Τρεις επιλογές από φον ντερ Λάιεν για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με επιστολή της προς τα κράτη – μέλη, θέτει το ζήτημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας και αναφέρεται στις παραμέτρους που μπορεί να γίνει, τονίζοντας ότι το Κίεβο είναι αντιμέτωπο με ένα σημαντικό χρηματοδοτικό κενό.

Η ίδια αναφέρεται στην τελευταία Σύνοδο των ηγετών και στη δέσμευσή τους για τη στήριξη της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι «πρέπει να εξευρεθούν λύσεις για την κάλυψη των επειγουσών χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για την περίοδο 2026-2027, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής και αμυντικής στήριξης».

Η φον ντερ Λάιεν, στην επιστολή της, αναφέρει ότι με βάση τις προκαταρκτικές προβλέψεις του ΔΝΤ -ακόμη και αν ο πόλεμος λήξει στα τέλη του 2026 και ληφθεί υπόψη όλη η ήδη δεσμευμένη διεθνής βοήθεια -η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει σημαντικό χρηματοδοτικό κενό που απαιτεί νέα χρηματοδότηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τρεις κύριες επιλογές για πρόσθετη και έγκαιρη στήριξη:

Πρώτον, η χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων από τα κράτη-μέλη.

Δεύτερον, δάνειο περιορισμένης αναδρομικότητας, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω δανεισμού της ΕΕ από τις αγορές.

Τρίτον, δάνειο περιορισμένης αναδρομικότητας συνδεδεμένο με έσοδα ή υπόλοιπα από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Οι βασικές προϋποθέσεις που θέτει η πρόεδρος της Κομισιόν είναι η ταχεία διαθεσιμότητα των κεφαλαίων και η δίκαιη κατανομή του βάρους μεταξύ διεθνών εταίρων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει την ανάγκη συλλογικής δέσμευσης και ταχείας συμφωνίας, ιδίως ενόψει του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο, ώστε να διατηρηθεί η πίεση προς τη Ρωσία και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για αναστολή των εχθροπραξιών και μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Διαβάστε επίσης:

Τη Ρωσία δείχνει η κυβέρνηση Τουσκ για το «σαμποτάζ» στη σιδηροδρομική γραμμή της Πολωνίας

Ο Πομπέο αναλαμβάνει σύμβουλος της ουκρανικής «Fire Point» εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς – Από πρακτορείο κάστινγκ για ταινίες του Ζελένσκι στην παραγωγή πυραύλων

«Μυστηριώδης» πτήση με 153 Παλαιστίνιους έφτασε στη Νότια Αφρική – «Πρόδηλη επιθυμία να εκδιωχθούν από τη Γάζα»