Συναγερμός στη Βιέννη: Βρέθηκε αποθήκη με όπλα – Εξετάζεται σύνδεση με τη Χαμάς

Αποθήκη με όπλα που φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς και να προοριζόταν για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές στη Βιέννη.
Οι μυστικές υπηρεσίες της Αυστρίας εντόπισαν το οπλοστάσιο σε μια ενοικιαζόμενη αποθήκη. Βρήκαν μια βαλίτσα, μέσα στην οποία βρίσκονταν πέντε πιστόλια και δέκα γεμιστήρες.
Ένας 39χρονος Βρετανός συνελήφθη λίγο αργότερα στο Λονδίνο, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς.
Στόχοι φέρεται να ήταν ισραηλινές ή εβραϊκές εγκαταστάσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ο 39χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο τη Δευτέρα.
