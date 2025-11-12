search
12.11.2025 17:04

ΓΓΕΕ: Μόνο σε πιστοποιημένα ΜΜΕ οι καμπάνιες του Δημοσίου

credit: Shutterstock

Κανόνες διαφάνειας και νομιμότητας για όλες τις διαφημιστικές και επικοινωνιακές αναθέσεις του Δημοσίου εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ), με εγκύκλιο που αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 22 του νόμου 5005/2022 (Α΄ 236) με τίτλο «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου».

Πλέον, όλες οι καταχωρήσεις διαφημίσεις και προβολές του Δημοσίου και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε Μέσα Ενημέρωσης τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Ε.Τ. και Μ.Η.Τ.) της Γενικής Γραμματείας.

Η εγκύκλιος δίνει σαφείς οδηγίες στις υπηρεσίες του Δημοσίου για τη διαδικασία επιλογής μέσων και προβολών, με στόχο την αποτροπή αθέμιτων πρακτικών και παρακάμψεων του πλαισίου διαφάνειας.

Κάθε άλλη περίπτωση «επιφέρει αυτοδίκαιη ακυρότητα της σχετικής σύμβασης ή εντολής δαπάνης», τονίζεται

Η μη συμμετοχή στο Μητρώο συνεπάγεται αποκλεισμό από τις δημόσιες διαφημιστικές καμπάνιες, γεγονός που διασφαλίζει ισότιμους όρους για όλα τα πιστοποιημένα μέσα και τερματίζει τις στρεβλώσεις που χαρακτήριζαν επί χρόνια την αγορά.

Οι υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα  καλούνται να «διασφαλίσουν την πιστή τήρηση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να διαφυλάσσεται η νομιμότητα, η διαφάνεια και η ορθή δημοσιονομική διαχείριση»,  αναφέρεται στο έγγραφο.

Η νέα εγκύκλιος  εντάσσεται σε μια σειρά πρωτοβουλιών για την διαμόρφωση του σχετικού ερμηνευτικού πλαισίου, από τον γ.γ. Επικοινωνίας Δημήτρη Κιρμικίρογλου και εκδόθηκε με εντολή του υφυπουργού στον πρωθυπουργό Παύλου Μαρινάκη.

