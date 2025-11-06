Συναγερμός στη Βιέννη: Βρέθηκε αποθήκη με όπλα – Εξετάζεται σύνδεση με τη Χαμάς

Αποθήκη με όπλα που φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς και να προοριζόταν για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές στη Βιέννη.

Οι μυστικές υπηρεσίες της Αυστρίας εντόπισαν το οπλοστάσιο σε μια ενοικιαζόμενη αποθήκη. Βρήκαν μια βαλίτσα, μέσα στην οποία βρίσκονταν πέντε πιστόλια και δέκα γεμιστήρες.

In Wien wurde ein Waffenversteck einer Hamas zugerechneten Organisation ausgehoben. Es besteht der Verdacht, dass die Waffen für Terroranschläge in Europa gegen israelische oder jüdische Einrichtungen vorgesehen gewesen sein sollen.https://t.co/feUsKe1w8F — Otmar Simma (@OtmarSimma) November 6, 2025

Ένας 39χρονος Βρετανός συνελήφθη λίγο αργότερα στο Λονδίνο, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς.

Στόχοι φέρεται να ήταν ισραηλινές ή εβραϊκές εγκαταστάσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ο 39χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο τη Δευτέρα.

