώσος καπετάνιος δίστασε να μιλήσει για το φερόμενο περιεχόμενο του πλοίου, φοβούμενος για την ασφάλειά του, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισπανικής κυβέρνησης προς τους βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Ο καπετάνιος «δέχθηκε πιέσεις να διευκρινίσει τι εννοούσε με τον όρο “καλύμματα φρεατίων”». «Τελικά ομολόγησε ότι επρόκειτο για εξαρτήματα δύο πυρηνικών αντιδραστήρων παρόμοιων με αυτούς που χρησιμοποιούνται από τα υποβρύχια. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, και χωρίς να είναι σε θέση να την επιβεβαιώσει, δεν περιείχαν πυρηνικό καύσιμο».

Η πηγή που γνωρίζει την έρευνα ανέφερε ότι ο Ρώσος καπετάνιος, ονόματι Ιγκόρ Ανισίμοφ, πίστευε ότι θα εκτρεπόταν στο βορειοκορεατικό λιμάνι Ρασόν για να παραδώσει τους δύο αντιδραστήρες. Η ισπανική έρευνα αναλύει την απίθανη επιλογή ενός ταξιδιού με πλοίο σε όλο τον κόσμο για την παράδοση ενός φορτίου δύο γερανών, 100 κενών εμπορευματοκιβωτίων και δύο μεγάλων καλυμμάτων φρεατίων, που θα έπλεε από το ένα ρωσικό λιμάνι στο άλλο, παρά το εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο που εκτείνεται σε όλη τη χώρα. Η έρευνα υποδηλώνει ότι οι γερανοί βρίσκονταν στο πλοίο για να βοηθήσουν στην παράδοση ενός ευαίσθητου φορτίου κατά την άφιξη στο Ρασόν.

‼️☢️ 🇷🇺 CNN reports claim Russia attempted to secretly export nuclear materials to North Korea aboard the cargo ship Ursa Major in December 2024.



The vessel reportedly suffered mysterious explosions before sinking off the coast of Spain.



If true, this could trigger one of the… pic.twitter.com/U13YZV65jX — Defense Intelligence (@DI313_) May 12, 2026

Το πλήρωμα του πλοίου επέστρεψε στη Ρωσία λίγες μέρες αργότερα. Το CNN επικοινώνησε με έναν άνδρα που έφερε το όνομα και την εικόνα του Ρώσου καπετάνιου. Αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή με το Ursa Major και είπε ότι ήταν συνταξιούχος. Τέσσερις ημέρες μετά τη βύθιση, η ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου, Oboronlogistics, το χαρακτήρισε ως «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση» και είπε ότι υπήρξαν τρεις εκρήξεις. Μια τρύπα 50 επί 50 εκατοστών βρέθηκε στο κύτος του πλοίου, με το κατεστραμμένο μέταλλο στραμμένο προς τα μέσα. «Το κατάστρωμα του πλοίου ήταν γεμάτο θραύσματα», πρόσθεσε η δήλωση της εταιρείας.

Μια εβδομάδα αργότερα, σύμφωνα με την πηγή που γνωρίζει την έρευνα, ο ρωσικός στρατός επέστρεψε στο σημείο. Το Yantar – επίσημα ρωσικό ερευνητικό πλοίο, αλλά κατηγορείται για κατασκοπεία και αναστάτωση στα ύδατα του ΝΑΤΟ – κάθισε πάνω από τα συντρίμμια του Ursa Major για πέντε ημέρες, ανέφερε η πηγή, πριν εντοπιστούν τέσσερις ακόμη εκρήξεις, πιθανώς στοχεύοντας τα συντρίμια του πλοίου στον βυθό.

Τα δεδομένα θαλάσσιας παρακολούθησης από την εταιρεία εμπορικών πληροφοριών Kpler δείχνουν ότι το Yantar βρισκόταν στην περιοχή τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, αγκυροβολώντας στην Αίγυπτο και στη συνέχεια στην Αλγερία, και στη συνέχεια στέλνοντας μια θέση 20 χλμ. (12 μίλια) από την τελευταία θέση του Ursa Major στις 15 Ιανουαρίου.

Βασικά στοιχεία στον πυθμένα της Μεσογείου

Ορισμένες λεπτομέρειες της ισπανικής έρευνας για το περιστατικό αναφέρθηκαν πρώτα από την τοπική εφημερίδα La Verdad της Καρθαγένης τον Δεκέμβριο, πυροδοτώντας μια σειρά ερωτημάτων από Ισπανούς βουλευτές της αντιπολίτευσης. Ο νομοθέτης Juan Antonio Rojas Manrique δήλωσε στο CNN: «Όταν κάποιος δεν παρέχει με σαφήνεια και πληρότητα τις πληροφορίες που ζητάτε, τουλάχιστον υποψιάζεστε ότι κρύβει κάτι… φυσικά».

Σε δήλωσή της προς τους βουλευτές, η ισπανική κυβέρνηση δήλωσε ότι τα ερείπια της Μεγάλης Άρκτου βρίσκονται σε βάθος περίπου 2.500 μέτρων (8.202 πόδια) και ότι η ανάκτηση του καταγραφέα δεδομένων της από αυτό το βάθος «δεν είναι δυνατή χωρίς σημαντικούς τεχνικούς πόρους και κινδύνους». Οι ειδικοί έχουν αμφισβητήσει γιατί η κυβέρνηση το θεωρεί πολύ επικίνδυνο, εάν δεν εμπλέκεται ραδιενεργό υλικό.

Ο Rojas, πρώην καπετάνιος εμπορικού ναυτικού, εξέφρασε επίσης σκεπτικισμό, λέγοντας στο CNN: «Στις μέρες μας τα μαύρα κουτιά συνήθως επιπλέουν στην επιφάνεια με έναν εντοπιστή, ώστε να μπορούν να βρεθούν σε οποιοδήποτε ατύχημα. Νομίζω ότι κάποιος έχει το μαύρο κουτί. Αλλά δεν ξέρουμε αν είναι η Ισπανία ή αν οι ίδιοι οι Ρώσοι το έχουν εντοπίσει».

Ο αμερικανικός στρατός έχει επίσης δείξει ενδιαφέρον για την περιοχή, στέλνοντας δύο φορές ένα σπάνιο και εξελιγμένο αεροσκάφος «πυρηνικό ανιχνευτή», γνωστό ως WC135-R, με έδρα τη Νεμπράσκα, πάνω από τον τόπο του ατυχήματος από τότε που βυθίστηκε το Ursa Major – μία φορά στις 28 Αυγούστου πέρυσι και ξανά στις 6 Φεβρουαρίου φέτος, σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα δεδομένα πτήσης.

Ένας εκπρόσωπος της βάσης της 55ης Πτέρυγας στο Offutt της Νεμπράσκα, ο Kris Pierce, επιβεβαίωσε ότι ο ρόλος του αεροσκάφους συνήθως «υποστηρίζει τη συλλογή και ανάλυση πυρηνικών συντριμμιών». Πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε να παρέχουμε πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένη διαδρομή πτήσης, ευρήματα αποστολών ή οποιονδήποτε συντονισμό που σχετίζεται με τους εταίρους». Ένα άλλο WC135-R ακολούθησε μια σχετικά παρόμοια διαδρομή πτήσης 13 μήνες πριν βυθιστεί το Ursa Major, υποδηλώνοντας ότι το ενδιαφέρον για την περιοχή μπορεί να προηγήθηκε της βύθισης ή να ήταν ρουτίνα.

Δεν είναι σαφές εάν αυτές οι δύο σπάνιες και δαπανηρές πτήσεις – από αεροσκάφη που συνήθως πετούν μυστικά και χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση πυρηνικής δραστηριότητας στη ρωσική Αρκτική ή γύρω από το Ιράν – βρήκαν ίχνη μόλυνσης από τα συντρίμμια του Ursa Major. Η ισπανική κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι φοβάται για ραδιενέργεια κατά μήκος των νότιων ακτών της, ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού, και δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο.

Πιθανή κοινοποίηση πυρηνικών μυστικών

Ο ισχυρισμός ότι η Βόρεια Κορέα ήταν ο πιθανός αποδέκτης των δύο αντιδραστήρων που φέρεται να βρίσκονταν στο πλοίο έρχεται μετά την κυκλοφορία από το μυστικοπαθές ολοκληρωτικό καθεστώς εικόνων τον Δεκέμβριο του 2025 του πρώτου πυρηνικού υποβρυχίου του. Οι φωτογραφίες, οι οποίες απεικονίζουν τον ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν να χαμογελάει, δείχνουν μόνο το σφραγισμένο κύτος του σκάφους και καμία απόδειξη ότι υπάρχει λειτουργικός πυρηνικός αντιδραστήρας στο εσωτερικό του.

Ο Μάικ Πλάνκετ, ανώτερος αναλυτής ναυτικών πλατφορμών για την Janes, μια εταιρεία αμυντικών πληροφοριών, δήλωσε ότι είναι απίθανο οι αντιδραστήρες, αν ήταν καινούργιοι, να είχαν μεταφερθεί με καύσιμο. «Εάν αυτοί οι αντιδραστήρες προέρχονται από παροπλισμένα υποβρύχια, τότε θα είναι ραδιενεργοί, αν και προφανώς όχι τόσο πολύ όσο αν ήταν πλήρως φορτωμένοι με καύσιμο», είπε.

Οποιαδήποτε απόφαση της Ρωσίας να μεταφέρει αυτήν την τεχνολογία στη Βόρεια Κορέα δεν «λαμβάνεται ελαφρά τη καρδία και είναι κάτι που έχει γίνει ποτέ μεταξύ πολύ στενών συμμάχων», πρόσθεσε, οπότε αν είναι αλήθεια «είναι μια σημαντική κίνηση από τη Μόσχα». Χαρακτήρισε οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη ως «πολύ ανησυχητική, ενδεχομένως, ειδικά αν είσαι Νότια Κορέα».

Η ισπανική έρευνα, όπως περιγράφεται στο CNN, σημειώνει την κατάσταση της Βόρειας Κορέας ως στρατηγικού συμμάχου της Ρωσίας και τον τρόπο με τον οποίο η Πιονγκγιάνγκ έχει προτρέψει ανοιχτά τη Μόσχα να μοιραστεί την πυρηνική τεχνική της εμπειρογνωμοσύνη. Είναι πιθανό τέτοιες απαιτήσεις να είχαν αυξηθεί μετά την επίσκεψη τουλάχιστον 10.000 βορειοκορεατών στρατιωτών στη Ρωσία τον Οκτώβριο του 2024 για να πολεμήσουν την εισβολή της Ουκρανίας στην περιοχή Κουρσκ.

Η έρευνα αναφέρει ότι είναι πιθανό οι μεταφερόμενοι αντιδραστήρες να ήταν το μοντέλο VM-4SG, που συναντάται συχνά στα ρωσικά πυρηνοκίνητα υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων κλάσης Delta IV, αλλά παρέχει περιορισμένα στοιχεία που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό.

Το CNN έχει λάβει δορυφορικές εικόνες από το Vantor του Ursa Major που αγκυροβολήθηκε στο ανατολικό άκρο του λιμανιού Ust-Luga, στον Κόλπο της Φινλανδίας, στις 4 Δεκεμβρίου 2024. Γεωγραφικά εντοπισμένα βίντεο timelapse, που δημοσιεύτηκαν στον λογαριασμό των ιδιοκτητών του σκάφους, Oboronlogistics, δείχνουν ότι φορτώνεται με εμπορευματοκιβώτια και γερανούς εκεί.

Μετά τη βύθιση, η ρωσική εφημερίδα Kommersant ανέφερε ότι το Ursa Major μετέφερε λιμενικούς γερανούς και καταπακτές σχεδιασμένες να καλύπτουν τους πυρηνικούς αντιδραστήρες ενός νέου παγοθραυστικού που κατασκευάζεται στο Βλαδιβοστόκ. Το δημοσίευμα δεν ανέφερε τα δύο λευκά αντικείμενα.

Η ισπανική έρευνα ασχολείται επίσης με την αρχική πρόσκρουση που προκάλεσε την παρέκκλιση του Ursa Major από την πορεία του και την κλίση του, σύμφωνα με την πηγή που γνωρίζει πληροφορίες. Ο Ρώσος καπετάνιος είπε στους ερευνητές ότι δεν άκουσε καμία πρόσκρουση ή έκρηξη στις 22 Δεκεμβρίου, όταν το πλοίο του επιβράδυνε ξαφνικά. Μόλις 24 ώρες αργότερα ακολούθησαν τρεις εκρήξεις κοντά στο μηχανοστάσιο, σκοτώνοντας δύο μέλη του πληρώματος, που ονομάζονται Δεύτερος Μηχανικός Νικίτιν και Μηχανικός Γιάκοβλεφ, των οποίων οι σοροί δεν βρέθηκαν.

Η έρευνα αναφέρει ότι η τρύπα 50 επί 50 εκατοστών στο κύτος του Ursa Major πιθανότατα θα είχε δημιουργηθεί από μια τορπίλη υπερ-σπηλαίωσης Barracuda. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, μερικοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η Ρωσία και το Ιράν πιστεύεται ότι διαθέτουν αυτό το είδος τορπίλης υψηλής ταχύτητας, η οποία εκτοξεύει αέρα μπροστά από το όπλο για να μειώσει την οπισθέλκουσα του νερού. Αυτό τους επιτρέπει να φτάνουν σε πολύ υψηλές ταχύτητες για να διαπεράσουν το κύτος του στόχου τους, με ορισμένα μοντέλα, ως αποτέλεσμα, να μην χρησιμοποιούν εκρηκτική γόμωση για να προκαλέσουν ζημιά.

Η πηγή που γνωρίζει την έρευνα ανέφερε ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση μιας τέτοιας συσκευής θα ταίριαζε στο μέγεθος της τρύπας στο κύτος του Ursa Major και ότι θα μπορούσε να είχε προκαλέσει αθόρυβη πρόσκρουση με αποτέλεσμα την ξαφνική επιβράδυνση του σκάφους στις 22 Δεκεμβρίου.

Άλλοι ειδικοί που συμβουλεύτηκε το CNN είχαν άλλη άποψη. Ο Πλάνκετ, αναλυτής της Janes, είπε ότι μια νάρκη πεταλίδας ήταν μια πιο πιθανή εξήγηση για το μέγεθος και τη θέση της τρύπας. «Ακούγεται σαν ένα εκρηκτικό με διαμορφωμένο φορτίο που τοποθετήθηκε στο κύτος από κάποιον ή κάτι τέτοιο», είπε.

Πολλοί δυτικοί αξιωματούχοι ασφαλείας και πληροφοριών που επικοινώνησε το CNN περιέγραψαν το περιστατικό ως παράξενο ή υπέδειξαν ότι ορισμένα από τα συμπεράσματα της ισπανικής έρευνας ήταν τραβηγμένα, αλλά δεν παρείχαν μια εναλλακτική, καλοήθη εξήγηση για τις αρχικές εκρήξεις που έπληξαν το σκάφος ή την οξεία ρωσική αντίδραση στην κατάστασή του.

Τα μυστικά του φορτίου του και ο τρόπος με τον οποίο βυθίστηκε παραμένουν στον πυθμένα της θάλασσας.

Διαβάστε επίσης:

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα της Ντάουνινγκ Στριτ – Και 4η παραίτηση στην κυβέρνηση Στάρμερ – Οι επίδοξοι… δελφίνοι

Η Ρωσία δοκίμασε επιτυχώς τον πύραυλο «Sarmat» – Για εμβέλεια άνω των 35.000 χλμ. κάνει λόγο ο Πούτιν (Video)

Άγρια γιουχαΐσματα εισέπραξε ο Μερτς σε μεγάλο συνέδριο συνδικάτων – Δείτε το βίντεο