Γερμανία: Ρουμάνος πολίτης συνελήφθη επειδή ζωγράφισε σβάστικες με αίμα

Η αστυνομία στη Γερμανία δήλωσε ότι συνέλαβε έναν 31χρονο άνδρα, ύποπτο ότι ζωγράφισε σβάστικες με το αίμα του σε δεκάδες αυτοκίνητα, γραμματοκιβώτια και προσόψεις κτιρίων στην κεντρική πόλη Χάναου, ανέφερε το AP.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τόμας Λέιπολντ δήλωσε ότι οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν την Τετάρτη το βράδυ όταν ένας άνδρας ανέφερε ότι παρατήρησε το σχήμα μιας σβάστικας σχηματισμένης με ένα κοκκινωπό υγρό στο καπό ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου. Η αστυνομία ανέφερε ότι σχεδόν 50 αυτοκίνητα είχαν βανδαλιστεί με παρόμοιο τρόπο.

Ένα ειδικό τεστ αποκάλυψε γρήγορα ότι η ουσία ήταν ανθρώπινο αίμα.

Η επίδειξη ναζιστικών εμβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της σβάστικας, είναι παράνομη στη Γερμανία.

Το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας, Ρουμάνος πολίτης του οποίου το όνομα δεν δόθηκε στη δημοσιότητα σύμφωνα με τους γερμανικούς κανόνες περί απορρήτου, συνελήφθη στο σπίτι του στο Χάναου, μετά από μαρτυρία.

«Βρισκόταν ακόμη υπό την έντονη επήρεια αλκοόλ και το κίνητρό του φαίνεται να είναι προσωπικό και επαγγελματικό», είπε ο Λέιπολντ. Πρόσθεσε ότι ο άνδρας είχε τραύματα που φαινόταν να προκλήθηκαν από τον ίδιο.

«Εξετάζεται αυτή τη στιγμή σε ψυχιατρικό νοσοκομείο», πρόσθεσε.

