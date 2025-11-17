search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 18:55
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 17:15

Μια ανάσα η Αλβανία από την ΕΕ – Στο τελικό στάδιο των ενταξιακών συνομιλιών

17.11.2025 17:15
edi-rama-omilia

Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε τα τελευταία εναπομείναντα κεφάλαια διαπραγματεύσεων με την Αλβανία, φέρνοντας τη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων πιο κοντά στην ένταξή της στην ΕΕ έως το 2030. «Δεν υπάρχει διαφυγή από την Αλβανία», δήλωσε ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα.

Η χώρα των Δυτικών Βαλκανίων αναμένεται να ολοκληρώσει τις ενταξιακές συνομιλίες έως το τέλος του 2027, θέτοντάς την σε τροχιά ένταξης στην ΕΕ έως το 2030. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ΕΕ έδωσε ώθηση στις διαπραγματεύσεις, χαρακτηρίζοντάς τις γεωπολιτική επιταγή.

«Η Αλβανία είναι το καλύτερο παράδειγμα της μετασχηματιστικής δύναμης της διεύρυνσης», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. «Δείχνει ότι όταν πετυχαίνεις αποτελέσματα, προοδεύεις».

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προόδου της Επιτροπής για τη διεύρυνση της ΕΕ, η Αλβανία βρίσκεται στο σωστό δρόμο για να ολοκληρώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις το 2027. Μαζί με το Μαυροβούνιο, η Αλβανία θεωρείται πλέον ένας από τους πρωτοπόρους στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ.

Διαβάστε επίσης:

Τρεις επιλογές από φον ντερ Λάιεν για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Επίθεση από ρωσικό drone σε τουρκικό τάνκερ στην Οδησσό – Εκκενώθηκε χωριό στη Ρουμανία

Θρασύτατη ληστεία στη Ρώμη: Με αυτοκίνητο μπούκαραν στη Louis Vuitton και σήκωσαν το εμπόρευμα (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
epiheirimatias
ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες σε καζίνο: Ο «επιχειρηματίας» είχε ανεβάσει στα social media φωτοσοπαρισμένη φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό

xania diki viamoi amea – new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Φώναζε στην εκκλησία,”με βιάζουνε, με βιάζουνε”» – Στη φυλακή, μετά το Εφετείο, ο πατέρας και ο γείτονας του ανήλικου ΑμεΑ

foinikounta-5345
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κατάθεση στη ΓΑΔΑ θα δώσει ο εργοδότης του 22χρονου – φερόμενου ως συνεργού στη διπλή δολοφονία

mitsotakis_stylo_00
MEDIA

Συνέντευξη στην ΕΡΤ παραχωρεί το πρωί της Τρίτης ο Μητσοτάκης

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Εκατομμυριούχος τηλεθέασης και πάλι το «Σόι σου» την Παρασκευή (14/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

14112025-ydoe-apates-1-1
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει τη Δευτέρα» - Νέες αποκαλύψεις προαναγγέλλει ο Μαρτίκας για τον επιχειρηματία με τις απάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 18:55
epiheirimatias
ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες σε καζίνο: Ο «επιχειρηματίας» είχε ανεβάσει στα social media φωτοσοπαρισμένη φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό

xania diki viamoi amea – new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Φώναζε στην εκκλησία,”με βιάζουνε, με βιάζουνε”» – Στη φυλακή, μετά το Εφετείο, ο πατέρας και ο γείτονας του ανήλικου ΑμεΑ

foinikounta-5345
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κατάθεση στη ΓΑΔΑ θα δώσει ο εργοδότης του 22χρονου – φερόμενου ως συνεργού στη διπλή δολοφονία

1 / 3