Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγός Βίσλαβ Κούκουλα, δήλωσε ότι η χώρα του βρίσκεται ουσιαστικά σε μια «προπολεμική κατάσταση», σύμφωνα με την εφημερίδα η Rzecz Pospolita.

Σύμφωνα με τον στρατηγό, οι ενέργειες που καταγράφονται από τις υπηρεσίες πληροφοριών στοχεύουν στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην κυβέρνηση, τις δυνάμεις ασφαλείας και τους βασικούς κρατικούς θεσμούς.

«Ο αντίπαλος δημιουργεί ένα περιβάλλον που ευνοεί την επιθετικότητα στην πολωνική επικράτεια», τόνισε ο Κούκουλα, συγκρίνοντας την κατάσταση με τα γεγονότα του 1939.

Τόνισε ότι σήμερα όλα εξαρτώνται από τη θέση της ίδιας της Πολωνίας και των κρατών μελών του ΝΑΤΟ — αν μπορούν να αποτρέψουν αποτελεσματικά τις απειλές και να επενδύσουν στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων.

«Οποιαδήποτε επίθεση σε έδαφος του ΝΑΤΟ πρέπει να λάβει αποφασιστική απάντηση και να δημιουργήσει σημαντικό κίνδυνο για έναν πιθανό επιτιθέμενο», δήλωσε.

Ο στρατηγός σχολίασε επίσης το περιστατικό στο Μαζοβιέτσκι, όπου υπέστη ζημιές μια σιδηροδρομική γραμμή στη διαδρομή Βαρσοβίας-Λούμπλιν. Σημείωσε ότι το συμβάν θα μπορούσε να έχει τα χαρακτηριστικά σαμποτάζ, αν και τα επίσημα συμπεράσματα εκκρεμούν ακόμη.

«Δεν είμαστε ανυπεράσπιστοι. Έχουμε όλο το οπλοστάσιο των εργαλείων για να ανταποκριθούμε σε τέτοιες απειλές είτε συμμετρικά είτε ασύμμετρα», πρόσθεσε ο Κούκουλα, διαβεβαιώνοντας ότι η Πολωνία είναι έτοιμη να αντιδράσει σε οποιεσδήποτε καταστροφικές ενέργειες του αντιπάλου.

Όταν ρωτήθηκε τι δείχνουν η σειρά κυβερνοεπιθέσεων και πράξεων σαμποτάζ που καταγράφηκαν στην Πολωνία, απάντησε ότι πιστεύει ότι ο αντίπαλος έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για πόλεμο.

«Δημιουργεί ένα περιβάλλον εδώ που έχει σχεδιαστεί για να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στην κυβέρνηση, σε βασικούς θεσμούς όπως οι ένοπλες δυνάμεις και η αστυνομία, και να δημιουργήσει συνθήκες ευνοϊκές για πιθανή επιθετικότητα σε πολωνικό έδαφος», δήλωσε ο Κούκουλα.

Η Ρωσία προετοιμάζεται για προκλήσεις

Νωρίτερα, ο νεοδιορισμένος επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Γερμανίας (BND), Μάρτιν Γέγκερ, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δείχνει προθυμία να δοκιμάσει τα σύνορα της Ευρώπης και είναι ικανός να προκαλέσει μια «θερμή αντιπαράθεση» ανά πάσα στιγμή.

Οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας τόνισαν ότι, μεσοπρόθεσμα, η Ρωσία θεωρεί την πιθανότητα ενός πολέμου μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη σχεδόν αναπόφευκτη.

Επιπλέον, είχε αναφερθεί προηγουμένως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται να ξεκινήσει μια σημαντική αμυντική μεταρρύθμιση, η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων μέτρων, την κοινή παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών κρούσης. Οι Βρυξέλλες στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι η Ευρώπη είναι πλήρως προετοιμασμένη για μια πιθανή ένοπλη αντιπαράθεση έως το 2030.

Υπενθυμίζεται πως σε μια τοποθέτηση που μόνο πανικό μπορεί να προκαλέσει, προέβη ο Μπόρις Πιστόριους.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας ανέφερε ότι το καλοκαίρι που πέρασε «ίσως ήταν το τελευταίο ειρηνικό για την Ευρώπη.

Ο Πιστόριους εκτιμά ότι μια πιθανή σύγκρουση ΝΑΤΟ και Ρωσίας μπορεί να συμβεί πριν από το 2029 που θεωρούν αρκετοί αναλυτές, ωστόσο η Μόσχα όχι μόνο διαψεύδει, αλλά αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Γερμανού υπουργού.

«Μετά από αυτά, δεν αμφιβάλλουμε για το ποιος ενεργεί ως επιτιθέμενος» είπε η Μαρία Ζαχάροβα.

