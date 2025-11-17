Η… ψύχραιμη τοποθέτηση του Πιστόριους: Αυτό ίσως ήταν το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι για την Ευρώπη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε μια τοποθέτηση που μόνο πανικό μπορεί να προκαλέσει, προέβη ο Μπόρις Πιστόριους.
Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας ανέφερε ότι το καλοκαίρι που πέρασε «ίσως ήταν το τελευταίο ειρηνικό για την Ευρώπη.
Ο Πιστόριους εκτιμά ότι μια πιθανή σύγκρουση ΝΑΤΟ και Ρωσίας μπορεί να συμβεί πριν από το 2029 που θεωρούν αρκετοί αναλυτές, ωστόσο η Μόσχα όχι μόνο διαψεύδει, αλλά αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Γερμανού υπουργού.
«Ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν ότι ήδη ζήσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι», είπε χαρακτηριστικά ο Πιστόριους, δικαιολογώντας την αιτία για την οποία εκτιμά ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ χρειάζονται επειγόντως εκσυγχρονισμό και επανεξοπλισμό.
Ο Πιστόριους έχει επίσης επισημάνει ότι, εάν η Γερμανία δεχθεί επίθεση, είναι έτοιμη «να σκοτώσει Ρώσους στρατιώτες».
Η αντίδραση της Μόσχας ήταν άμεση: «Μετά από αυτά, δεν αμφιβάλλουμε για το ποιος ενεργεί ως επιτιθέμενος» είπε η Μαρία Ζαχάροβα.
