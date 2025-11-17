Μια ανάσα η Αλβανία από την ΕΕ – Στο τελικό στάδιο των ενταξιακών συνομιλιών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε τα τελευταία εναπομείναντα κεφάλαια διαπραγματεύσεων με την Αλβανία, φέρνοντας τη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων πιο κοντά στην ένταξή της στην ΕΕ έως το 2030. «Δεν υπάρχει διαφυγή από την Αλβανία», δήλωσε ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα.

Η χώρα των Δυτικών Βαλκανίων αναμένεται να ολοκληρώσει τις ενταξιακές συνομιλίες έως το τέλος του 2027, θέτοντάς την σε τροχιά ένταξης στην ΕΕ έως το 2030. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ΕΕ έδωσε ώθηση στις διαπραγματεύσεις, χαρακτηρίζοντάς τις γεωπολιτική επιταγή.

«Η Αλβανία είναι το καλύτερο παράδειγμα της μετασχηματιστικής δύναμης της διεύρυνσης», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. «Δείχνει ότι όταν πετυχαίνεις αποτελέσματα, προοδεύεις».

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προόδου της Επιτροπής για τη διεύρυνση της ΕΕ, η Αλβανία βρίσκεται στο σωστό δρόμο για να ολοκληρώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις το 2027. Μαζί με το Μαυροβούνιο, η Αλβανία θεωρείται πλέον ένας από τους πρωτοπόρους στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ.

Διαβάστε επίσης:

Τρεις επιλογές από φον ντερ Λάιεν για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Επίθεση από ρωσικό drone σε τουρκικό τάνκερ στην Οδησσό – Εκκενώθηκε χωριό στη Ρουμανία

Θρασύτατη ληστεία στη Ρώμη: Με αυτοκίνητο μπούκαραν στη Louis Vuitton και σήκωσαν το εμπόρευμα (Video)