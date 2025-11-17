Η… ψύχραιμη τοποθέτηση του Πιστόριους: Αυτό ίσως ήταν το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι για την Ευρώπη

Σε μια τοποθέτηση που μόνο πανικό μπορεί να προκαλέσει, προέβη ο Μπόρις Πιστόριους.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας ανέφερε ότι το καλοκαίρι που πέρασε «ίσως ήταν το τελευταίο ειρηνικό για την Ευρώπη.

Ο Πιστόριους εκτιμά ότι μια πιθανή σύγκρουση ΝΑΤΟ και Ρωσίας μπορεί να συμβεί πριν από το 2029 που θεωρούν αρκετοί αναλυτές, ωστόσο η Μόσχα όχι μόνο διαψεύδει, αλλά αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Γερμανού υπουργού.

«Ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν ότι ήδη ζήσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι», είπε χαρακτηριστικά ο Πιστόριους, δικαιολογώντας την αιτία για την οποία εκτιμά ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ χρειάζονται επειγόντως εκσυγχρονισμό και επανεξοπλισμό.

Ο Πιστόριους έχει επίσης επισημάνει ότι, εάν η Γερμανία δεχθεί επίθεση, είναι έτοιμη «να σκοτώσει Ρώσους στρατιώτες».

Η αντίδραση της Μόσχας ήταν άμεση: «Μετά από αυτά, δεν αμφιβάλλουμε για το ποιος ενεργεί ως επιτιθέμενος» είπε η Μαρία Ζαχάροβα.

