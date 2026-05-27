Κίνα: Εντυπωσιάστηκε ο Βούτσιτς από τα ρομπότ στο εργοστάσιο της Xiaomi – Η χιουμοριστική ανάρτηση

Με τα μάτια ανοιχτά, εμφανώς εντυπωσιασμένος, έμεινε ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούσιτς από την ξενάγησή του στο υπερσύγχρονο, πλήρως αυτοματοποιημένο, εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Xiaomi στο Πεκίνο.
Ο Βούτσιτς εντυπωσιάστηκε σε τέτοιο βαθμό από το επίπεδο της αυτοματοποίησης, που έκανε μια χιουμοριστική ανάρτηση στα social media, αναφέροντας ότι ένιωσε σαν να πρωταγωνιστεί στην ταινία «Επιστροφή στο Μέλλον» και ότι, βλέποντας αυτή την τεχνολογία, το κινητό του τηλέφωνο του φάνηκε… για μουσείο.
Ο Σέρβος πρόεδρος είδε από κοντά τη γραμμή παραγωγής της Xiaomi, όπου 2.000 ρομπότ εργάζονται σε δύο βάρδιες, παράγοντας 1.500 αυτοκίνητα την ημέρα με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.
Η επίσκεψη αυτή συνδέεται με το ευρύτερο πλάνο της Σερβίας (σε συνεργασία με τις κινεζικές AgiBot και Minth Group) για τη δημιουργία της πρώτης μεγάλης βάσης παραγωγής ανθρωποειδών ρομπότ στην Ευρώπη, με στόχο τη μαζική παραγωγή.
