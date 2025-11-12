search
12.11.2025 18:10

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

12.11.2025 18:10
mia-nyxta-mono

Για τρίτη συνεχόμενη μέρα η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» αποτέλεσε την κορυφαία προτίμηση των τηλεθεατών με το χθεσινό επεισόδιο της.

Μάλιστα «έβαλε κάτω» την πρωταθλήτρια τηλεθέασης σειρά «Άγιος έρωτας» η οποία πιθανόν και κάτω από τις νέες- επαυξημένες- συνθήκες ανταγωνισμού πέρασε στην τέταρτη βαθμίδα της βραχείας λίστας της Nielsen. 

Συνδυαστικά, κατάφερε να πλασαριστεί στην δεύτερη θέση η άλλη δραματική «Να μ’ αγαπάς» του Alpha, ενώ την τριάδα κορυφής συμπλήρωσε η «Γη της ελιάς». 

Το σατιρικό «Ράδιο αρβύλα» ακριβώς στη μέση της δημοφιλέστερης δεκάδας εκπομπών με το «Grand Hotel», μια θέση πιο κάτω.

Το «Porto Leone- Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» με ελαφρώς καλύτερη επίδοση ανέβηκε μια  θέση σε σχέση με την κατάταξη που είχε την Δευτέρα, ο «Τροχός της Τύχης» έκανε… δύο βήματα πίσω, το «Deal» ήταν στη θέση του και πρώτο σε προτιμήσεις δελτίο ειδήσεων ήταν το κεντρικό του Alpha το οποίο πλασαρίστηκε εκεί που την Δευτέρα ήταν το αντίστοιχο του Mega.

