Σε εξέλιξη οι συνομιλίες για το σχέδιο Τραμπ στη Γενεύη – «Όλοι χρειαζόμαστε ένα θετικό αποτέλεσμα», λέει ο Ζελένσκι

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κρίσιμες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με τη συμμετοχή αμερικανών, ουκρανών και ευρωπαίων αξιωματούχων.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιείται λίγα 24άωρα πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι, ο απεσταλμένος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να παρουσιάσει την εναλλακτική πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η πρόταση δεν θα περιέχει τον όρο της μείωσης των ουκρανικών στρατευμάτων.

Η πληροφορία του Bloomberg ενισχύεται από τις δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έθεσε στο τραπέζι τον προβληματισμό των εγγυήσεων και της πιθανής επιστροφής του ρωσικού στρατού στο πολεμικό μέτωπο.

Η Ευρώπη δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δώσει χώρο στη Ρωσία και στον Βλαντίμιρ Πούτιν, να αξιοποιήσει την όποια ολιγωρία και να επανέλθει απέναντι σε μία αποδυναμωμένη Ουκρανία, επιδιώκοντας τους γεωπολιτικούς στόχους που δεν κατάφερε να ικανοποιήσει έως και σήμερα.

Ο πρώτος γύρος επαφών πριν την κρίσιμη συνάντηση

Νωρίτερα, η ουκρανική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε γύρο επαφών με ευρωπαίους συμβούλους ασφαλείας στη Γενεύη, σύμφωνα με τον επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ.

Ο Γερμάκ επιβεβαιώνει ότι στην πρώτη συνάντηση συμμετείχαν σύμβουλοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία – οι Τζόναθαν Πάουελ, Εμανουέλ Μπον και Γκούντερ Σάουτερ.

Η επόμενη συνάντηση θα είναι με την αμερικανική αντιπροσωπεία, αναφέρει.

Ζελένσκι: «Όλοι χρειαζόμαστε ένα θετικό αποτέλεσμα»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι είναι θετικό το γεγονός ότι «η διπλωματία έχει ενεργοποιηθεί» στη Γενεύη και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες εκεί θα είναι εποικοδομητικές.

Σε ανάρτηση στο Telegram, ο Ζελένσκι ανέφερε πως ελπίζει οι συναντήσεις που πραγματοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των επικείμενων συνομιλιών με την αμερικανική αντιπροσωπεία, να οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα που θα φέρει πιο κοντά το τέλος του πολέμου.

«Όλοι χρειαζόμαστε ένα θετικό αποτέλεσμα», κατέληξε.

Οι συνομιλίες διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.

Το μεγάλο δίλημμα του Ζελένσκι

Η νέα αυτή διπλωματική προσπάθεια έρχεται στον απόηχο της κριτικής που άσκησαν οι ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων που προωθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας σε κοινή τους δήλωση ότι το σχέδιο θα άφηνε την Ουκρανία «ευάλωτη σε επιθέσεις».

Ο Τραμπ από την πλευρά του διαβεβαίωσε ότι η πρότασή του δεν αποτελεί «τελική προσφορά», ενώ υπογράμμισε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι «θα πρέπει» να την αποδεχθεί.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι καλείται να αποφασίσει με το… πιστόλι στον κρόταφο αν η χώρα του θα «χάσει την αξιοπρέπειά της» ή «έναν βασικό εταίρο».

Σε περίπτωση που αποδεχθεί το αμερικανικό σχέδιο, θα χάσει ουκρανικά εδάφη και ουσιαστικά θα τερματίσει τη σύγκρουση με όρους κομμένους και ραμμένους στις θέσεις της Ρωσίας. Αν αρνηθεί, θα χάσει την αμερικανική υποστήριξη, την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν έδαφος και η ουκρανική οικονομία ασφυκτιά.

Η απόρριψη του σχεδίου από το Κίεβο θα προκαλούσε την απώλεια της πολιτικής και στρατιωτικής υποστήριξης από τις ΗΠΑ. Άλλωστε, η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταστήσει σαφές πως το σχέδιο -που έχει τεθεί ως όρο για τη συνέχιση της βοήθειας- αποτελεί «τελευταία ευκαιρία» για ειρήνη.

Παρά τη βαρύτητα της αμερικανικής βοήθειας, η Ουκρανία δεν είναι πλέον τόσο εξαρτημένη από την Ουάσιγκτον, όσο στο ξεκίνημα της εισβολής το 2022. Ωστόσο, σε κάποιους τομείς, όπως για παράδειγμα οι Patriot και τα ανταλλακτικά τους -δηλαδή το αντιπυραυλικό σύστημα της χώρας- η αμερικανική στήριξη παραμένει αναντικατάστατη.

Η απώλεια πληροφοριακής υποστήριξης θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, καθώς η προσωρινή διακοπή της συνεργασίας την περασμένη Άνοιξη κατέδειξε πόσο ευάλωτη είναι η Ουκρανία. Οι Patriot, οι NASAMS και τα IRIS-T έχουν περιορισμένες δυνατότητες χωρίς αμερικανικές πληροφορίες.

Πέρα από τη διεθνή υποστήριξη, η Ουκρανία αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα που δεν λύνει καμία συμφωνία, όπως η τεράστια κρίση της στρατολόγησης είναι τεράστια.

Επιπλέον, η οικονομία της χώρας εξαρτάται από εξωτερικά κεφάλαια, με το ΔΝΤ να εκτιμά πως η Ουκρανία θα χρειαστεί 65 δισ. δολάρια μόνο για τον επόμενο χρόνο προκειμένου να παραμείνει λειτουργική.

Το αμερικανικό σχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπει πως από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία τα 100 δισ. θα χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Διαβάστε επίσης:

Φρίκη στις ΗΠΑ: Δασκάλα στο Μιζούρι έδινε χρήματα, αλκοόλ και ναρκωτικά για σεξ με μαθητές της

Ιταλία: Εκλογικό τεστ σε τρεις περιφέρειες – Στις κάλπες 13 εκατομμύρια Ιταλοί

Μόσχα: Η Ουκρανία έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας