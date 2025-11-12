Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

Για τρίτη συνεχόμενη μέρα η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» αποτέλεσε την κορυφαία προτίμηση των τηλεθεατών με το χθεσινό επεισόδιο της.

Μάλιστα «έβαλε κάτω» την πρωταθλήτρια τηλεθέασης σειρά «Άγιος έρωτας» η οποία πιθανόν και κάτω από τις νέες- επαυξημένες- συνθήκες ανταγωνισμού πέρασε στην τέταρτη βαθμίδα της βραχείας λίστας της Nielsen.

Συνδυαστικά, κατάφερε να πλασαριστεί στην δεύτερη θέση η άλλη δραματική «Να μ’ αγαπάς» του Alpha, ενώ την τριάδα κορυφής συμπλήρωσε η «Γη της ελιάς».

Το σατιρικό «Ράδιο αρβύλα» ακριβώς στη μέση της δημοφιλέστερης δεκάδας εκπομπών με το «Grand Hotel», μια θέση πιο κάτω.

Το «Porto Leone- Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» με ελαφρώς καλύτερη επίδοση ανέβηκε μια θέση σε σχέση με την κατάταξη που είχε την Δευτέρα, ο «Τροχός της Τύχης» έκανε… δύο βήματα πίσω, το «Deal» ήταν στη θέση του και πρώτο σε προτιμήσεις δελτίο ειδήσεων ήταν το κεντρικό του Alpha το οποίο πλασαρίστηκε εκεί που την Δευτέρα ήταν το αντίστοιχο του Mega.

Διαβάστε επίσης

ΑΝΤ1: «Κλείδωσε» για την Πέμπτη (13/11) η συνέντευξη της πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ειδική εκπομπή

Ουγγαρέζος κατά «Real View»: «Ντροπή σας, αυτό είναι τηλεοπτική ασχήμια – Έχουν ευθύνη όλες οι κυρίες» (Video)

ΕΣΡ: Καταγγελίες κατά του ΣΚΑΪ για το νέο Survivor «Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»