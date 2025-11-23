search
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 15:09
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.11.2025 13:39

Φρίκη στις ΗΠΑ: Δασκάλα στο Μιζούρι έδινε χρήματα, αλκοόλ και ναρκωτικά για σεξ με μαθητές της

23.11.2025 13:39
ipa daskala (1)

Μια πρώην αναπληρώτρια δασκάλα από το Μιζούρι καταδικάστηκε την Τετάρτη σε δέκα χρόνια φυλάκιση, αφού κρίθηκε ένοχη για την πληρωμή μαθητών γυμνασίου σε αντάλλαγμα για σεξουαλικές πράξεις και για την παροχή αλκοόλ και ναρκωτικών σε ανηλίκους.

Η 30χρονη Carissa Jane Smith συνελήφθη τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους και αρχικά κατηγορήθηκε για 19 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων βιασμό ανηλίκου και σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, σύμφωνα με το Kansas City Star.

Η Smith εργαζόταν σε διάφορα σχολεία της εκπαιδευτικής περιφέρειας Dixon R-1 και, σύμφωνα με τις αρχές, πλήρωνε τους μαθητές 100 δολάρια ή περισσότερα, είτε με μετρητά είτε μέσω της εφαρμογής CashApp, προκειμένου να συμμετάσχουν σε σεξουαλικές πράξεις, μεταδίδει η New York Post. Επιπλέον, φέρεται να προμήθευε τους μαθητές με αλκοόλ ή μαριχουάνα ως αντάλλαγμα.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, μαθητές στρατολογούνταν από συμμαθητές τους, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συναντήσεις με τη δασκάλα. Τα δικαστικά έγγραφα περιγράφουν επίσης προσπάθειες συγκάλυψης, όπως την καταστροφή κινητού τηλεφώνου που περιείχε ενοχοποιητικό υλικό και την επανειλημμένη προειδοποίηση προς τα θύματα να μην μιλήσουν για τις συναντήσεις τους.

Οι κακοποιήσεις φέρεται να έλαβαν χώρα σε διάφορους χώρους, μεταξύ των οποίων το σπίτι της Smith, αυτοκίνητο και απομονωμένα σημεία. Τον Σεπτέμβριο, η δασκάλα ομολόγησε ενοχή για μειωμένες κατηγορίες, στο πλαίσιο συμφωνίας με την εισαγγελία, συμπεριλαμβανομένων δύο κατηγοριών για σεξουαλική επαφή με μαθητή και μιας κατηγορίας για έκθεση παιδιών σε κίνδυνο.\

Διαβάστε επίσης:

Ιταλία: Εκλογικό τεστ σε τρεις περιφέρειες – Στις κάλπες 13 εκατομμύρια Ιταλοί

Μόσχα: Η Ουκρανία έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Στα σχοινιά ο Ζελένσκι: Κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ, ΕΕ, Ουκρανίας για το σχέδιο Τραμπ στη Γενεύη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ursula ek 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ρήγμα» ΕΕ – ΗΠΑ για Ουκρανία: Τα τρία «όχι» της Φον ντερ Λάιεν στο αμερικανικό σχέδιο

tryfwnos
MEDIA

Τρύφωνος για «Αδύναμο Κρίκο»: «Μου έλεγαν “να έρθω να με εξευτελίσεις;”»

XRISTIDIS_VOULI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρηστίδης για Τσίπρα: Κανένας δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία

skylos_labrador
ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Επίθεση σκύλου σε 11χρονο έξω από σχολείο – «Ζητώ την τιμωρία του ιδιοκτήτη» λέει η μητέρα (Video)

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για «πανελλαδική κακοκαιρία» – Νέα επιδείνωση του καιρού από Πέμπτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

ethan-hawke
LIFESTYLE

«Ήμουν αποφασισμένος να μείνω για πάντα μόνος» - Ο Ίθαν Χοκ μίλησε για το διαζύγιο με την Ούμα Θερμαν

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

likos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση στο Αριστοτέλειο – Λύκος εμφανίστηκε στο προαύλιο του ΤΕΦΑΑ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 15:03
ursula ek 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ρήγμα» ΕΕ – ΗΠΑ για Ουκρανία: Τα τρία «όχι» της Φον ντερ Λάιεν στο αμερικανικό σχέδιο

tryfwnos
MEDIA

Τρύφωνος για «Αδύναμο Κρίκο»: «Μου έλεγαν “να έρθω να με εξευτελίσεις;”»

XRISTIDIS_VOULI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρηστίδης για Τσίπρα: Κανένας δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία

1 / 3