Φρίκη στις ΗΠΑ: Δασκάλα στο Μιζούρι έδινε χρήματα, αλκοόλ και ναρκωτικά για σεξ με μαθητές της

Μια πρώην αναπληρώτρια δασκάλα από το Μιζούρι καταδικάστηκε την Τετάρτη σε δέκα χρόνια φυλάκιση, αφού κρίθηκε ένοχη για την πληρωμή μαθητών γυμνασίου σε αντάλλαγμα για σεξουαλικές πράξεις και για την παροχή αλκοόλ και ναρκωτικών σε ανηλίκους.

Η 30χρονη Carissa Jane Smith συνελήφθη τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους και αρχικά κατηγορήθηκε για 19 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων βιασμό ανηλίκου και σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, σύμφωνα με το Kansas City Star.

Η Smith εργαζόταν σε διάφορα σχολεία της εκπαιδευτικής περιφέρειας Dixon R-1 και, σύμφωνα με τις αρχές, πλήρωνε τους μαθητές 100 δολάρια ή περισσότερα, είτε με μετρητά είτε μέσω της εφαρμογής CashApp, προκειμένου να συμμετάσχουν σε σεξουαλικές πράξεις, μεταδίδει η New York Post. Επιπλέον, φέρεται να προμήθευε τους μαθητές με αλκοόλ ή μαριχουάνα ως αντάλλαγμα.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, μαθητές στρατολογούνταν από συμμαθητές τους, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συναντήσεις με τη δασκάλα. Τα δικαστικά έγγραφα περιγράφουν επίσης προσπάθειες συγκάλυψης, όπως την καταστροφή κινητού τηλεφώνου που περιείχε ενοχοποιητικό υλικό και την επανειλημμένη προειδοποίηση προς τα θύματα να μην μιλήσουν για τις συναντήσεις τους.

Οι κακοποιήσεις φέρεται να έλαβαν χώρα σε διάφορους χώρους, μεταξύ των οποίων το σπίτι της Smith, αυτοκίνητο και απομονωμένα σημεία. Τον Σεπτέμβριο, η δασκάλα ομολόγησε ενοχή για μειωμένες κατηγορίες, στο πλαίσιο συμφωνίας με την εισαγγελία, συμπεριλαμβανομένων δύο κατηγοριών για σεξουαλική επαφή με μαθητή και μιας κατηγορίας για έκθεση παιδιών σε κίνδυνο.\

